Обзор MIO MiVue i170. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

В течение всего октября мы активно эксплуатировали новый видеорегистартор с сигнатурным радар-детектором MIO MiVue i170. Из его особенностей, сам производитель, выделяет съемку в разрешении 1440p, сенсорный дисплей, расширенную базу камер, магнитный крепеж и детектирование радаров на дистанции выше 1 километра.

Комплектация

Его средняя стоимость на момент начала сентября составляет 17 490 рублей.Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель и руководство пользователя на русском языке. Крепление изначально установлено в корпус. Собрано все в коробке с изображением устройства и данными по техническим характеристикам.

MIO MiVue i170 обзор

Внешний вид

Одним из заметных отличий от предыдущих поколений стала реализация способа крепления на стекле. Кронштейн гармонично дополняет общую часть корпуса, не выделяясь из него и не увеличивая габариты.

Снимается и ставится в него сдвигом в сторону. Для увеличения надежности соединения используется магнитный замок.

Сам крепеж на стекле фиксируется при помощи площадки с двухсторонним скотчем. Часть эксплуатации совпала с первыми морозами в Казани, он не отлипает со стекла.

При этом есть возможность поворачивать видеорегистартор на 360 градусов и изменять угол наклона. Шарнир достаточно тугой, нужно приложить усилие. В основании ножки паз, используемый для укладки кабеля.

Сам кабель питания подключается к боковой грани крепления. Владелец сможет организовать аккуратную укладку в салоне автомобиля.

Сам MIO MiVue i170 выполнен в компактном формате, он по габаритам сопоставим с моделями без радар-детектора.

Установлен цветной IPS-дисплей с диагональю 3-дюйма. Для взаимодействия с интерфейсом используется сенсорное управление.

При работе и во время движения на него выводится потоковое изображение с камеры и иконки, отвечающие за создание фотоснимка, добавления пользовательской точки в базу, маркер для защиты ролика от перезаписи. Все это проходит в один клик, простым касанием.

При приближении к радару или камере тип оформления меняется на оформление, в котором акцентируется информация по типу комплекса, расстоянию до него и разрешенной скорости на участке.

Дополняется это визуальное подтверждение, звуковыми и голосовыми подсказками. Громкость можно регулировать, подбирая комфортный уровень.

На стороне дороги расположен объектив, в схеме которого используются стеклянные линзы, с углом обзора 135 градусов и диафрагмой F/2.0.

Здесь же рядом расположена компактная патч-антенна. Она не выступает за пределы корпуса и за счет ее использования удалось сохранить компактные габариты.

На фронтальной стороне отсутствуют яркие и броские элементы оформления, установленным на лобовом стекле не привлекает повышенного внимания.

Настройка

Справа кнопка питания с ярко-оранжевой окраской. Запись файлов ведется на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с накопителем объемом 256 Гбайт.Интерфейс MIO MiVue i170 адаптирован под управление пальцами. Оформлен в виде иконок, размещенных в виде сетки с достаточным расстоянием между ними, исключая ложные нажатия.

Для повышения интуитивности каждый из разделов сопровождается тематической иконкой и его названием на русском языке.

Владелец сможет детально настроить поведение радар-детектора, вывода уведомлений и скоростные характеристики.

Выбрать тип штампа на роликах. Просмотреть общие технические данные.

Радар-детектор

Устройство активно эксплуатировалось в условиях города с ежедневными поездками. Точность детектирования высокая, применены передовые сигнатурные технологии. База «подписей» включает популярные типы комплексов, и они будут пополняться в дальнейшем по мере выхода обновленных прошивок.

MIO MiVue i170 поддерживает разные режимы работы: ТРАССА (максимальная чувствительность), ГОРОД-1 (выключение X и K), ГОРОД-2 (выключены X, K, CW), СМАРТ (автоматическая смена между ГОРОД и ТРАССА). Также радарную часть можно полностью отключить.

Эффективно фильтруются ложные срабатывания. В городе он не отвлекает уведомлениями по датчикам безопасности в автомобилях, линий ЛЭП, дверей в торговых центрах.

Тесты

Дневная съемка MIO MiVue i170

Ночная съемка MIO MiVue i170

Итоги

Поддерживается вывод предупреждений по базе стационарных точек. Это различные типы камер, включая АВТОДОРИЯ, контроля выделенной полосы и СТОП-линии на перекрестках. Обновления входят на него регулярно.Установлена высокочувствительная матрица SONY STARVIS. Максимальное разрешение съемки 1440p со скоростью 30 кадров в секунду. Используется кодек H.264.MIO MiVue i170 – многофункциональный видеорегистратор с эффективным радар-детектором, съемкой видео с высокой детализацией в ночное и дневное время, удобным магнитным креплением, экраном с сенсорным управлением и частым выпуском обновлений базы данных. Сбоев и проблем в его работе за время тестов замечено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".