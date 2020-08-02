Обзор LEXAND LUV-3000. Портативный УФ-стерилизатор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 1990 рублей.
КомплектацияУпакована в компактную коробку с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель и документацию.
Внешний видКорпус выполнен в виде компактного тубуса из черного матового пластика.
Его форма и размеры позволяют свободно разместить в кармане или дамской сумочке. Использование распространенного типа разъема для зарядки упростит его поиск в поездках.
Выведен microUSB на крышке. Рядом скрывается светодиодный индикатор, отображающий рабочий статус.
Конструкция LEXAND LUV-3000 представляет собой телескопический механизм. УФ-светодиод в сложенном состоянии будет защищен.
Единственная механическая кнопка, отвечающая за включение, также находится в части корпуса, которая в сложенном состоянии скрыта.
Исключаются ложные нажатия при ношении в кармане.
Корпус легкий. Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Визуально производит приятное впечатление.
ТестыКак и в рассмотренной ранее термобутылке LEXAND LUV-1000, для стерилизации применяется ультрафиолет. Такой способ предлагает высокую эффективность обеззараживания поверхностей, не требует применения дополнительных жидкостей или механической обработки, а также не повреждает структуру обрабатываемых вещей.
Удаляет он 99,9% бактерий, вирусов, грибков и плесени. Процесс проведения стерилизации очень прост. После открытия телескопического блока можно приступать к обработке, предварительно включив УФ-светодиод. Мощность лампы 0.8 Вт, длина волны 272,2 н/м.
Мы взяли LEXAND LUV-3000 с собой в самостоятельную поездку на автомобиле в Сочи. Форма исполнения оптимальна для того, чтобы брать с собой в путешествия и носить с собой на постоянной основе.
В ходе поездки обрабатывали стаканчики с кофе, столовые приборы, ручку заправочного пистолета, ключи с брелоком, телефоны, планшет, наличные деньги и банковские карточки. Также с помощью стерилизатора обработать можно поверхность перчаток или маски после ношения.
Рекомендовать можно родителям маленьких детей. С помощью него можно обрабатывать поверхность сосок, бутылочки, детские игрушки и мелочовку.
За время эксплуатации в течение недели с активным использованием в течение дня дополнительный сеанс зарядки не потребовался. Показатели времени автономной работы хорошие.