Обзор набора LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса» (LEGO 71395)

В октябре 2021 года компания LEGO расширила линейку наборов, подготовленных совместно с Nintendo, анонсировав и запустив набор LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса». Посвящен он одной из самых известных игровых вселенных. Новинку отличает три различных по оформлению уровня, скрытые локации и повышенное внимание к мелким элементам оформления.

LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса»

Приобрести его уже можно в России.

Комплектация

LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса»

Упакован в коробку с тематическим оформлением. Внутри коробки находится инструкция и пронумерованные пакетики с деталями.

LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса»

Мануал с качественной полиграфией, состоящий из 275 страниц. На первых приведены снимки игры Super Mario и интересные факты, связанные с ее выходом.

LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса»

Сборка

Детальки распределены по 13 пронумерованным пакетикам. Согласно инструкции сборка набора разделена на 392 шага. Состоит 2064 элементов.

LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса»

Каждый шаг проиллюстрирован. Сложностей в ходе сборки не возникло. На весь процесс при этом ушло около 6 часов.

LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса»

Данный набор, согласно информации на официальном сайте, рассчитан на возрастную аудиторию старше 18 лет.

LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса»

Внешний вид

Основу конструкции представляет куб с длиной граней 18.5 сантиметров. Боковые грани его закруглены.

LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса»

На четырех его гранях знак вопроса, приглашающий к детальному изучению содержимого и тех сюрпризов, которые он скрывает.

LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса»

Интересно смотрится сочно-желтый цвет. Хорошо гармонирует с интерьером игровой комнаты.
Предполагает размещение на ровной поверхности. Нижняя грань остается открытой, в этой зоне находятся ребра усиления.

LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса»

На одной из боковых граней LEGO Super Mario 64 подъемный элемент, скрывающий балкон с драконом Боузером.

LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса»

Нажатием на этот балкон открывается отсек с поворотной платформой. Вращать ее можно с помощью шестеренок по краям.

LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса»

Противоположная сторона куба приоткрывается для возможности переворота крышки. Состоит скрытая часть из трех островков, состоящих из локации с замком, снежной и поля боя боб-омбов.

LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса»

При чем каждая из них скрывает ряд дополнительных зон. Например, сняв лицевой фасад замка, можно будет рассмотреть его интерьер.

LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса»

На снежной локации это сложная геометрия со скатами и сосульками.

LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса»

Также под замком есть скрытый уровень с подземельем, заполненной лавой.

LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса»

Фигурки самих братьев Марио, принцессы тут только в уменьшенных габаритах. Связано это с необходимостью соответствия общему масштабу локаций.

LEGO Super Mario 64 «Знак вопроса»

По части качества исполнения комплект безупречен. Те, кто знаком с конструкторами LEGO, понимают, насколько они хороши. Сборка и изучение последующее LEGO Super Mario 64 оставила очень необычные впечатления. Во-первых, из-за большого количества элементов и разнообразия самого процесса от этапа к этапу. Во-вторых, собранный блок ощущается как детализированная и проработанная фигурка с большим количеством подвижных и скрытых элементов.

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