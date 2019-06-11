Обзор MAGMA R5. Сигнатурный радар-детектор

2019-06-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - MAGMA R5; [120]
Героем сегодняшнего обзора будет сигнатурный радар-детектор MAGMA R5. Модель оснащена передовой начинкой, детектирующей комплексы сезона 2018-2019 года, а также эффективно фильтрующий помехи. Принцип работы заключается в сравнении информации о полученном сигнал с базой данных радаров ГИБДД.

MAGMA R5

К моменту публикации продажи стартовали. Рекомендованная стоимость 8490 рублей. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет. Официальный сайт производителя - http://magma.pro/products/gibridy/magma-r5/

MAGMA R5 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с темным оформлением. Комплект включает кронштейн на стекло, предохранитель, USB кабель, зарядное устройство в прикуриватель, липучки для приборной панели, инструкцию и гарантийный талон. Сборка корейская.

MAGMA R5

Внешний вид

Выполнен MAGMA R5 в классическом форм-факторе. Габариты компактные, основным материалом выступает черный матовый пластик.

MAGMA R5

Установить его можно будет как на лобовое стекло при помощи металлического кронштейна с двумя присосками, так и на приборную панель при помощи липучки.

MAGMA R5

MAGMA R5

Со стороны водителя расположен яркий OLED дисплей. Информация на экране хорошо читается под разными углами обзора, в дневное и ночное время. В нем есть датчик освещения, который автоматически подстраивает яркость дисплея, что очень удобно.

MAGMA R5

Яркость экрана можно изменять, подбирая оптимальный под свои предпочтения, как и громкость встроенного динамика.

MAGMA R5

Основные элементы сгруппирован на верхней крышке. Кнопки подписаны. Управление интуитивное понятное, также оно подробно описано в комплектной инструкции.

MAGMA R5

В верхней части расположен динамик для вывода звуковых и голосовых оповещений. Выше логотип производителя и название модели.

MAGMA R5

Слева гнездо питания и барабан регулировки громкости, выполняющий также функцию включения.

MAGMA R5

С противоположной стороны miniUSB, используемый для проведения процедур перепрошивки и обновления базы стационарных точек.

MAGMA R5

Претензий к качеству сборки нет, визуально радар-детектор производит впечатление премиального продукта.

MAGMA R5

Настройки

Начать эксплуатацию MAGMA R5 можно будет сразу после покупки также предлагаются детальные ручные настройки. Включаются и выключаются отдельные диапазоны, задаются порог скорости и допустимое превышение, меняются настройки для режимов детектирования, дальность вывода оповещений по стационарным точкам, а также приоритет между радаром и GPS.

MAGMA R5

Тесты

MAGMA R5

Перед началом эксплуатации мы провели обновление прошивки и базы стационарных точек. Выходят они регулярно, для максимальной точности (особенности в сигнатурном режиме) рекомендуем поддерживать актуальность ПО. Радар-детектор предлагает несколько пресетов детектирования. Мы проводили тестирование в каждом из них. Работает он в них эффективно предлагая разный тип фильтрации ложных срабатываний и детектирования, а также активные диапазоны.

MAGMA R5

При движении в городских условиях и мегаполисе устройство продемонстрировало отсутствие ложных срабатываний, характерных для обычных моделей. Эффективно отсекается шум от вышек сотовой связи, линий ЛЭП, крупных торговых центров и датчиков систем безопасности в автомобилях.

MAGMA R5

При этом не страдает точность детектирования, комплексы на дорогах определяются заблаговременно, позволяя скорректировать скоростной режим.

MAGMA R5

Также для работы MAGMA R5 использует базу стационарных точек. Она включает системы, установленные в Казани в первой половине 2019 года. Голосовое информирование внятное и громкое. Работу информатора и радара можно будет тонко настроить под свои предпочтения. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля.

MAGMA R5

Итоги по MAGMA R5

С учетом невысокой стоимости на фоне предложений конкурентов, MAGMA R5 выступает одним из лучших радар-детекторов с поддержкой сигнатурных технологий. Детальные ручные настройки, яркий и информативный дисплей, частые обновления, проработанный интерфейс, эффективные фильтрация и детектирование.

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