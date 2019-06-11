Обзор MAGMA R5. Сигнатурный радар-детектор

Героем сегодняшнего обзора будет сигнатурный радар-детектор MAGMA R5. Модель оснащена передовой начинкой, детектирующей комплексы сезона 2018-2019 года, а также эффективно фильтрующий помехи. Принцип работы заключается в сравнении информации о полученном сигнал с базой данных радаров ГИБДД.

MAGMA R5 обзор

К моменту публикации продажи стартовали. Рекомендованная стоимость 8490 рублей. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет. Официальный сайт производителя - http://magma.pro/products/gibridy/magma-r5/

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с темным оформлением. Комплект включает кронштейн на стекло, предохранитель, USB кабель, зарядное устройство в прикуриватель, липучки для приборной панели, инструкцию и гарантийный талон. Сборка корейская.

Внешний вид

Выполнен MAGMA R5 в классическом форм-факторе. Габариты компактные, основным материалом выступает черный матовый пластик.

Установить его можно будет как на лобовое стекло при помощи металлического кронштейна с двумя присосками, так и на приборную панель при помощи липучки.

Со стороны водителя расположен яркий OLED дисплей. Информация на экране хорошо читается под разными углами обзора, в дневное и ночное время. В нем есть датчик освещения, который автоматически подстраивает яркость дисплея, что очень удобно.

Яркость экрана можно изменять, подбирая оптимальный под свои предпочтения, как и громкость встроенного динамика.

Основные элементы сгруппирован на верхней крышке. Кнопки подписаны. Управление интуитивное понятное, также оно подробно описано в комплектной инструкции.

В верхней части расположен динамик для вывода звуковых и голосовых оповещений. Выше логотип производителя и название модели.

Слева гнездо питания и барабан регулировки громкости, выполняющий также функцию включения.

С противоположной стороны miniUSB, используемый для проведения процедур перепрошивки и обновления базы стационарных точек.

Претензий к качеству сборки нет, визуально радар-детектор производит впечатление премиального продукта.

Настройки

Начать эксплуатацию MAGMA R5 можно будет сразу после покупки также предлагаются детальные ручные настройки. Включаются и выключаются отдельные диапазоны, задаются порог скорости и допустимое превышение, меняются настройки для режимов детектирования, дальность вывода оповещений по стационарным точкам, а также приоритет между радаром и GPS.

Тесты

Перед началом эксплуатации мы провели обновление прошивки и базы стационарных точек. Выходят они регулярно, для максимальной точности (особенности в сигнатурном режиме) рекомендуем поддерживать актуальность ПО. Радар-детектор предлагает несколько пресетов детектирования. Мы проводили тестирование в каждом из них. Работает он в них эффективно предлагая разный тип фильтрации ложных срабатываний и детектирования, а также активные диапазоны.

При движении в городских условиях и мегаполисе устройство продемонстрировало отсутствие ложных срабатываний, характерных для обычных моделей. Эффективно отсекается шум от вышек сотовой связи, линий ЛЭП, крупных торговых центров и датчиков систем безопасности в автомобилях.

При этом не страдает точность детектирования, комплексы на дорогах определяются заблаговременно, позволяя скорректировать скоростной режим.

Также для работы MAGMA R5 использует базу стационарных точек. Она включает системы, установленные в Казани в первой половине 2019 года. Голосовое информирование внятное и громкое. Работу информатора и радара можно будет тонко настроить под свои предпочтения. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля.

Итоги по MAGMA R5

С учетом невысокой стоимости на фоне предложений конкурентов, MAGMA R5 выступает одним из лучших радар-детекторов с поддержкой сигнатурных технологий. Детальные ручные настройки, яркий и информативный дисплей, частые обновления, проработанный интерфейс, эффективные фильтрация и детектирование.