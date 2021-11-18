Обзор Microsoft Modern USB-C Speaker (8KZ-00008). Спикер для совместной работы, чатов, звонков и удаленной учебы

За прошедший год значительно возросла актуальность видеосвязи, удаленных конференций и совещаний. Это касается как рабочих процессов, так и обучения. Одним из лидеров в сегменте программных решений является Microsoft, предлагая и развивая платформу Teams для звонков, совместной работы, собраний и чатов. Также помимо нее, они предлагают продукты, позволяющие профессионально пользовать возможностями этой платформы, например, изучаемый сегодня спикер Microsoft Modern USB-C Speaker.

Комплектация

Средняя стоимость, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет, составляет 6900 рублей.Упакована в коробку с изображением спикера и списком ключевых преимуществ. Комплект включает жесткий чехол, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Microsoft Modern USB-C Speaker обзор

Внешний вид

При проектировании этого спикера учли изначально возможность переноски и эксплуатации вне дома или офиса. Во-первых, это компактный формат исполнения, он только немногим больше смартфона.

Во-вторых, это скрытая ниша в основании для укладки интерфейсного кабеля. При перевозке его можно будет спрятать внутри корпуса. И эту же особенность можно использовать для скрытия лишней длины.

В-третьих, есть качественный чехол-пенал в комплекте. Выполнен он с жестким каркасом, защищая расположенный внутри спикер.

В этом чехле свободно помещается в сумке ноутбука или дамской сумочке. С учетом того, что сейчас актуальна мобильность и нет привязки к определенному месту для работы и учебы, все это отразиться на удобстве эксплуатации.

Лицевая часть Microsoft Modern USB-C Speaker обтянута тканью темно-серого цвета. Она не подвержена загрязнению следами пальцев и пылью, а. также отлично выглядит.

По центру крышки островок с механическими кнопками управления. Она включает кнопку активации Microsoft Teams, ответа на вызов, регулировки громкости и выключения микрофона, обеспечивая приватность.

Оснащен спикер двумя всенаправленными микрофонами. Как итог этот спикер можно использовать и для групповых звонков.

Есть встроенный динамик с диаметром 50 мм. При конференц-связи диапазон частот составляет от 300 Гц до 10 кГц, при воспроизведении музыки от 200 Гц до 20 кГц.

Тесты

Интерфейсный кабель с USB-С разъемом. Его можно подключать к современным ноутбукам, ПК и планшетам без использования переходников и дополнительных концентраторов.Мы проверяли работу Microsoft Modern USB-C Speaker с ноутбуком, работающим под управлением операционной системы Windows 11, настольным ПК с Windows 10, ультрабуком MacBook Air на Mac OS и планшетом Xiaomi Pad 5 на Android.

С разными операционными системами определился автоматически. Дополнительная настройка не потребовалась. Корректно работал с платформой Microsoft Teams. С его помощью приняли участие в нескольких групповых звонках и презентациях.

Пример звука Microsoft Modern USB-C Speaker

Тест микрофона Microsoft Modern USB-C Speaker

Итоги

Встроенный динамик передает голос участников без искажения. Качество передачи звука заметно лучше того, что дает встроенная акустика в ноутбуках и планшетах. Оценить можно в записанном ролике ниже.Отдельно приведем пример, записанный со встроенной пары всенаправленных микрофонов.В завершении отметим отсутствие ограничений при работе со сторонним софтом. Была проверена работа с мессенджерами и софтом для удаленной работы/учебы.Microsoft Modern USB-C Speaker – пример, продуманного до мелочей, инструмента для удаленной работы и учебы, звонков и аудиочатов. Удобный формат исполнения с возможностью перевозки вместе с ультрабуком и планшетом, хороший стартовый набор аксессуаров, панель управления, совместимость с разными операционными системами и софтом.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".