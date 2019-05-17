Обзор Kitfort KT-1352. Недорогой блендер для смузи, соусов и коктейлей

2019-05-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Kitfort KT-1352; [220]
Тестируемый сегодня блендер Kitfort KT-1352 можно смело отнести к категории «спортивных». В нем сочетаются компактные габариты и крышка с отверстием для питья в комплекте. Основное его направление готовка соусов, смузи и коктейлей, это позволит взять подготовленный напиток с собой. Средняя стоимость составляет 1690 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Kitfort KT-1352

Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице.

Kitfort KT-1352 обзор

Комплектация

Комплект включает блендер, чашу, насадку с ножами, крышку, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в ярко-красной коробке из плотного картона со схематичным изображением.

Kitfort KT-1352

Внешний вид

Корпус блендера выполнен из черного пластика и стальных элементов, плавно сужающаяся к верхней части форма.

Kitfort KT-1352

Пластиковая вставка в Kitfort KT-1352 с ручкой для удобной переноски с места на место. Внизу четыре резиновые ножки.

Kitfort KT-1352

В комплекте идет прозрачная чаша объемом 600 мл. Узкая бутылка с рисками на боковой грани.

Kitfort KT-1352

Есть крышка с отверстием для питья. Саму бутылку удобно будет носить с собой и держать в руке.

Kitfort KT-1352

Для правильной установки в блендер есть специальные метки, силу применять необходимости нет.

Kitfort KT-1352

На фронтальной стороне логотип производителя и кнопка включения, выполненная в виде шайбы. Управление простое.

Kitfort KT-1352

Тесты

Kitfort KT-1352

Перед началом эксплуатации сполоснули чашу и крышки теплой водой. Мощность 350 Вт. Пользоваться блендером приятно и удобно. Шум во время работы умеренный.

Kitfort KT-1352

Для тестов Kitfort KT-1352 был подготовлен смузи, состоящий из воды, яблока и банана. Перед началом яблоко было нарезано на дольки, кожура не удалялась. Следующим шагом устанавливается крышка с ножами. На выходе получена однородная масса с мелкими остатками шкурки.

Kitfort KT-1352

Также мы подготовили пюре из сырых овощей, состоящее из кусочков моркови, картофеля и лука. Несмотря на жесткую основу, пюре получилось однородным.

Kitfort KT-1352

В завершение отметим тест с размельчением сухой зелени. С помощью блендера перемололи сухой лук, мяту, чабрец и укроп.

Итоги по Kitfort KT-1352

Kitfort KT-1352 отличный вариант для тех, кто при выборе блендера ставит готовку коктейлей, смузи и соусов на первое место. Удобная конструкция, не проливающая содержимое во время смешивания, аккуратный дизайн, низкий уровень шума, колка льда. Одной из важных особенностей является возможность носить напиток с собой.

