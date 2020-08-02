Обзор LEXAND LUV-3000. Портативный УФ-стерилизатор

На прошлой неделе мы проводили тестирование термобутылки LEXAND LUV-1000 со стерилизатором. Сегодня продолжая изучение модельной линейки, детально рассмотрим портативную ультафиолетовую лампу LEXAND LUV-3000.

Комплектация

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 1990 рублей.Упакована в компактную коробку с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель и документацию.

Внешний вид

Корпус выполнен в виде компактного тубуса из черного матового пластика.

Его форма и размеры позволяют свободно разместить в кармане или дамской сумочке. Использование распространенного типа разъема для зарядки упростит его поиск в поездках.

Выведен microUSB на крышке. Рядом скрывается светодиодный индикатор, отображающий рабочий статус.

Конструкция LEXAND LUV-3000 представляет собой телескопический механизм. УФ-светодиод в сложенном состоянии будет защищен.

Единственная механическая кнопка, отвечающая за включение, также находится в части корпуса, которая в сложенном состоянии скрыта.

Исключаются ложные нажатия при ношении в кармане.

Тесты

Корпус легкий. Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Визуально производит приятное впечатление.Как и в рассмотренной ранее термобутылке LEXAND LUV-1000, для стерилизации применяется ультрафиолет. Такой способ предлагает высокую эффективность обеззараживания поверхностей, не требует применения дополнительных жидкостей или механической обработки, а также не повреждает структуру обрабатываемых вещей.

Удаляет он 99,9% бактерий, вирусов, грибков и плесени. Процесс проведения стерилизации очень прост. После открытия телескопического блока можно приступать к обработке, предварительно включив УФ-светодиод. Мощность лампы 0.8 Вт, длина волны 272,2 н/м.

Мы взяли LEXAND LUV-3000 с собой в самостоятельную поездку на автомобиле в Сочи. Форма исполнения оптимальна для того, чтобы брать с собой в путешествия и носить с собой на постоянной основе.

В ходе поездки обрабатывали стаканчики с кофе, столовые приборы, ручку заправочного пистолета, ключи с брелоком, телефоны, планшет, наличные деньги и банковские карточки. Также с помощью стерилизатора обработать можно поверхность перчаток или маски после ношения.

Рекомендовать можно родителям маленьких детей. С помощью него можно обрабатывать поверхность сосок, бутылочки, детские игрушки и мелочовку.

За время эксплуатации в течение недели с активным использованием в течение дня дополнительный сеанс зарядки не потребовался. Показатели времени автономной работы хорошие.

Итоги по LEXAND LUV-3000

LEXAND LUV-3000 – портативный УФ-стерилизатор с универсальным применением. Можно обработать воздух в помещении, мелочевку, смартфоны, планшеты, наличность, ключи, игрушки, посуду. Удобный формат исполнения.