Обзор Inspector Tau S. Сигнатурный радар-детектор

2019-06-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Inspector Tau S; [232]
Не так давно стартовали продажи радар-детектора Inspector Tau S с поддержкой сигнатуртных технологий. Используемый тут процессор и база подписей позволяют точно определить более пятнадцати различных радаров, используемых на дорогах России и СНГ. Произведена новинка в Южной Корее. Сегодня мы готовы поделится опытом его эксплуатации.

Inspector Tau S

Рекомендованная стоимость составляет 7490 рублей. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Inspector Tau S обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает липучку, крепление на стекло с присосками, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Inspector Tau S

Внешний вид

Выполнен в стильном и компактном корпусе. Интересно смотрится ярко-красная обводка в центральной части крышки.

Inspector Tau S

В Inspector Tau S информация выводится на яркий OLED-дисплей. Информация читаема в дневное и ночное время, не бликует.

Inspector Tau S

С помощью экрана можно контролировать данные по комплексам, скоростной режим и общие параметры работы радар-детектора.

Inspector Tau S

Яркость экрана и громкость изменяются при помощи кнопок. Выведены кнопки на верхней крышке.

Inspector Tau S

Кнопки подписаны, разобраться с управлением будет несложно. Есть подробная инструкция.

Inspector Tau S

Выше механический фиксатор кронштейна и решетка динамика. Громкость высокая, уведомления слышны и при работающей в салоне магнитоле.

Inspector Tau S

На левой грани барабан регулировки громкости и гнездо питания. С противоположной стороны miniUSB, используемый для обновления базы стационарных точек и прошивки.

Inspector Tau S

Установить можно на стекло при помощи металлического кронштейна с двумя присосками. Также есть липучки на приборную панель.

Inspector Tau S

Адаптер питания с механическим выключателем. Длина позволит расположить радар-детектор на удалении от прикуривателя.

Inspector Tau S

Настройки

Inspector Tau S позволяет пользователю провести тонкие ручные настройки. Выключение отдельных диапазонов, лимиты разрешенного превышения, скоростные лимиты, приоритет оповещения, дальность вывода голосовых предупреждений. Также можно начать эксплуатацию сразу после покупки и подачи питания.

Inspector Tau S

Тесты

Перед началом эксплуатации проверили актуальность версии программного обеспечения и прошивки. В условиях мегаполиса хорошо себя показало сигнатурное распознавание сигналов радаров в К-диапазоне и лазерных измерителей. Дальности достаточно для принятия решения о необходимости снижения скорости.

Inspector Tau S

Сводится к нулю количество ложных срабатываний, характерных для моделей без поддержки сигнатурного фильтра. Там, где шумят обычные радар-детекторы на линии ЛЭП, датчики в автомобилях, вышек сотовой связи. Но при этом без внимания не остаются несигнатурные с используемыми в России и СНГ диапазонами.

Inspector Tau S

Есть несколько пресетов работы системы, среди которых есть интеллектуальный режим IQ, автоматически подбирающий оптимальные настройки в зависимости от местоположения и скорости. За время длительных тестов мы не видели комплексы, по которым не выводились оповещения.

Inspector Tau S

Также используется GPS-модуль с базой стационарных точек. Наполнение базы отличное. Выводятся оповещения по камерам контроля пешеходных переходов, стоп-полосы, выделенной линии. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля.

Inspector Tau S

Итоги по Inspector Tau S

Inspector Tau S – хорошо сбалансированный радар-детектор с поддержкой сигнатурных технологий. Станет правильным выбором в том многообразии моделей, которые представлены на российском рынке, предлагая сигнатурное распознавание, сигнатурный фильтр, детектирование несигнатурных радаров, интеллектуальный режим, детальные настройки, частый выпуск обновлений и хорошее наполнение базы стационарных точек.

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