Комментарии:
Xiaomi объявила о старте продаж в России...
Xiaomi объявила о старте продаж в России16 мая в Москве прошла презентация смартфона Xiaomi Mi 9 SE, который был создан специально для тех, кто х...
Высокопроизводительный сервер HP DL180 G...
Высокопроизводительный сервер HP DL180 GБольшой популярностью сейчас пользуется сервер высокой производительности HP DL180 Gen10. Он идеально ...
Что такое нейминг? Разновидности и этапы...
Что такое нейминг? Разновидности и этапыНейминг представляет собой творческий процесс создания конкурентоспособных наименований. Для любого би...
Проектор для домашнего использования...
Проектор для домашнего использованияПрошло совсем немного лет, с тех пор, как поход в кино считался событием, встреча с любимыми героями н...
Япония планирует перейти на 14-значные н...
Япония планирует перейти на 14-значные нМинистерство связи Японии обеспокоено тем, что к 2022 году 11-значные номера телефонов могут закончиться,...
HEDDphone - студийные наушники открытого...
HEDDphone - студийные наушники открытогоНемецкая компания HEDD Audio представила наушники с открытым типом конструкции - HEDDphone. Новинка являе...
Microsoft и Sony решили сотрудничать в о...
Microsoft и Sony решили сотрудничать в оДва прямых конкурента в области игровых приставок, Sony и Microsoft, решили начать сотрудничество в облас...
Карта microSD SanDisk емкостью 1 ТБ пост...
Карта microSD SanDisk емкостью 1 ТБ постСтартовали продажи первой в мире карта памяти microSD SanDisk емкостью 1 ТБ за $ 450. ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор камеры Xiaomi Mi 9. Народный камерофонОбзор камеры Xiaomi Mi 9. Народный камерофон
Обзор Philips 323E7QDAB. Недорогой 32-дюймовый IPS-мониторОбзор Philips 323E7QDAB. Недорогой 32-дюймовый IPS-монитор
Обзор Gamdias Hebe P1A RGB. Наушники с вибрацией и 7.1 звукомОбзор Gamdias Hebe P1A RGB. Наушники с вибрацией и 7.1 звуком
Обзор Tenda MW5-3. MESH система с гигабитным доступом в сетьОбзор Tenda MW5-3. MESH система с гигабитным доступом в сеть
Обзор Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1. Наушники с двумя типами амбушюр и 7.1 звукомОбзор Patriot Memory Viper V370 RGB 7.1. Наушники с двумя типами амбушюр и 7.1 звуком
Предварительный обзор In Win 928. Очень ...
Предварительный обзор In Win 928. Очень Достаточно часто пользователи жалуются на то, что они хотят собрать производительную систему с крутой вид...
Обзор Coffee Corp. Еще один кликер...
Обзор Coffee Corp. Еще один кликерБольшинство современных игровых проектов построено на вполне понятных и привычных игроку механиках — разр...
Предварительный обзор OnePlus 7 Pro. Луч...
Предварительный обзор OnePlus 7 Pro. ЛучСегодня мы поговорим о новом смартфоне — OnePlus 7 Pro. У него шикарный набор преимуществ, мимо которых п...
Обзор Math Riddles. Математика в игровой...
Обзор Math Riddles. Математика в игровойПрактически все современные мобильные игры вынуждают игрока деградировать. Это нормальный процесс — после...
Компания Teka представила новую линейку ...
Компания Teka представила новую линейку Концерн Teka - ведущий производитель техники и сантехники для кухонь и ванных комнат, отмечает 15-летие р...
Предварительный обзор MSI Prestige PE130...
Предварительный обзор MSI Prestige PE130В последнее время полноценные сборки компьютера стали достаточно привлекательной темой для потенциальных ...
Обзор Diesel Brothers: Truck Building Si...
Обзор Diesel Brothers: Truck Building SiСегодня речь пойдет об игре Diesel Brothers: Truck Building Simulator — достаточно необычный релиз, котор...
«Мстители: Финал» бьет все рекорды по сб...
«Мстители: Финал» бьет все рекорды по сб На экранах страны полным ходом идет прокат блокбастера Marvel «Мстители: Финал», который за первые две ...
Braun представила новый гаджет для стайл...
Braun представила новый гаджет для стайлЧувство стиля – обязательный атрибут современного успешного мужчины, и это относится не только к одежде, ...
Компания Intel продемонстрировала новые ...
Компания Intel продемонстрировала новые Поток данных, генерируемых человечеством, растет в геометрической прогрессии: более половины всего объема...
Предварительный обзор Logitech G502 Ligh...
Предварительный обзор Logitech G502 LighУ компании Logitech была просто шикарная мышка под названием G502, которая пользуется невероятной популяр...
Обзор Infected Shelter. Нечто необычное...
Обзор Infected Shelter. Нечто необычноеВ последнее время даже небольшие студии удивляют нас качественными игровыми проектами, которые выглядят д...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor