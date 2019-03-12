Обзор Intego VX-685MR. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPS модулем

2019-03-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Intego VX-685MR; [591]
Видеорегистраторы в форм-факторе салонного зеркала не только не отнимают полезной площади обзора, но и избавляют владельца от ежедневного ритуала съема и установки на лобовое стекло. Но как быть с радар-детектором? Он требует отдельного места на стекле и свободной розетки прикуривателя. Эффективным решением этой проблемы выступает новый гибридный видеорегистратор Intego VX-685MR.

Intego VX-685MR

Его рекомендованная стоимость составляет 9990 рублей, продажи уже стартовали. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Intego VX-685MR обзор

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, внешняя GPS-антенна, вторая камера с кабелем подключения, лента двухстороннего скотча и саморезы, скобы крепления, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по техническим характеристикам.

Intego VX-685MR

Внешний вид

Intego VX-685MR выполнен в виде накладки на салонное зеркало. Крепится при помощи двух резиновых хомутов, силу прижима можно регулировать

Intego VX-685MR

На левой грани находится объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора в 160 градусов. Под объективом находится патч-антенна, она не перекрывается салонным зеркалом.

Intego VX-685MR

С учетом высокого расположения зеркала обеспечивается лучшее качество приема излучения от установленных на дорогах комплексов контроля скорости.

Intego VX-685MR

Всю сторону водителя занимает ровный зеркальный элемент с антибликовым покрытием под которым скрывается цветной пятидюймовый дисплей.

Intego VX-685MR

Поддерживается возможность в один клик отключить экран или через заданный интервал времени. Можно не переживать, установка видеорегистратора к тому же еще и увеличивает обзор салонного зеркала.

Intego VX-685MR

На нижней рамке выведены пять механических кнопок с нанесенной маркировкой. Зафиксированы кнопки в корпусе плотно, ход короткий.

Intego VX-685MR

Разъемы и порты сосредоточены сверху, упрощая скрытый подвод кабелей подключения. Тут miniUSB для подключения к ПК, AV-IN под вторую камеру, слот для карты памяти, вход для GPS и два варианта гнезда питания.

Intego VX-685MR

В Intego VX-685MR используется внешняя GPS-антенна. Так можно будет выбрать место установки на стекле или скрытно, обеспечив оптимальное качество приема сигнала спутников.

Intego VX-685MR

Запись ведется на карты памяти формата microSD, поддерживаются накопители объемом 32 Гбайт.

Intego VX-685MR

Дополнительную камеру можно будет поставить на заднее стекло или в районе номерного знака. Есть линия питания, подключаемая к фонарю заднего хода, автоматически активирующая вывод разметки для помощи при движении задним ходом.

Intego VX-685MR

Настройки

Intego VX-685MR

В меню можно отключить диапазоны, типы комплексов. Выбрать разрешенную скорость и порог превышения.

Intego VX-685MR

Выбирается разрешение съемки и дополнительные параметры съемки. Заводские настройки позволят начать эксплуатацию сразу после покупки.

Intego VX-685MR

Радар-детектор

Intego VX-685MR детектирует излучение от радарных комплексов, используемых на дорогах России. Заблаговременно определяются даже маломощные радары, такие как КОРДОН-М. Среди детектируемых систем есть Стрелка СТ/М, Крис, Арена, Визир, Сокол-М, Бинар, Радис, Искра, Беркут, и др.

Intego VX-685MR

При приближении к комплексам выводится звуковое уведомление и подробная информация на экран. Есть внятные голосовые подсказки. В условиях мегаполиса встречались единичные ложные срабатывания. Есть детальные настройки, позволяющие откорректировать работу радар-детектора.

Intego VX-685MR

Также этот видеорегистратор использует базу стационарных точек, включающую все типы фоторадаров. Для АВТОДОРИЯ ведется фиксация точки входа и выхода, а также расчет средней скорости на участке контроля. База данных обновляется регулярно. За время длительного тестирования не были встречены переносные и стационарные комплексы по которым не выводились уведомления.

Тесты съемки

Intego VX-685MR записывает видео в разрешении Full HD для основного канала и 640х480 пикселей для дополнительного. Матрица GC2023. Ролики распределяются между папками FRONT и BACK.

Вместе с видеопотоком фиксируются данные с датчиком, маршрут и скорость движения. Они могут быть полезны при разборе спорных ситуаций в ГАИ.

Видео в примерах записывалось в сложных метеоусловиях. Это не повлияло негативно на читаемость номерных знаков, цветопередачу и информативность.

Также приведем записи со второй камеры, как в дневное, так и ночное время.

Итоги по Intego VX-685MR

Золото. Выбор редакции MegaObzorIntego VX-685MR с учетом стоимости, формата исполнения и поддерживаемых функций, можно смело отнести к категории лучшего выбора при поиске комбо-видеорегистратора. В отличие от привычного форм-фактора отсутствует необходимость съема со стекла. Поддерживается двухканальная съемка, есть режим помощи при движении задним ходом. Корректно детектируются переносные и стационарные комплексы нарушения ПДД.
Intego VX-685MR получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор Intego VX-685MR. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPS модулемОбзор Intego VX-685MR. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPS модулем
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