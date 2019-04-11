Обзор Intego VX-1000S. Сигнатурный комбо-видеорегистратора

Сегодня мы поделимся опытом длительной эксплуатации видеорегистратора Intego VX-1000S с сигнатурным радар-детектором и GPS-информатором. Построен он на базе флагманской платформы Ambarella A12 с поддержкой съемки в Super HD разрешении. Помимо этого, поддерживается управление взмахом руки и в комплекте идет поляризационный фильтр. Рекомендованная стоимость составляет 12490 рублей.

Intego VX-1000S обзор

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Комплектация

В комплекте с видеорегистратором покупатель получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, кардридер, поляризационный фильтр, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы.

Внешний вид

Выполнен видеорегистратор в компактном корпусе, тут отказались от распространённой и габаритной рупорной антенны. Патч-антенна занимает ограниченную зону лицевой стороны Intego VX-1000S.

Используется фазированная решетка с высокой чувствительностью, как результат уменьшение прошло без ущерба точности и дальности детектирования.

Рядом находится объектив, состоящий группы стеклянных линз с углом обзора в 170 градусов. Он выступает за пределы основной плоскости.

В комплекте идет съемный поляризационный фильтр (CPL). Он улучшает качество картинки, как в дневное, так и ночное время. Ставится при помощи винтового крепления.

Сверху расположен паз под комплектную ножку крепления с вакуумной присоской. Есть возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона. Ставится и снимается сдвигом.

На стороне водителя расположена группа датчиков, проведя руками перед ними изменяется режим голосового оповещения.

Под датчиком механическая кнопка, позволяющая в один клик защитить текущий ролик от перезаписи.

Правее группа их четырех кнопок с читаемой маркировкой. Разобраться с управлением будет не сложно. С помощью них переключаются режимы работы радар-детектора, меняются яркость и громкость, отключается дисплей и микрофон.

В Intego VX-1000S установлен 2.3-дюймовый цветной дисплей. Информативность и читаемость отличная. Поддерживаются звуковые и голосовые уведомления.

Слот для карты памяти формата microSD находится на нижней грани. Рекомендуется установка накопителей объемом до 64 Гбайт и от 10 класса скорости.

На правой грани находится гнездо питания и miniUSB с помощью которого можно будет перенести файлы на компьютер без извлечения накопителя и провести обновление прошивки.

Комплектный адаптер питания со сквозным подключением. Можно будет соединить еще один адаптер питания.

Настройки

В настройках Intego VX-1000S задается громкость оповещений, порог скорости для трех режимов, автоприглушение, выключаются отдельные диапазоны, выбирается активный режим работы, дальность оповещения, приоритет.

Выбирается разрешение съемки, цикл записи. Активируется WDR, G-сенсор, детектор движения.

Можно изменить общие параметры работы. Включить функцию слежения движения внутри полосы, задать интервал автоматического выключения экрана.

Радар-детектор

Предлагается три режима чувствительности: ГОРОД-1, ГОРОД-2 и СИГНАТУРЫ. В двух первых режимах отключен сигнатурный фильтр. В режиме ГОРОД-1 работают все диапазоны, ГОРОД-2 распознает ограниченные диапазоны.

Сигнатурный фильтр со своей задачей справляется эффективно, отсекая ложные срабатывания от датчиков пассивной безопасности в автомобилях, вышек сотовой связи, линий ЛЭП и автоматических ворот. При подъезде к радарному комплексу отображается тип диапазона или название комплекса, сила сигнала. Дальности срабатывания достаточно для коррекции скорости движения.

База данных по GPS –РФ ЕАЭС включает комплексы, установленные в конце зимы 2019 года. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. Для каждого комплекса выводится его название, разрешенная скорость на участке, а также голосовое предупреждение. Поведение информатора корректируется в настройках.

Тесты

Super HD день Intego VX-1000S

Построен Intego VX-1000S на базе платформы Ambarella A12 с высокочувствительной матрицей OmniVision OV4689. Максимальное разрешение съемки Super HD. Для просмотра видеофайлов не требуется установка кодеков и дополнительного программного обеспечения.

Super HD ночь Intego VX-1000S

Full HD день Intego VX-1000S

В дневное и ночное время демонстрируется высокая детализация. Номерные знаки хорошо видны, как в своем, так и во встречном потоке. Установленный СPL-фильтр убирает блики, засвет и положительно сказывается на передаче цветов.

Full HD ночь Intego VX-1000S

Итоги по Intego VX-1000S

Intego VX-1000S – добротный комбо-видеорегистратор, продемонстрировавший высокую точность детектирования, эффективную фильтрацию помех и съемку в Super HD разрешении. Поддержка сигнатурного режима, CPL-фильтр, датчик движения, поворотный крепеж, емкие карты памяти, удобное управление, расширенная комплектация, угол обзора 170 градусов, база данных GPS –РФ ЕАЭС.