Обзор набора LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса» (LEGO 71395)…

В октябре 2021 года компания LEGO расширила линейку наборов, подготовленных совместно с Nintendo, анонсировав и запустив набор LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса». Посвящен он одной из самых известных игровых вселенных. Новинку отличает три различных по оформлению уровня, скрытые локации и повышенное внимание к мелким элементам оформления.

Комплектация

Приобрести его уже можно в России.

Упакован в коробку с тематическим оформлением. Внутри коробки находится инструкция и пронумерованные пакетики с деталями.

Мануал с качественной полиграфией, состоящий из 275 страниц. На первых приведены снимки игры Super Mario и интересные факты, связанные с ее выходом.

Сборка

Детальки распределены по 13 пронумерованным пакетикам. Согласно инструкции сборка набора разделена на 392 шага. Состоит 2064 элементов.

Каждый шаг проиллюстрирован. Сложностей в ходе сборки не возникло. На весь процесс при этом ушло около 6 часов.

Данный набор, согласно информации на официальном сайте, рассчитан на возрастную аудиторию старше 18 лет.

Внешний вид

Основу конструкции представляет куб с длиной граней 18.5 сантиметров. Боковые грани его закруглены.

На четырех его гранях знак вопроса, приглашающий к детальному изучению содержимого и тех сюрпризов, которые он скрывает.

Интересно смотрится сочно-желтый цвет. Хорошо гармонирует с интерьером игровой комнаты.Предполагает размещение на ровной поверхности. Нижняя грань остается открытой, в этой зоне находятся ребра усиления.

На одной из боковых граней LEGO Super Mario 64 подъемный элемент, скрывающий балкон с драконом Боузером.

Нажатием на этот балкон открывается отсек с поворотной платформой. Вращать ее можно с помощью шестеренок по краям.

Противоположная сторона куба приоткрывается для возможности переворота крышки. Состоит скрытая часть из трех островков, состоящих из локации с замком, снежной и поля боя боб-омбов.

При чем каждая из них скрывает ряд дополнительных зон. Например, сняв лицевой фасад замка, можно будет рассмотреть его интерьер.

На снежной локации это сложная геометрия со скатами и сосульками.

Также под замком есть скрытый уровень с подземельем, заполненной лавой.

Фигурки самих братьев Марио, принцессы тут только в уменьшенных габаритах. Связано это с необходимостью соответствия общему масштабу локаций.

LEGO Super Mario 64 обзор

По части качества исполнения комплект безупречен. Те, кто знаком с конструкторами LEGO, понимают, насколько они хороши. Сборка и изучение последующее LEGO Super Mario 64 оставила очень необычные впечатления. Во-первых, из-за большого количества элементов и разнообразия самого процесса от этапа к этапу. Во-вторых, собранный блок ощущается как детализированная и проработанная фигурка с большим количеством подвижных и скрытых элементов.