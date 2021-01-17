Обзор Logitech HD Pro Webcam C920. Веб-камера для удаленки и стримов

К моменту публикации она продолжает находится в широком доступе в российских магазинах.
КомплектацияУпакована в коробку, оформленную в традиционной стилистике. На боковых гранях приведены ключевые особенности на разных языках. Стартовый набор включает различную документацию.
Внешний видВыполнена в классическом исполнении. Строгая стилистика, в оформлении камеры преобладает темно-серый цвет.
По центру лицевой стороны расположено защитное стекло, за которым расположен объектив камеры. В этой же зоне нанесен логотип производителя. Используется качественная оптика Carl Zeiss.
На фронтальной стороне расположена группа микрофонов. Это стереопара с системой шумоподавления.
Здесь для фиксации на боковой грани используется несъемная раскладная ножка. На внутренней стороне нанесено прорезиненное покрытие, предотвращающее появление царапин на поверхности экрана.
Есть винтовое крепление, позволяющее зафиксировать на кронштейне или триноги. В результате получаем выбор актуальных вариантов.
Подключается при помощи кабеля с USB-коннектором. Есть ферритовая защита. Длина кабеля 1.8 метра.
СофтКамера поддерживает управление при помощи программного обеспечения, загружаемой с официального сайта. В ней помимо нее можно управлять игровой периферией.
В окне управления можно изменить масштаб. Откорректировать фокусировку и выдержку. Есть несколько вариантом.
Можно изменить яркость, контраст, резкость, баланс белого и насыщенность.
Несколько видеофильтров.
Тесты
Камера Logitech HD Pro Webcam C920 поддерживает съемку в Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Оснащается 2 Мп матрицей CMOS. Это разрешение и по прошествии 10 лет остается актуальным и наиболее распространённым. По качеству съемки она обходит встроенные в ноутбуки камеры.
Микрофон с функцией шумоподавления. Подойдет для участия в удаленных совещаниях или конференциях.