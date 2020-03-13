Обзор Intego VX-1100S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с управлением жестами

2020-03-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Intego VX-1100S; [181]
Не так давно состоялся старт продаж Intego VX-1100S, нового сигнатурного комбо-устройства. Модель оснащена флагманским процессором AIT8336 с высокочувствительной матрицей SONY. Из особенностей стоит отметить встроенный датчик, позволяющий отключить звуковое предупреждение движением руки.

Intego VX-1100S

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Комплектация

Комплект включает крепление на лобовое стекло, кабель USB, зарядное устройство в прикуриватель, запасную пару предохранителей, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона. На боковой грани подробно описаны технические характеристики и особенности работы.

Intego VX-1100S

Внешний вид

В комбо-устройстве используется патч-антенна, занимающая ограниченный участок в углу корпуса. Она позволила выполнить видеорегистратор в компактном корпусе.

Intego VX-1100S

Для фиксации на лобовом стекле используется крепление с вакуумной присоской. Есть возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона. При движении по неровным дорогам не дребезжит.

Intego VX-1100S

На стороне водителя у Intego VX-1100S расположен фотоэлемент. Проведя рукой перед ним, проводится включение/выключение звука. Длительное нахождение руки включает/выключает дисплей.

Intego VX-1100S

Изображение выводится на 2.3-дюймовый цветной дисплей с регулируемым уровнем яркости. Площадь экрана используется эффектно как для контроля направления съемки, так и получения информации по радарам и камерам.

Intego VX-1100S

Поддерживаются звуковые и голосовые подсказки. Уровень громкости можно отрегулировать, выбрав комфортный.

Intego VX-1100S

Управление осуществляется при помощи группы механических кнопок. Управление интуитивно понятное. Кнопки не дребезжат.

Intego VX-1100S

На правой грани гнездо питания и miniUSB, используемый для обновления прошивки и базы данных. Здесь же скрытая кнопка перезагрузки.

Intego VX-1100S

Запись ведется на карту памяти формата microSD, расположенную на нижней грани. Риск случайного извлечения исключен.

Intego VX-1100S

На фронтальной стороне расположен объектив, собранный из стеклянных линз. Угол обзора 160 градусов.

Intego VX-1100S

Комплектный адаптер питания со сквозным подключением. В условиях ограниченного числа розеток в автомобиле к нему можно будет подключить еще один адаптер.

Intego VX-1100S

Длина кабеля позволит организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля. На стекле занимает ограниченное пространство, не привлекая к себе внимания со стороны улицы.

Настройки

Intego VX-1100S поддерживает детальные ручные настройки. В первой вкладке отключаются отдельные диапазоны и типы радаров. Выбираются режимы работы.

Intego VX-1100S

Во второй вкладке проводятся детальные настройки GPS-информатора. Здесь также можно отключать типы камер. Задавать порог и дальность предупреждений.

Intego VX-1100S

Выбирается разрешение и длительность. Активируется G-сенсор, микрофон и детектор движения.

Intego VX-1100S

Общие настройки системы. Штамп записи. Автоматическое отключение дисплея. Чувствительность фотосенсора.

Intego VX-1100S

Радар-детектор

Несколько режимов работы: ГОРОД-1, ГОРОД-2, ГОРОД-3, ТРАССА и СМАРТ. В последнем настройки подбираются автоматически в зависимости от сценариев эксплуатации. Детектируются все типы используемых в России радарных систем, включая новые системы с маломощным излучением. Поддерживается сигнатурное детектирование с эффективной фильтрацией ложных срабатываний от датчиков безопасности в автомобилях, вышек сотовой связи, ЛЭП и автоматических ворот на парковках.

Intego VX-1100S

Дальности вывода предупреждения достаточно для принятия решения по необходимости снижения скорости во избежание получения штрафов. За время длительных тестов мы не встречали переносные радары, по которым не было предупреждений.

Intego VX-1100S

В устройстве также интегрирован GPS-модуль с базой стационарных точек. На момент выхода обзора в марте было доступно обновление от 4 марта. Наполнение базы хорошее, выводились предупреждения по системам, установленным зимой 2020 года. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля.

Intego VX-1100S

Тесты

Дневная съемка Intego VX-1100S

За обработку изображения с матрицы SONY S307 отвечает процессор AIT8336. Съемка ведется в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Кодек H.264 с расширением MP4.

Ночная съемка Intego VX-1100S

Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра в дневное и ночное время.

Intego VX-1100S обзор

Итоги по Intego VX-1100S

Золото. Выбор редакции MegaObzorIntego VX-1100S – хорошо сбалансированное комбо-устройство с поддержкой управления жестами. Детальные ручные настройки, эффективное детектирование радаров, хорошее наполнение базы стационарных камер, съемка с высокой резкостью, поддержка емких карт памяти, компактные габариты, поворотное крепление, возможность скрытого монтажа.
Intego VX-1100S получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Intego VX-1100S
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