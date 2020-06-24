Обзор JGMaker Magic. 3D-принтер для домашнего использования

3D-принтеры из узкой ниши за короткое время выросли до массового продукта, сделав такой формат печати доступной для массового пользователя. Сейчас такие решения стали доступнее, как по сложности технического освоения, так и в вопросе стоимости. Рассматриваемый сегодня JGMaker Magic ориентирован на тех, кто впервые осваивает 3D-печать и находится в поиске рабочей модели для домашней печати.

JGMaker Magic

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JGMaker Magic обзор

Комплектация

Приходит он в разобранном виде и упакованным во вспененный контейнер, предотвращающий получение повреждений при транспортировке. Есть подробная инструкция с описанием комплектующих и процесса сборки на китайском и английском. Часть деталей добавлена в виде дополнительных расходников.

JGMaker Magic

Внешний вид

Сам процесс сборки представлен в виде подробной иллюстрированной инструкции. С учетом того, что это первый наш принтер, на весь процесс запуска было потрачено примерно 40-50 минут. Все необходимое, включая ключи, есть в комплекте.

JGMaker Magic

Ключевые детали принтера выполнены из металла, что обеспечивает запас по прочности и предотвращает риск излома.

JGMaker Magic

В конструкции JGMaker Magic используются профили V-SLOT 2020 и 2040. Блоки перемещаются на роликах. Три оси XYZ. За движение по ним отвечают моторы 42STH40-1204A.

JGMaker Magic

Основание выполнено из гнутого листа металла, окрашенного в черный цвет. Печатная плата, силовые элементы внутри защищены. Есть прорезиненные ножки, предотвращающие вибрацию при работе.

JGMaker Magic

Используется нагревательный стол с рабочей накладкой. На нее нанесен логотип производителя. Выполнена также из металла. Крепится при помощи прищепок по краям. Высота ее регулируется в четырех точках по краям.

JGMaker Magic

Область печати составляет 220х220х250 мм. Голова выполнена в виде блока с вентилятором. В основе используется Atmega 2560.

JGMaker Magic

За питание отвечает блок питания мощностью 360 Вт 24V. В комплекте идет сетевой кабель с евровилкой.

JGMaker Magic

На фронтальной части расположен монохромный дисплей. Интерфейс на английском языке. Управление осуществляет поворотный барабан с интегрированной кнопкой подтверждения.

JGMaker Magic

Есть встроенный слот для карты памяти SD, в комплекте идет накопитель объемом 8 Гбайт.

JGMaker Magic

Софт

На карту памяти записана программа для подготовки макета перед печатью JGMaker. Интерфейс простой и понятный. Поддерживаются разные форматы. После завершения работы файл записывается на карту памяти.

JGMaker Magic

Тесты

Для печати мы использовали пластик PLA. Первоначально необходимо провести калибровку печатающей головки и выбрать положение рабочего стола.

JGMaker Magic

Первоначально попробовали провести печать тестового образца с помощью комплектного филамента. Печать прошла без каких-либо проблем.

JGMaker Magic

Следующей деталью был фиксатор проводов для моддинговых кабелей. Меньше толщина стенок и сложнее конструкция. Также проблем не возникло. Прочность достаточная, трещин и излома после несколько дней эксплуатации и двух пересборок тестового ПК не возникло.

JGMaker Magic

Остальную печать мы проводили на приобретенном отдельно PLA. Для установки бобины в конструкции JGMaker Magic есть отдельный блок. Печать всех деталей велась при температуре экструдера 210 градусов, температура платформы 55 градусов.

JGMaker Magic

Для проверки усадки и точности печати сделали площадку для конструктора Lego City. Итоговая деталь без дополнительной обработки была совместима с оригинальными деталями конструкции.

JGMaker Magic

JGMaker Magic

Дальнейшие детали создавались самостоятельно. Для проектирования использовался бесплатный сервис TINCKERCAD. Первым спроектирован фиксатор для сетевого фильтра. Первоначально столкнулись с неправильным позиционированием детали на рабочем столе. Из-за этого на длинном пустом участке были провисания нитей пластика.

JGMaker Magic

JGMaker Magic

Коррекция в приложении. И повторная отправка исправила эту проблему. В дальнейшем вся печать велась уже на основе полученного опыта.

JGMaker Magic

Парой распечатанных деталей зафиксирован сетевой фильтр к столешнице.

JGMaker Magic

Финальной деталью стал фитинг для соединения трубок от фильтра чистой воды. В данном случае PLA не лучший вариант для этого в связи с особенностями самого пластика. Связано с рабочими температурами и общей устойчивостью к излому. Но печать проводилась с целью проверки размеров и общей конструкции. В дальнейшем мы проведем печать уже с использованием ABS.

JGMaker Magic

Итоги по JGMaker Magic

JGMaker Magic – отличный вариант для освоения технологии 3D-печати. Простая сборка, возможность начала эксплуатации сразу без изучения форумов и многотомных инструкций. Высокая точность печати, большая рабочая площадь. Возможность печати с карты памяти и напрямую с ПК по USB-кабелю. Также он подходит в качестве решения для проведения печати в домашних условиях. Из минусов отметим высокий уровень шума вентилятора во время работы.
Комментарии и отзывы JGMaker Magic
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