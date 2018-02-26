Обзор Inspector SCAT S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

2018-02-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Inspector SCAT S; [217]
Не так давно компания Inspector выпустила обновление модельной линейки своих комбо-видеорегистраторов, новой моделью Inspector SCAT S. Внимательные читатели могли видеть наш обзор модели Inspector SCAT Se, ключевой особенностью которой были поддержка сигнатурных технологий и картографии. Новинка сохранила сенсорный дисплей и сигнатурный радар-детектор, но при этом лишилась картографии. Эти упрощения ожидаемо положительно отразились на стоимости этого комбо-видеорегистратора.

Inspector SCAT S

Он уже стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Inspector SCAT S обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с темным оформлением. Приведены изображения видеорегистратора и данные по его техническим характеристикам.

Inspector SCAT S

Комплект включает два вида крепления, зарядное устройство в прикуриватель, инструкцию и гарантийный талон.

Inspector SCAT S

Внешний вид

Выполнен Inspector SCAT S в корпусе небольшой толщины из черного пластика с матовым покрытием. Сборка качественная.

Inspector SCAT S

С внутренней стороны выведен 3.5-дюймовый дисплей с сенсорным управлением. Сенсорный слой чувствительный, на нажатия реагирует точно.

Inspector SCAT S

Зона экрана разделена на часть с выводом информации и блок с кнопками управление. Оформление интерфейса позволяет быстро освоиться с работой даже неподготовленным пользователям.

Inspector SCAT S

Механические кнопки также сохранены. С помощью единственной кнопки можно вручную выключить видеорегистратор и защитить ролик от перезаписи.

Inspector SCAT S

С фронтальной стороны объектив, собранный из стеклянных линз с ИК-фильтром, угол обзора 170 градусов по диагонали.

Inspector SCAT S

В углу расположен компактный приемник радар-детектора, он не выступает за пределы корпуса. Ниже логотип производителя и название модели.

Inspector SCAT S

Владельцу Inspector SCAT S доступно два варианта крепления: площадка с двухсторонним скотчем и присоска.

Inspector SCAT S

Оба варианта поддерживают поворот вокруг оси и изменение угла наклона. В условиях российских зим, наиболее удачным вариантом крепления будет площадка со скотчем, она не отлипает во время морозов.

Inspector SCAT S

На правой грани разъем питания, слева слот для карты памяти. Поддерживаются емкие накопители. Важно подобрать карту памяти с поддержкой высокого битрейта.

Inspector SCAT S

Настройки

Меню настроек выполнено в виде плиток с быстрым доступом к настройкам радар-детектора, видеосъемки, общим параметрам и просмотру отснятых роликов. В настройках радара можно сменить приоритет, отдельно настроить режимы работы радар-детектора, выключить отдельные диапазоны, задать лимиты скорости, сохранить пользовательскую точку.

Inspector SCAT S

Inspector SCAT S

По видеосъемке выбирает битрейт съемки, длительность ролика, выбрать штамп записи, провести корректировку экспозиции и яркости. Можно изменить тип выводимой на экран информации.

Inspector SCAT S

Inspector SCAT S

Радар-детектор

Предлагается несколько режимов чувствительности с поддержкой сигнатурных технологий детектирования. Определение комплексов на основе базы подписей, сводит количество ложных срабатываний к минимуму. Проблем с детектированием за время длительных тестов обнаружено не было. Дальности определения достаточно для коррекции скоростного режима, средняя дистанция порядка 800-900 метров.

Inspector SCAT S

Приводится название комплекса и сила сигнала. Стационарно размещенные системы произносятся внятным женским голосом. Выводятся данные по дальности размещения и разрешенной скорости на участке.

Inspector SCAT S

По АВТОДОРИЯ ведется рассчитывается средняя скорость при движении на участке контроля. Наполнение базы хорошее, обновления производитель выпускает регулярно. За время длительных тестов проблем с качеством детектирования обнаружено не было.

Inspector SCAT S

Видеозапись

Inspector SCAT S поддерживает запись в 2К-разрешении. Используется связка из флагманского процессора Ambarella A12A35 и матрицы OmniVision OV4689. Запись ведется в расширении MP4 с кодеком H.264. Максимальный битрейт 18 Mbps.

Снимает качественно. Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаются на большом расстоянии. Шумы и артефакты отсутствуют.

Ночные ролики с поддержкой WDR. Номерные знаки встречных автомобилей не засвечиваются. Читаемость сохраняется.

Итоги по Inspector SCAT S

Золото. Выбор редакции MegaObzorInspector SCAT S станет отличным выбором при поиске качественного видеорегистратора в формате 3-в-1. Продемонстрированы стабильная работа, съемка в высоком разрешении, точное детектирование радарных комплексов сезона 2017-2018, минимальное количество ложных срабатываний в условии мегаполиса. К плюсам отнесем наличие в комплекте двух вариантов крепления, поддержку емких накопителей, сенсорное управление.
Inspector SCAT S получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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