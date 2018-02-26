Обзор Inspector SCAT S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

Не так давно компания Inspector выпустила обновление модельной линейки своих комбо-видеорегистраторов, новой моделью Inspector SCAT S. Внимательные читатели могли видеть наш обзор модели Inspector SCAT Se , ключевой особенностью которой были поддержка сигнатурных технологий и картографии. Новинка сохранила сенсорный дисплей и сигнатурный радар-детектор, но при этом лишилась картографии. Эти упрощения ожидаемо положительно отразились на стоимости этого комбо-видеорегистратора.

Inspector SCAT S обзор

Он уже стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с темным оформлением. Приведены изображения видеорегистратора и данные по его техническим характеристикам.

Комплект включает два вида крепления, зарядное устройство в прикуриватель, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен Inspector SCAT S в корпусе небольшой толщины из черного пластика с матовым покрытием. Сборка качественная.

С внутренней стороны выведен 3.5-дюймовый дисплей с сенсорным управлением. Сенсорный слой чувствительный, на нажатия реагирует точно.

Зона экрана разделена на часть с выводом информации и блок с кнопками управление. Оформление интерфейса позволяет быстро освоиться с работой даже неподготовленным пользователям.

Механические кнопки также сохранены. С помощью единственной кнопки можно вручную выключить видеорегистратор и защитить ролик от перезаписи.

С фронтальной стороны объектив, собранный из стеклянных линз с ИК-фильтром, угол обзора 170 градусов по диагонали.

В углу расположен компактный приемник радар-детектора, он не выступает за пределы корпуса. Ниже логотип производителя и название модели.

Владельцу Inspector SCAT S доступно два варианта крепления: площадка с двухсторонним скотчем и присоска.

Оба варианта поддерживают поворот вокруг оси и изменение угла наклона. В условиях российских зим, наиболее удачным вариантом крепления будет площадка со скотчем, она не отлипает во время морозов.

На правой грани разъем питания, слева слот для карты памяти. Поддерживаются емкие накопители. Важно подобрать карту памяти с поддержкой высокого битрейта.

Настройки

Меню настроек выполнено в виде плиток с быстрым доступом к настройкам радар-детектора, видеосъемки, общим параметрам и просмотру отснятых роликов. В настройках радара можно сменить приоритет, отдельно настроить режимы работы радар-детектора, выключить отдельные диапазоны, задать лимиты скорости, сохранить пользовательскую точку.

По видеосъемке выбирает битрейт съемки, длительность ролика, выбрать штамп записи, провести корректировку экспозиции и яркости. Можно изменить тип выводимой на экран информации.

Радар-детектор

Предлагается несколько режимов чувствительности с поддержкой сигнатурных технологий детектирования. Определение комплексов на основе базы подписей, сводит количество ложных срабатываний к минимуму. Проблем с детектированием за время длительных тестов обнаружено не было. Дальности определения достаточно для коррекции скоростного режима, средняя дистанция порядка 800-900 метров.

Приводится название комплекса и сила сигнала. Стационарно размещенные системы произносятся внятным женским голосом. Выводятся данные по дальности размещения и разрешенной скорости на участке.

По АВТОДОРИЯ ведется рассчитывается средняя скорость при движении на участке контроля. Наполнение базы хорошее, обновления производитель выпускает регулярно. За время длительных тестов проблем с качеством детектирования обнаружено не было.

Видеозапись

Inspector SCAT S поддерживает запись в 2К-разрешении. Используется связка из флагманского процессора Ambarella A12A35 и матрицы OmniVision OV4689. Запись ведется в расширении MP4 с кодеком H.264. Максимальный битрейт 18 Mbps.

Снимает качественно. Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаются на большом расстоянии. Шумы и артефакты отсутствуют.

Итоги по Inspector SCAT S

Ночные ролики с поддержкой WDR. Номерные знаки встречных автомобилей не засвечиваются. Читаемость сохраняется.Inspector SCAT S станет отличным выбором при поиске качественного видеорегистратора в формате 3-в-1. Продемонстрированы стабильная работа, съемка в высоком разрешении, точное детектирование радарных комплексов сезона 2017-2018, минимальное количество ложных срабатываний в условии мегаполиса. К плюсам отнесем наличие в комплекте двух вариантов крепления, поддержку емких накопителей, сенсорное управление.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".