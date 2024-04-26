Корейский радар-детектор Inspector Star Air – путешествуйте на автомобиле без штрафов

Представляем вам горячую новинку 2024 года – корейский автомобильный радар-детектор Inspector Star Air с сигнатурным распознаванием дорожных камер и мощным LNA-усилителем нового поколения. Сегодня мы не только подробно изучим устройство и его комплектацию, но и проведем тесты против популярных дорожных камер.

Комплектация

Поставляется Inspector Star Air в коробке из плотного картона, на упаковке перечислены характеристики и ключевые особенности устройства. Внутри коробки радар-детектор закреплен в мягком ложементе, что исключает риски при транспортировке.

Внешний вид

Комплект поставки состоит из радар-детектора Inspector Star Air, крепления на 3M-скотче с транзитной подачей питания, адаптера питания с разъемом 3.5DC и набора необходимой документации. Производитель специально не положил в комплект поставки кронштейн на вакуумной присоске – аппарат тяжелый и может упасть с неё.Может показаться, что Inspector Star Air имеет большой размер для радар-детектора – в таком корпусе мог бы поместиться целый гибрид 3-в-1. Но, не стоит забывать, что аппарат построен на базе мощной рупорной антенны и снабжен двойным LNA-усилителем, что обеспечивает высочайшую дальность обнаружения дорожных радаров.

Кроме того, на лицевой панели расположен большой и информативный дисплей, который дополнен светодиодным информатором. Если в данный момент идет детектирование радара, то диод горит одним цветом, а если информирование по базе - то другим.

Кстати, Inspector Star Air сделан из прочного ABS-пластика, корпус не люфтит и не трещит при сдавливании, что подчеркивает корейское качество сборки. В кронштейне используется шарнир увеличенного размера, который надежно удерживает аппарат и позволяет вращать радар-детектор на 360 градусов.

Интерфейс

Благодаря большому дисплею и продуманному интерфейсу настраивать радар-детектор Inspector Star Air одно удовольствие. Пункты меню разделены, радар и GPS-информатор настраиваются отдельно, что исключает путаницу в настройках. В меню предусмотрен выбор региона между Россией и Узбекистаном, а это значит, что радар-детектор Inspector Star Air подойдет для использования в Средней Азии. Есть обновление по Wi-Fi и удобное мобильное приложение, которое одинаково хорошо работает как на iPhone, так и на Android-смартфонах.

Тесты

Inspector Star Air обзор

Итоги

Перейдем к самому интересному – тестам радар-детектора Inspector Star Air, которые мы провели не только на трассе, но и в городе. Первое, что стоит отметить – это минимальное количество ложных срабатываний. Да, они есть, от них никуда не уйдешь, но пусть лучше будет 2-3 ложных «кордона» за проезд, чем парочка штрафов.Дальность детектирования просто огромная, мобильные треноги на трассе аппарат видит с большого расстояния. Детектируются новейшие камеры «Кордон про» и «Кордон М», которые не видит большинство радар-детекторов других брендов. Средняя дальность детектирования камер типа «Кордон» и «Скат» составляет 500-700 метров. Если это радары старого образца, то фиксация происходит более чем за километр.Стационарные комплексы и места возможных засад внесены в базу дорожных камер – аппарат предупреждает о них заранее и показывает расстояние до камеры. Дополнительно устройство оповещает в каком направлении установлена дорожная камера и с какой скоростью следует ехать - в случае превышения вы услышите звуковой сигнал.Радар-детектор Inspector Star Air станет отличным помощником не только для тех, кто любит скорость, но и поможет избежать штрафов во время путешествий на автомобиле. Тесты показали, что на сегодняшний день не существует каких-либо дорожных радаров, которые не смог бы определить Inspector. Мы проводили длительные испытания против самых распространенных камер: Кордон Про, Кордон М, Скат М, Стрелка М и Крис – результат детектирования всегда превышал 500-700 метров, что вполне достаточно для безопасного реагирования - с какой скоростью вы бы не двигались. База дорожных камер, которая регулярно обновляется, содержит все стационарные комплексы, фиксирующие нарушения без каких-либо излучений, такие как Автоураган, Автодория и др. Из ключевых особенностей устройства можно выделить наличие обновления по Wi-Fi и цветной информативный дисплей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".