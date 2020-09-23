Обзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

Тестируемый сегодня видеорегистартор с радар-детектором LEXAND LRD3000 поддерживает сигнатурные технологии. Они не только позволяют четко определять тип комплекса с активным излучением, но и эффективно отсекать ложные срабатывания при эксплуатации, как в условиях мегаполиса, так и трассы. Помимо этого, устройство оснащено модулями GPS/ГЛОНАСС с ежемесячным обновлением базы стационарных камер и радаров.

LEXAND LRD3000 обзор

Он уже появился в российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 13 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с подробной информацией по особенностям работы и техническим характеристикам. Комплект включает ридер для карты памяти microSD, зарядное устройство в прикуриватель, площадку со скотчем, USB-кабель, крепление на лобовое стекло.

Внешний вид

Выполнен в компактном для такого класса устройств корпусе. Установлена компактная патч-антенна с лазерным приемником.

На стекле он занимает заметно меньше места, чем устройства, оснащенные рупорной антенной. Здесь к тому же владелец может выбрать между вариантом с вакуумной присоской и двухсторонним скотчем.

Оба варианта поддерживают возможность поворота видеорегистратора в стороны, позволяя отснять сотрудника ГАИ около бокового стекла автомобиля.

Питание подается в основание крепления. Так упрощается скрытый монтаж проводки в салоне автомобиля. Сам крепеж быстросъемный, отсутствует необходимость снятия и установки питающего кабеля.

На стороне, направленной на дорогу, расположен объектив с углом обзора в 130 градусов. Используется стеклянная оптика с ИК-фильтром.

Изображение в LEXAND LRD3000 выводится на цветной 2.31-дюймовый дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей. Экран яркий и сочный.

Во время движения на него выводится вся необходимая информация: скорость, текущие координаты, технические данные по статусу работы, а также данные по радарам и камерам по мере приближения или срабатывания.

Поддерживаются звуковые и голосовые уведомления. Уровень громкости предупреждений регулируется. На максимальном они хорошо слышны даже при работающей магнитоле.

Управляется при помощи пяти механических кнопок, распределенных по боковым граням. Маркировка нанесена на сами кнопки. Разобраться с управлением будет несложно.

Видеорегистартор ведет запись на карту памяти формата microSD. Мы проводили тестирование с картой объемом 32 Гбайт.

Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Визуально производит приятное впечатление.

Настройки

Вместо аккумулятора используется суперконденсатор. Он позволяет безопасно эксплуатировать в широком температурном диапазоне. Общий срок службы также с ним дольше. Не подвержен возгоранию при длительном нахождении на сильной жаре.Опции настроек LEXAND LRD3000 представлены общим списком. Меняются параметры съемки. Разрешение и длительность. Микрофон. Автоматическое приглушение звука.

Максимальная скорость. Допустимые превышения. Фильтр скорости.

Выключение отдельных диапазонов и лазера. Коррекция экспозиции.

Ночной режим. Добавление государственного номера автомобиля. Выбор часового пояса. Просмотр отснятых файлов. Форматирование накопителя.

Радар-детектор

Установлены модули GPS и ГЛОНАСС. На холодный старт уходит в среднем 2-3 минуты. Качество приема высокое. Скорость определяет точно. База стационарных камер и радаров обновляется каждый месяц. Наполнение ее хорошее. Присутствуют разные типы комплексов. При приближении к ним выводится изображение на дисплей с типом камеры, текущей скоростью и разрешенным лимитом. Сопровождается все это голосовым предупреждением.

Видеосъемка

Дневная съемка LEXAND LRD3000

Для активного детектирования используется патч-антенна с лазерным приемником. Определяет все типы радаров, используемых в России и СНГ. Дальность срабатывания с запасом, ее хватает для коррекции текущей скорости.Выводились предупреждения по внедренным не так давно системам с маломощным излучением. За время тестов мы не обнаружили радаров на дорогах, которые не сопровождались выводом предупреждения.Предлагается несколько режимов работы, позволяющих обеспечить оптимальные настройки для эксплуатации как на трассе, так и в городе. Эффективно отсекаются ложные срабатывания от вышек сотовой связи, линий ЛЭП и датчиков пассивной безопасности в автомобилях.Установлен процессор NTK96658 с матрицей GC2053. Съемка ведется в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Расширение MOV. На видео отображаются данные по дате, координатам, скорости и номера автомобиля.

Ночная съемка LEXAND LRD3000

Номерные знаки читаемы в дневное и в ночное время. Резкость держится по всей площади кадра.

Итоги по LEXAND LRD3000

LEXAND LRD3000 – видеорегистартор с радар-детектором. Поддержка сигнатурного детектирования и защита от ложных срабатываний, GPS/ГЛОНАСС, IPS-дисплей, возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля, два варианта крепления на стекле, ежемесячные обновления базы стационарных точек, детальные ручные настройки.