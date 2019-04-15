Обзор Logitech HD Webcam C930e. Веб-камера для бизнеса и стримов

Тестируемая сегодня веб-камера Logitech C930e ориентирована на бизнес сегмент, предлагая аппаратное кодирование в формат H.264 UVC 1.5 в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду, разгружая процессор. Помимо этого, используется стеклянная оптика Carl Zeiss Tessar и четырехкратное увеличение с функцией панорамирования.

Logitech C930e обзор

Средняя её стоимость составляет 9600 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением камеры. Её комплект включает съемную шторку и набор документации.

Внешний вид

Внешний вид у Logitech C930e строгий и аскетичный. Основным материалом выступает пластик.

Сочетаются глянцевые и матовые поверхности. На фронтальной стороне расположена пара светодиодных вставок.

Как и в версии C920 тут предусмотрели шторку для объектива. Реализована она в виде съемного модуля с крышкой. Она позволит как сохранить приватность, так и защитить объектив.

По центру расположен объектив с оптикой Carl Zeiss Tessar с поддержкой функции автофокусировки. Угол обзора составляет 90 градусов.

Для фиксации используется раскладная ножка, позволяющая надежно зафиксировать веб-камеру на мониторе, ноутбуке или столе. Есть винтовое крепление под штатив.

Подключается при помощи кабеля с USB-коннектором и ферритовой защитой. Длина 1.8 метра.

Софт

Logitech C930e сертифицирована для использования со Skype for Business, Cisco, Zoom, Intel, Broadsoft и Vidyo.Веб-камера поддерживает утилиту Logitech Camera Settings. В главном окне отображается изображение с камеры с возможностью увеличения и панорамирования. Переключаются формат картинки и проводится устранение мерцания.

В разделе ДОПОЛНИТЕЛЬНО выставляются параметры яркости, контрастности, баланса белого, интенсивности цвета и фокуса. По умолчанию активированы функции автофокусировки и автоматического баланса белого.

Тесты

Веб-камера позволяет передать картинку в высоком качестве даже при ограниченной пропускной способности сети. Поддерживается стандарт сжатия H.264 с масштабируемой кодировкой видео SVC и технология UVC 1.5.

Тесты Logitech C930e. Микрофон и изображение

Отдельного внимания заслуживает RightLight 2, улучшающая качество изображения при недостаточном уровне освещения в помещении. Картинка с высокой резкостью и четкостью по всей площади кадра. Предлагаются широкие возможности ручной корректировки. Камера отлично работает как в дневное, так и в ночное время в неосвещенном помещении.

Итоги по Logitech C930e

Микрофон работает корректно. Оценить качество его работы можно в представленном примере.Logitech C930e одна из лучших веб-камер из представленных на сегодняшний день. Четкая и детализированная картинка, угол обзора в 90 градусов, качественная стеклянная оптика, возможности настройки, автофокусировка с панорамированием, микрофон, удобная ножка и шторка в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".