Обзор набора LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса» (LEGO 71395)…

Приобрести его уже можно в России.
Упакован в коробку с тематическим оформлением. Внутри коробки находится инструкция и пронумерованные пакетики с деталями.
Мануал с качественной полиграфией, состоящий из 275 страниц. На первых приведены снимки игры Super Mario и интересные факты, связанные с ее выходом.
Каждый шаг проиллюстрирован. Сложностей в ходе сборки не возникло. На весь процесс при этом ушло около 6 часов.
Данный набор, согласно информации на официальном сайте, рассчитан на возрастную аудиторию старше 18 лет.
На четырех его гранях знак вопроса, приглашающий к детальному изучению содержимого и тех сюрпризов, которые он скрывает.
Интересно смотрится сочно-желтый цвет. Хорошо гармонирует с интерьером игровой комнаты. Предполагает размещение на ровной поверхности. Нижняя грань остается открытой, в этой зоне находятся ребра усиления.
На одной из боковых граней LEGO Super Mario 64 подъемный элемент, скрывающий балкон с драконом Боузером.
Нажатием на этот балкон открывается отсек с поворотной платформой. Вращать ее можно с помощью шестеренок по краям.
Противоположная сторона куба приоткрывается для возможности переворота крышки. Состоит скрытая часть из трех островков, состоящих из локации с замком, снежной и поля боя боб-омбов.
При чем каждая из них скрывает ряд дополнительных зон. Например, сняв лицевой фасад замка, можно будет рассмотреть его интерьер.
На снежной локации это сложная геометрия со скатами и сосульками.
Также под замком есть скрытый уровень с подземельем, заполненной лавой.
Фигурки самих братьев Марио, принцессы тут только в уменьшенных габаритах. Связано это с необходимостью соответствия общему масштабу локаций.
По части качества исполнения комплект безупречен. Те, кто знаком с конструкторами LEGO, понимают, насколько они хороши. Сборка и изучение последующее LEGO Super Mario 64 оставила очень необычные впечатления. Во-первых, из-за большого количества элементов и разнообразия самого процесса от этапа к этапу. Во-вторых, собранный блок ощущается как детализированная и проработанная фигурка с большим количеством подвижных и скрытых элементов.