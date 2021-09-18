Обзор JPL Vision Mini. Веб-камера для удаленной работы...

Тестируемая сегодня веб-камера JPL Vision Mini, создавалась с расчетом на оснащение домашнего ноутбука или компьютера, используемых для удаленной работы. С помощью нее можно участвовать в видеозвонках, конференциях и общаться в видеомессенджерах. Поддерживает разрешение Full HD со скоростью 30 кадров в секунду и оснащена двумя полнодуплексными микрофонами.

Комплектация

Упакована в коробку с минималистичным оформлением. Комплект включает саму веб-камеру и шторку для объектива.

JPL Vision Mini обзор

Внешний вид

Выполнена устройство в компактном корпусе из пластика черного цвета. Внешние поверхности не подвержены загрязнению пылью и следами пальцев.

Нейтральный внешний вид не привлекает внимание при фиксации на мониторе или крышке ноутбука. Сам же элемент крепления является общей часть корпуса.

Это раскладываемая ножка с дополнительными фиксаторами. Внутри прорезиненные накладки, предотвращающие повреждение поверхности корпуса монитора. Установленная веб-камера при этом не смещается.

Корпус можно вращать на 360 градусов, а также изменять угол наклона. Также на внутренней стороне винтовое крепление для треноги или кронштейна.

На лицевой стороне по центру JPL Vision Mini выведен объектив с линзой диаметром 2.7 дюйма. Угол обзора 67 градусов.

Владелец камеры сможет установить блок с механической шторкой. В закрытом положении обеспечивает режим полной приватности.

Тесты

Тест камеры JPL Vision Mini

Итоги

Установлено два полнодуплексных микрофона. Оба на фронтальной стороне.Для работы не требуется установка драйвера. Мы проводили тестирование с Mac M1 и настольным ПК на Windows. Определилась автоматически, отдельного софта для проведения настроек для нее не предлагается.Поддерживается весь софт, используемый для удаленной работы и обучения. Проверяли работу в ZOOM, Skype, Microsoft Terms и OBS. Размещенный выше пример, записывался с автоматическими настройками. Данная камера пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.JPL Vision Mini – веб-камера для удаленной работы или обучения. Качество изображения и звука лучше, чем у встроенных камер в ноутбуки. Встроенная ножка крепления и винтовой разъем, кабель USB с Plug&Play и угол обзора 67 градусов.