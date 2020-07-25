Обзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизатором

Не так давно в линейке Lexand появилась новая категория продуктов, связанных со здоровьем. Ожидаемое и правильное решение с учетом общемировой ситуацией и в целом роста интереса к личной безопасности. Кто если не мы сами должны заботиться о своем здоровье. Начать изучение мы начнем с LEXAND LUV-1000, предлагающей интересную реализацию термобутылки с персональным стерилизатором.

LEXAND LUV-1000

Рекомендованная стоимость составляет 3 990 рублей. Продажи уже стартовали.

LEXAND LUV-1000 обзор

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с подробным описанием основных особенностей работы и конструкции. Комплект включает зарядный кабель, сменный силиконовый уплотнитель и руководство пользователя на русском.

LEXAND LUV-1000

Внешний вид

Выполнена в металлическом корпусе. Это термобутылка, позволяющая сохранить холод или тепло в зависимости от температуры залитой в нее жидкости.

LEXAND LUV-1000

Внешний вид у LEXAND LUV-1000 стильный и технологичный. Габариты и форма оптимальны. Свободно поместится в боковом кармане рюкзака, креплении на велосипеде или даже дамской сумочке.

LEXAND LUV-1000

Основная часть корпуса окрашена черной матовой краской. Крышка серебристая.

LEXAND LUV-1000

Объем внутреннего пространства составляет 540 мл. Корпус устойчив к деформациям. Отсутствуют элементы потенциально подверженные излому.

LEXAND LUV-1000

На внешней части крышки расположена единственная механическая кнопка, отвечающая за включение и активацию обеззараживания. Контролировать можно с помощью LED-индикатора.

LEXAND LUV-1000

Внутри расположен ультрафиолетовый LED-модуль. Периметр защищен съемной силиконовой заглушкой.

LEXAND LUV-1000

Под ней находится группа контактов. Для зарядки нужно будет снять эту заглушку, крепится блок с помощью магнитов.

Тесты

LEXAND LUV-1000 можно использовать в нескольких сценариях. Основной заключается в заливке внутрь жидкости. Она может быть как холодная, так и горячая. Хранится холод будет в течение 24 часов, горячая в течение 12. Мы в ходе эксплуатации брали ее с собой в тренажерный зал, используя для обеззараживания воды из кулера. Также успешно использовали для выноса кофе с собой.

LEXAND LUV-1000

Процесс запуска стерилизации прост. Нажимаем на клавишу на крышке. В течение трех минут проводится обеззараживание воды включение ультрафиолетового модуля. По завершению на крышке выводится соответствующая маркировка.

LEXAND LUV-1000

Согласно исследованиям, такой способ позволяет уничтожить 99,9% бактерий и вирусов. В дальнейшем жидкость можно использовать для питья без дополнительной обработки. Лампа в крышке рассчитана на 10 000 сеансов обеззараживания.

LEXAND LUV-1000

Объем в 540 мл оптимален по соотношению общего веса, удобства ношения и необходимого запаса жидкости. Из крышки при переворачивании не вытекает. Также крышку можно использовать в качестве персонального стерилизатора. Провести дезинфекцию столовых приборов в кафе, стаканчика кофе или коктейля, ключей, смартфона и других мелких предметов, с которым осуществляется контакт.

Полезна как взрослых, так и маленьких детей и родителей. Можно взять в дорогу и налить воду для ребенка. Обработать соску и ложку. Также использовали для обработки наличных купюр. Сферы применения широкие.

LEXAND LUV-1000

Автономную работу обеспечивает батарейка с емкостью 400 мАч. Хватает ее на долго, за время эксплуатации активной в течение пары недель нам зарядка не требовалась. На восстановление полного заряда потребуется примерно 1.5 часа.

Итоги по LEXAND LUV-1000

Золото. Выбор редакции MegaObzorLEXAND LUV-1000 – интересная реализация питьевой бутылки. Корпус из высококачественной стали, привлекательный внешний вид, простота работы и визуальный контроль завершения сеанса, возможность использовать крышку для дезинфекции мелких предметов, длительное время автономной работы.
LEXAND LUV-1000 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы LEXAND LUV-1000
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