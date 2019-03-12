Обзор Intego VX-685MR. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPS модулем

Видеорегистраторы в форм-факторе салонного зеркала не только не отнимают полезной площади обзора, но и избавляют владельца от ежедневного ритуала съема и установки на лобовое стекло. Но как быть с радар-детектором? Он требует отдельного места на стекле и свободной розетки прикуривателя. Эффективным решением этой проблемы выступает новый гибридный видеорегистратор Intego VX-685MR.

Intego VX-685MR обзор

Его рекомендованная стоимость составляет 9990 рублей, продажи уже стартовали. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, внешняя GPS-антенна, вторая камера с кабелем подключения, лента двухстороннего скотча и саморезы, скобы крепления, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по техническим характеристикам.

Внешний вид

Intego VX-685MR выполнен в виде накладки на салонное зеркало. Крепится при помощи двух резиновых хомутов, силу прижима можно регулировать

На левой грани находится объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора в 160 градусов. Под объективом находится патч-антенна, она не перекрывается салонным зеркалом.

С учетом высокого расположения зеркала обеспечивается лучшее качество приема излучения от установленных на дорогах комплексов контроля скорости.

Всю сторону водителя занимает ровный зеркальный элемент с антибликовым покрытием под которым скрывается цветной пятидюймовый дисплей.

Поддерживается возможность в один клик отключить экран или через заданный интервал времени. Можно не переживать, установка видеорегистратора к тому же еще и увеличивает обзор салонного зеркала.

На нижней рамке выведены пять механических кнопок с нанесенной маркировкой. Зафиксированы кнопки в корпусе плотно, ход короткий.

Разъемы и порты сосредоточены сверху, упрощая скрытый подвод кабелей подключения. Тут miniUSB для подключения к ПК, AV-IN под вторую камеру, слот для карты памяти, вход для GPS и два варианта гнезда питания.

В Intego VX-685MR используется внешняя GPS-антенна. Так можно будет выбрать место установки на стекле или скрытно, обеспечив оптимальное качество приема сигнала спутников.

Запись ведется на карты памяти формата microSD, поддерживаются накопители объемом 32 Гбайт.

Дополнительную камеру можно будет поставить на заднее стекло или в районе номерного знака. Есть линия питания, подключаемая к фонарю заднего хода, автоматически активирующая вывод разметки для помощи при движении задним ходом.

Настройки

В меню можно отключить диапазоны, типы комплексов. Выбрать разрешенную скорость и порог превышения.

Выбирается разрешение съемки и дополнительные параметры съемки. Заводские настройки позволят начать эксплуатацию сразу после покупки.

Радар-детектор

Intego VX-685MR детектирует излучение от радарных комплексов, используемых на дорогах России. Заблаговременно определяются даже маломощные радары, такие как КОРДОН-М. Среди детектируемых систем есть Стрелка СТ/М, Крис, Арена, Визир, Сокол-М, Бинар, Радис, Искра, Беркут, и др.

При приближении к комплексам выводится звуковое уведомление и подробная информация на экран. Есть внятные голосовые подсказки. В условиях мегаполиса встречались единичные ложные срабатывания. Есть детальные настройки, позволяющие откорректировать работу радар-детектора.

Тесты съемки

Также этот видеорегистратор использует базу стационарных точек, включающую все типы фоторадаров. Для АВТОДОРИЯ ведется фиксация точки входа и выхода, а также расчет средней скорости на участке контроля. База данных обновляется регулярно. За время длительного тестирования не были встречены переносные и стационарные комплексы по которым не выводились уведомления.Intego VX-685MR записывает видео в разрешении Full HD для основного канала и 640х480 пикселей для дополнительного. Матрица GC2023. Ролики распределяются между папками FRONT и BACK.

Вместе с видеопотоком фиксируются данные с датчиком, маршрут и скорость движения. Они могут быть полезны при разборе спорных ситуаций в ГАИ.

Видео в примерах записывалось в сложных метеоусловиях. Это не повлияло негативно на читаемость номерных знаков, цветопередачу и информативность.

Также приведем записи со второй камеры, как в дневное, так и ночное время.

Итоги по Intego VX-685MR

Intego VX-685MR с учетом стоимости, формата исполнения и поддерживаемых функций, можно смело отнести к категории лучшего выбора при поиске комбо-видеорегистратора. В отличие от привычного форм-фактора отсутствует необходимость съема со стекла. Поддерживается двухканальная съемка, есть режим помощи при движении задним ходом. Корректно детектируются переносные и стационарные комплексы нарушения ПДД.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".