Обзор MIO MiVue i170. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

В течение всего октября мы активно эксплуатировали новый видеорегистартор с сигнатурным радар-детектором MIO MiVue i170. Из его особенностей, сам производитель, выделяет съемку в разрешении 1440p, сенсорный дисплей, расширенную базу камер, магнитный крепеж и детектирование радаров на дистанции выше 1 километра.

MIO MiVue i170

Его средняя стоимость на момент начала сентября составляет 17 490 рублей.

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель и руководство пользователя на русском языке. Крепление изначально установлено в корпус. Собрано все в коробке с изображением устройства и данными по техническим характеристикам.

MIO MiVue i170

MIO MiVue i170 обзор

Внешний вид

Одним из заметных отличий от предыдущих поколений стала реализация способа крепления на стекле. Кронштейн гармонично дополняет общую часть корпуса, не выделяясь из него и не увеличивая габариты.

MIO MiVue i170

Снимается и ставится в него сдвигом в сторону. Для увеличения надежности соединения используется магнитный замок.

MIO MiVue i170

Сам крепеж на стекле фиксируется при помощи площадки с двухсторонним скотчем. Часть эксплуатации совпала с первыми морозами в Казани, он не отлипает со стекла.

MIO MiVue i170

При этом есть возможность поворачивать видеорегистартор на 360 градусов и изменять угол наклона. Шарнир достаточно тугой, нужно приложить усилие. В основании ножки паз, используемый для укладки кабеля.

MIO MiVue i170

Сам кабель питания подключается к боковой грани крепления. Владелец сможет организовать аккуратную укладку в салоне автомобиля.

MIO MiVue i170

Сам MIO MiVue i170 выполнен в компактном формате, он по габаритам сопоставим с моделями без радар-детектора.

MIO MiVue i170

Установлен цветной IPS-дисплей с диагональю 3-дюйма. Для взаимодействия с интерфейсом используется сенсорное управление.

MIO MiVue i170

При работе и во время движения на него выводится потоковое изображение с камеры и иконки, отвечающие за создание фотоснимка, добавления пользовательской точки в базу, маркер для защиты ролика от перезаписи. Все это проходит в один клик, простым касанием.

MIO MiVue i170

При приближении к радару или камере тип оформления меняется на оформление, в котором акцентируется информация по типу комплекса, расстоянию до него и разрешенной скорости на участке.

MIO MiVue i170

Дополняется это визуальное подтверждение, звуковыми и голосовыми подсказками. Громкость можно регулировать, подбирая комфортный уровень.

MIO MiVue i170

На стороне дороги расположен объектив, в схеме которого используются стеклянные линзы, с углом обзора 135 градусов и диафрагмой F/2.0.

MIO MiVue i170

Здесь же рядом расположена компактная патч-антенна. Она не выступает за пределы корпуса и за счет ее использования удалось сохранить компактные габариты.

MIO MiVue i170

На фронтальной стороне отсутствуют яркие и броские элементы оформления, установленным на лобовом стекле не привлекает повышенного внимания.

MIO MiVue i170

Справа кнопка питания с ярко-оранжевой окраской. Запись файлов ведется на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с накопителем объемом 256 Гбайт.

Настройка

Интерфейс MIO MiVue i170 адаптирован под управление пальцами. Оформлен в виде иконок, размещенных в виде сетки с достаточным расстоянием между ними, исключая ложные нажатия.

MIO MiVue i170

Для повышения интуитивности каждый из разделов сопровождается тематической иконкой и его названием на русском языке.

MIO MiVue i170

Владелец сможет детально настроить поведение радар-детектора, вывода уведомлений и скоростные характеристики.

MIO MiVue i170

Выбрать тип штампа на роликах. Просмотреть общие технические данные.

MIO MiVue i170

Радар-детектор

Устройство активно эксплуатировалось в условиях города с ежедневными поездками. Точность детектирования высокая, применены передовые сигнатурные технологии. База «подписей» включает популярные типы комплексов, и они будут пополняться в дальнейшем по мере выхода обновленных прошивок.

