Обзор Lorgar LRG-CMT313, LRG-CMT521, LRG-CMT721, LRG-CMT931. Групповой тест микрофонов

В центре внимания сегодня сразу четыре микрофона от бренда Lorgar. Под ним производитель выпускает кресла, гарнитуры, веб-камеры, кресла, мышки и другие типы периферийных устройств. Для различных платформ, включая ПК, Mac и Sony Playstation. Ожидалось, что полную линейку они представят во втором квартале, микрофоны же уже представлены в Эльдорадо и других сетях.

Lorgar LRG-CMT313

Младшим в представленной линейке является Lorgar LRG-CMT313. На начало весны он доступен за 3999 рублей. Поставляется в коробке из плотного картона с качественной полиграфией.

Комплект его включает интерфейсный кабель, подставку, документацию. Все необходимое для начала эксплуатации есть в стартовом наборе.

Корпус микрофона выполнен из алюминиевого сплава, окрашенного в черный цвет. Качество сборки высокое, явных огрехов замечено не было.

На фронтальной стороне два регулятора, один из которых меняет громкость, второй отвечает за управление ECHO. На обратной стороне аудиовыход, к которому можно будет подключить наушники.

Интерфейсный разъем для подключения самого микрофона. Это тип USB Type-B. Соответствующий кабель длиной 2 метра идет в комплекте.

Сопровождается разборной подставкой для размещения на столе. Состоит из крепежной штанги и треноги. Ключевые части конструкции выполнены из металла.

Тесты микрофона Lorgar LRG-CMT313

Lorgar LRG-CMT521

Определяется микрофон системой автоматически, сразу после подключения. Работу проверяли с MacBook Air M1 и ПК на Windows 11. С примером записи микрофона можно ознакомиться ниже.Следующим в центре внимания будет Lorgar LRG-CMT521. Он имеет схожую комплектацию, состоящую из подставки, кабеля и документации. Доступен за 5499 рублей.

В основе конструкции используется алюминиевый сплав. По уровню исполнения он заметно не уступает моделям премиального уровня.

Капсулу микрофона защищает металлическая сетка. Относится эта модель, как и все рассмотренные в рамках этого обзора, к конденсаторному типу. У нее кардиоидная диаграмма.

На лицевую сторону направлен регулятор, отвечающий за усиление микрофона. Ниже светодиодный индикатор, а также кнопка выключения передачи голоса.Есть выход на наушники. Такая схема подключения удобна особенно при работе с ноутбуками и игровыми консолями.Для установки на столе используется подставка с треногой. Она обеспечивает устойчивое расположение на ровной поверхности. С помощью затягивающего винта на боковой грани можно регулировать угол наклона.

Тесты микрофона Lorgar LRG-CMT521

Lorgar LRG-CMT721

Подключение идет через USB-C разъем. Все тестовые записи велись с программой Audition. Аудиоряд дополнительно не обрабатывался.В основе Lorgar LRG-CMT721 использует тот же микрофон, что и в рассмотренной ранее модели. Отличия есть в комплектации.

Настольная подставка идет со штангой большей высоты. Также в ограниченном диапазоне она дает возможность регулировать высоту расположения микрофона.

Также владелец получает поп-фильтр с гибкой ножкой. И сам микрофон фиксируется не на жесткой площадке, а в крепеже типа «паук».

Этот набор решает вопрос гашения вибрации от рабочего стола и уменьшает звуковые помехи от дыхания во время записи.

Тесты микрофона Lorgar LRG-CMT721

Lorgar LRG-CMT931

По опыту эксплуатации, отметим еще и удобное расположение капсулы микрофона при записи. Расположен на уровне головы, к нему не нужно наклоняться. Удобнее при длительных трансляциях или участии в удаленных конференциях.Стоимость при этом составляет 6499 рублей. С его примером можно ознакомиться ниже.Lorgar LRG-CMT931 является самым старшим в представленной на март 2022 года линейки. Его отличает расширенная комплектация.

Помимо настольной подставки, которая есть в двух младших моделях, у него есть поп-фильтр, «паук» и стойка-пантограф.

Выполнена стойка из стали. Имеет прочную складную конструкцию. Микрофон в ней можно разместить под разными углами. Каждый узел идет с пружинами.

Фиксируется на столешнице с помощью зажима. Подходит под различную толщину столешницы.

Тесты микрофона Lorgar LRG-CMT931

У него есть съемный поп-фильтр и сам микрофон устанавливается в площадку с «пауком». Стойка освобождает основную часть рабочего стола.Для него также приведем пример записи.

Lorgar LRG-CMT313, LRG-CMT521, LRG-CMT721, LRG-CMT931. обзор

Что выбрать?

Lorgar LRG-CMT313 – базовое решение с USB-подключением и поддержкой различных типов платформ. Мобильный и компактный вариант с подставкой для размещения на столе.Lorgar LRG-CMT521 – хороший вариант для эксплуатации в паре с ноутбуком, планшетом, смартфоном Android или игровой консолью. USB-C разъем упрощает подключение к различным типам устройств. Высокое качество передачи голоса.Lorgar LRG-CMT721 – это, скорее, промежуточное решение среди этих четырех моделей. Тут продвинутое исполнение подставки для стола и поп-фильтр в комплекте. Есть вариант сэкономить и взять LRG-CMT521 с отдельной покупкой поп-фильтра. Но, с другой стороны, при текущих ценах разница в итоге отдельной доукомплектации будет выше, чем 1000 рублей, разделяющая эти две модели.Lorgar LRG-CMT931 – топовый вариант в модельной линейке. Отличное решение для постоянного оснащения рабочего места под проведение стриминговых трансляций, записи подкастов и удаленной работы/учебы. Качество комплектной стойки-пантографа заметно выше, чем те, что предлагаются на Aliexpress.