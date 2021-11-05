Обзор MIO MiVue i170. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Его средняя стоимость на момент начала сентября составляет 17 490 рублей.
Снимается и ставится в него сдвигом в сторону. Для увеличения надежности соединения используется магнитный замок.
Сам крепеж на стекле фиксируется при помощи площадки с двухсторонним скотчем. Часть эксплуатации совпала с первыми морозами в Казани, он не отлипает со стекла.
При этом есть возможность поворачивать видеорегистартор на 360 градусов и изменять угол наклона. Шарнир достаточно тугой, нужно приложить усилие. В основании ножки паз, используемый для укладки кабеля.
Сам кабель питания подключается к боковой грани крепления. Владелец сможет организовать аккуратную укладку в салоне автомобиля.
Сам MIO MiVue i170 выполнен в компактном формате, он по габаритам сопоставим с моделями без радар-детектора.
Установлен цветной IPS-дисплей с диагональю 3-дюйма. Для взаимодействия с интерфейсом используется сенсорное управление.
При работе и во время движения на него выводится потоковое изображение с камеры и иконки, отвечающие за создание фотоснимка, добавления пользовательской точки в базу, маркер для защиты ролика от перезаписи. Все это проходит в один клик, простым касанием.
При приближении к радару или камере тип оформления меняется на оформление, в котором акцентируется информация по типу комплекса, расстоянию до него и разрешенной скорости на участке.
Дополняется это визуальное подтверждение, звуковыми и голосовыми подсказками. Громкость можно регулировать, подбирая комфортный уровень.
На стороне дороги расположен объектив, в схеме которого используются стеклянные линзы, с углом обзора 135 градусов и диафрагмой F/2.0.
Здесь же рядом расположена компактная патч-антенна. Она не выступает за пределы корпуса и за счет ее использования удалось сохранить компактные габариты.
На фронтальной стороне отсутствуют яркие и броские элементы оформления, установленным на лобовом стекле не привлекает повышенного внимания.
Справа кнопка питания с ярко-оранжевой окраской. Запись файлов ведется на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с накопителем объемом 256 Гбайт.
Для повышения интуитивности каждый из разделов сопровождается тематической иконкой и его названием на русском языке.
Владелец сможет детально настроить поведение радар-детектора, вывода уведомлений и скоростные характеристики.
Выбрать тип штампа на роликах. Просмотреть общие технические данные.
MIO MiVue i170 поддерживает разные режимы работы: ТРАССА (максимальная чувствительность), ГОРОД-1 (выключение X и K), ГОРОД-2 (выключены X, K, CW), СМАРТ (автоматическая смена между ГОРОД и ТРАССА). Также радарную часть можно полностью отключить.
Эффективно фильтруются ложные срабатывания. В городе он не отвлекает уведомлениями по датчикам безопасности в автомобилях, линий ЛЭП, дверей в торговых центрах.
Поддерживается вывод предупреждений по базе стационарных точек. Это различные типы камер, включая АВТОДОРИЯ, контроля выделенной полосы и СТОП-линии на перекрестках. Обновления входят на него регулярно.