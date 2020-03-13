Обзор Intego VX-1100S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с управлением жестами

Не так давно состоялся старт продаж Intego VX-1100S, нового сигнатурного комбо-устройства. Модель оснащена флагманским процессором AIT8336 с высокочувствительной матрицей SONY. Из особенностей стоит отметить встроенный датчик, позволяющий отключить звуковое предупреждение движением руки.

Комплектация

Продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает крепление на лобовое стекло, кабель USB, зарядное устройство в прикуриватель, запасную пару предохранителей, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона. На боковой грани подробно описаны технические характеристики и особенности работы.

Внешний вид

В комбо-устройстве используется патч-антенна, занимающая ограниченный участок в углу корпуса. Она позволила выполнить видеорегистратор в компактном корпусе.

Для фиксации на лобовом стекле используется крепление с вакуумной присоской. Есть возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона. При движении по неровным дорогам не дребезжит.

На стороне водителя у Intego VX-1100S расположен фотоэлемент. Проведя рукой перед ним, проводится включение/выключение звука. Длительное нахождение руки включает/выключает дисплей.

Изображение выводится на 2.3-дюймовый цветной дисплей с регулируемым уровнем яркости. Площадь экрана используется эффектно как для контроля направления съемки, так и получения информации по радарам и камерам.

Поддерживаются звуковые и голосовые подсказки. Уровень громкости можно отрегулировать, выбрав комфортный.

Управление осуществляется при помощи группы механических кнопок. Управление интуитивно понятное. Кнопки не дребезжат.

На правой грани гнездо питания и miniUSB, используемый для обновления прошивки и базы данных. Здесь же скрытая кнопка перезагрузки.

Запись ведется на карту памяти формата microSD, расположенную на нижней грани. Риск случайного извлечения исключен.

На фронтальной стороне расположен объектив, собранный из стеклянных линз. Угол обзора 160 градусов.

Комплектный адаптер питания со сквозным подключением. В условиях ограниченного числа розеток в автомобиле к нему можно будет подключить еще один адаптер.

Настройки

Длина кабеля позволит организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля. На стекле занимает ограниченное пространство, не привлекая к себе внимания со стороны улицы.Intego VX-1100S поддерживает детальные ручные настройки. В первой вкладке отключаются отдельные диапазоны и типы радаров. Выбираются режимы работы.

Во второй вкладке проводятся детальные настройки GPS-информатора. Здесь также можно отключать типы камер. Задавать порог и дальность предупреждений.

Выбирается разрешение и длительность. Активируется G-сенсор, микрофон и детектор движения.

Общие настройки системы. Штамп записи. Автоматическое отключение дисплея. Чувствительность фотосенсора.

Радар-детектор

Несколько режимов работы: ГОРОД-1, ГОРОД-2, ГОРОД-3, ТРАССА и СМАРТ. В последнем настройки подбираются автоматически в зависимости от сценариев эксплуатации. Детектируются все типы используемых в России радарных систем, включая новые системы с маломощным излучением. Поддерживается сигнатурное детектирование с эффективной фильтрацией ложных срабатываний от датчиков безопасности в автомобилях, вышек сотовой связи, ЛЭП и автоматических ворот на парковках.

Дальности вывода предупреждения достаточно для принятия решения по необходимости снижения скорости во избежание получения штрафов. За время длительных тестов мы не встречали переносные радары, по которым не было предупреждений.

В устройстве также интегрирован GPS-модуль с базой стационарных точек. На момент выхода обзора в марте было доступно обновление от 4 марта. Наполнение базы хорошее, выводились предупреждения по системам, установленным зимой 2020 года. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля.

Тесты

Дневная съемка Intego VX-1100S

Ночная съемка Intego VX-1100S

За обработку изображения с матрицы SONY S307 отвечает процессор AIT8336. Съемка ведется в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Кодек H.264 с расширением MP4.

Intego VX-1100S обзор

Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра в дневное и ночное время.

Итоги по Intego VX-1100S

Intego VX-1100S – хорошо сбалансированное комбо-устройство с поддержкой управления жестами. Детальные ручные настройки, эффективное детектирование радаров, хорошее наполнение базы стационарных камер, съемка с высокой резкостью, поддержка емких карт памяти, компактные габариты, поворотное крепление, возможность скрытого монтажа.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".