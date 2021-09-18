Обзор JPL Vision Mini. Веб-камера для удаленной работы

Тестируемая сегодня веб-камера JPL Vision Mini, создавалась с расчетом на оснащение домашнего ноутбука или компьютера, используемых для удаленной работы. С помощью нее можно участвовать в видеозвонках, конференциях и общаться в видеомессенджерах. Поддерживает разрешение Full HD со скоростью 30 кадров в секунду и оснащена двумя полнодуплексными микрофонами.

JPL Vision Mini

Комплектация

Упакована в коробку с минималистичным оформлением. Комплект включает саму веб-камеру и шторку для объектива.

JPL Vision Mini

JPL Vision Mini обзор

Внешний вид

Выполнена устройство в компактном корпусе из пластика черного цвета. Внешние поверхности не подвержены загрязнению пылью и следами пальцев.

JPL Vision Mini

Нейтральный внешний вид не привлекает внимание при фиксации на мониторе или крышке ноутбука. Сам же элемент крепления является общей часть корпуса.

JPL Vision Mini

Это раскладываемая ножка с дополнительными фиксаторами. Внутри прорезиненные накладки, предотвращающие повреждение поверхности корпуса монитора. Установленная веб-камера при этом не смещается.

JPL Vision Mini

Корпус можно вращать на 360 градусов, а также изменять угол наклона. Также на внутренней стороне винтовое крепление для треноги или кронштейна.

JPL Vision Mini

На лицевой стороне по центру JPL Vision Mini выведен объектив с линзой диаметром 2.7 дюйма. Угол обзора 67 градусов.

JPL Vision Mini

Владелец камеры сможет установить блок с механической шторкой. В закрытом положении обеспечивает режим полной приватности.

JPL Vision Mini

Установлено два полнодуплексных микрофона. Оба на фронтальной стороне.

Тесты

Для работы не требуется установка драйвера. Мы проводили тестирование с Mac M1 и настольным ПК на Windows. Определилась автоматически, отдельного софта для проведения настроек для нее не предлагается.

Тест камеры JPL Vision Mini

Поддерживается весь софт, используемый для удаленной работы и обучения. Проверяли работу в ZOOM, Skype, Microsoft Terms и OBS. Размещенный выше пример, записывался с автоматическими настройками. Данная камера пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Итоги

JPL Vision Mini – веб-камера для удаленной работы или обучения. Качество изображения и звука лучше, чем у встроенных камер в ноутбуки. Встроенная ножка крепления и винтовой разъем, кабель USB с Plug&Play и угол обзора 67 градусов.
Комментарии и отзывы JPL Vision Mini
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