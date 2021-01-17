Обзор Logitech HD Pro Webcam C920. Веб-камера для удаленки и стримов

Тестируемая сегодня веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 представлена была в 2021 году, тем не менее за время своего существования она не только растеряла актуальности, но и остается по-прежнему конкурентно способной, да и с учетом перехода на удаленную работу, теперь еще и интересна не только для проведения стриминговых трансляций. Эту веб-камеру приобрел редактор нашего портала и сегодня мы готовы поделиться опытом ее эксплуатации.

Logitech HD Pro Webcam C920

К моменту публикации она продолжает находится в широком доступе в российских магазинах.

Комплектация

Упакована в коробку, оформленную в традиционной стилистике. На боковых гранях приведены ключевые особенности на разных языках. Стартовый набор включает различную документацию.

Logitech HD Pro Webcam C920

Внешний вид

Выполнена в классическом исполнении. Строгая стилистика, в оформлении камеры преобладает темно-серый цвет.

Logitech HD Pro Webcam C920

По центру лицевой стороны расположено защитное стекло, за которым расположен объектив камеры. В этой же зоне нанесен логотип производителя. Используется качественная оптика Carl Zeiss.

Logitech HD Pro Webcam C920

На фронтальной стороне расположена группа микрофонов. Это стереопара с системой шумоподавления.

Logitech HD Pro Webcam C920

Здесь для фиксации на боковой грани используется несъемная раскладная ножка. На внутренней стороне нанесено прорезиненное покрытие, предотвращающее появление царапин на поверхности экрана.

Logitech HD Pro Webcam C920

Есть винтовое крепление, позволяющее зафиксировать на кронштейне или триноги. В результате получаем выбор актуальных вариантов.

Logitech HD Pro Webcam C920

Подключается при помощи кабеля с USB-коннектором. Есть ферритовая защита. Длина кабеля 1.8 метра.

Logitech HD Pro Webcam C920

Софт

Камера поддерживает управление при помощи программного обеспечения, загружаемой с официального сайта. В ней помимо нее можно управлять игровой периферией.

В окне управления можно изменить масштаб. Откорректировать фокусировку и выдержку. Есть несколько вариантом.

Можно изменить яркость, контраст, резкость, баланс белого и насыщенность.

Несколько видеофильтров.

Тесты

Logitech HD Pro Webcam C920

Камера Logitech HD Pro Webcam C920 поддерживает съемку в Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Оснащается 2 Мп матрицей CMOS. Это разрешение и по прошествии 10 лет остается актуальным и наиболее распространённым. По качеству съемки она обходит встроенные в ноутбуки камеры.

Logitech HD Pro Webcam C920

Микрофон с функцией шумоподавления. Подойдет для участия в удаленных совещаниях или конференциях.

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Итоги по Logitech HD Pro Webcam C920

Logitech HD Pro Webcam C920 – веб-камера с Full HD разрешением и возможностями детальной настройки изображения. Несколько вариантов крепления, качественная оптика, микрофоны с шумоподавлением, аккуратный внешний вид.
Комментарии и отзывы Logitech HD Pro Webcam C920
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