MIO MiVue i170

MIO MiVue i170 поддерживает разные режимы работы: ТРАССА (максимальная чувствительность), ГОРОД-1 (выключение X и K), ГОРОД-2 (выключены X, K, CW), СМАРТ (автоматическая смена между ГОРОД и ТРАССА). Также радарную часть можно полностью отключить.

MIO MiVue i170

Эффективно фильтруются ложные срабатывания. В городе он не отвлекает уведомлениями по датчикам безопасности в автомобилях, линий ЛЭП, дверей в торговых центрах.

MIO MiVue i170

Поддерживается вывод предупреждений по базе стационарных точек. Это различные типы камер, включая АВТОДОРИЯ, контроля выделенной полосы и СТОП-линии на перекрестках. Обновления входят на него регулярно.

Тесты

Дневная съемка MIO MiVue i170

Установлена высокочувствительная матрица SONY STARVIS. Максимальное разрешение съемки 1440p со скоростью 30 кадров в секунду. Используется кодек H.264.

Ночная съемка MIO MiVue i170

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorMIO MiVue i170 – многофункциональный видеорегистратор с эффективным радар-детектором, съемкой видео с высокой детализацией в ночное и дневное время, удобным магнитным креплением, экраном с сенсорным управлением и частым выпуском обновлений базы данных. Сбоев и проблем в его работе за время тестов замечено не было.
MIO MiVue i170 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы MIO MiVue i170
Обзор TrendVision Drive 500 Signature. Сигнатурный радар-дет…
Обзор TrendVision Drive 500 Signature. Сигнатурный радар-детКоличество и разнообразие камер и радаров на дороге растет с каждым годом. Правила дорожного движения соб…
Обзор Mio MiVue i177. Премиальный видеорегистратор с сигнат…
Обзор Mio MiVue i177. Премиальный видеорегистратор с сигнатНе так давно компания Mio Techology пополнила линейку видеорегистраторов, выпустив сразу две модели MiVue…
Обзор TrendVision Hybrid Signature EVO Wi. Гибридный видеоре…
Обзор TrendVision Hybrid Signature EVO Wi. Гибридный видеореТестируемый сегодня гибридный видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature EVO Wi оснащен Wi-Fi модулем,…
Обзор Inspector HermeS. Видеорегистратор с сигнатурным рада…
Обзор Inspector HermeS. Видеорегистратор с сигнатурным радаСегодня мы поделимся опытом длительной эксплуатации видеорегистратора с сигнатурным радар-детектором Insp…
Обзор CARCAM HYBRID 3s Signature. Двухканальный видеорегистр…
Обзор CARCAM HYBRID 3s Signature. Двухканальный видеорегистрВ течение длительного времени мы эксплуатировали новый видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором CA…
Обзор Camshel Discovery. Сигнатурное комбинированное устройс…
Обзор Camshel Discovery. Сигнатурное комбинированное устройсНе так давно компания Camshel пополнила линейку комбо-видеорегистраторов, представив сигнатурное устройст…
Обзор Playme PULSE. Сигнатурный комбо-видеорегистратор…
Обзор Playme PULSE. Сигнатурный комбо-видеорегистраторВ центре внимания у нас сегодня гибридный Full HD видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором Playme …
Обзор MIO MiVue i170. Видеорегистратор с сигнатурным радар-д…
Обзор MIO MiVue i170. Видеорегистратор с сигнатурным радар-дВ течение всего октября мы активно эксплуатировали новый видеорегистартор с сигнатурным радар-детектором …
Обзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-FiОбзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детекторомОбзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором
Обзор TrendVision Drive 500 Signature. Сигнатурный радар-детекторОбзор TrendVision Drive 500 Signature. Сигнатурный радар-детектор
Обзор TOMAHAWK Cherokee S. Сигнатурное комбо-устройство с Wi-FiОбзор TOMAHAWK Cherokee S. Сигнатурное комбо-устройство с Wi-Fi
Обзор Camshel Discovery. Сигнатурное комбинированное устройство 3 в 1Обзор Camshel Discovery. Сигнатурное комбинированное устройство 3 в 1
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor