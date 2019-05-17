Обзор Kitfort KT-1352. Недорогой блендер для смузи, соусов и коктейлей

Тестируемый сегодня блендер Kitfort KT-1352 можно смело отнести к категории «спортивных». В нем сочетаются компактные габариты и крышка с отверстием для питья в комплекте. Основное его направление готовка соусов, смузи и коктейлей, это позволит взять подготовленный напиток с собой. Средняя стоимость составляет 1690 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Kitfort KT-1352 обзор

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Комплектация

Комплект включает блендер, чашу, насадку с ножами, крышку, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в ярко-красной коробке из плотного картона со схематичным изображением.

Внешний вид

Корпус блендера выполнен из черного пластика и стальных элементов, плавно сужающаяся к верхней части форма.

Пластиковая вставка в Kitfort KT-1352 с ручкой для удобной переноски с места на место. Внизу четыре резиновые ножки.

В комплекте идет прозрачная чаша объемом 600 мл. Узкая бутылка с рисками на боковой грани.

Есть крышка с отверстием для питья. Саму бутылку удобно будет носить с собой и держать в руке.

Для правильной установки в блендер есть специальные метки, силу применять необходимости нет.

На фронтальной стороне логотип производителя и кнопка включения, выполненная в виде шайбы. Управление простое.

Тесты

Перед началом эксплуатации сполоснули чашу и крышки теплой водой. Мощность 350 Вт. Пользоваться блендером приятно и удобно. Шум во время работы умеренный.

Для тестов Kitfort KT-1352 был подготовлен смузи, состоящий из воды, яблока и банана. Перед началом яблоко было нарезано на дольки, кожура не удалялась. Следующим шагом устанавливается крышка с ножами. На выходе получена однородная масса с мелкими остатками шкурки.

Также мы подготовили пюре из сырых овощей, состоящее из кусочков моркови, картофеля и лука. Несмотря на жесткую основу, пюре получилось однородным.

Итоги по Kitfort KT-1352

В завершение отметим тест с размельчением сухой зелени. С помощью блендера перемололи сухой лук, мяту, чабрец и укроп.Kitfort KT-1352 отличный вариант для тех, кто при выборе блендера ставит готовку коктейлей, смузи и соусов на первое место. Удобная конструкция, не проливающая содержимое во время смешивания, аккуратный дизайн, низкий уровень шума, колка льда. Одной из важных особенностей является возможность носить напиток с собой.