Обзор Microsoft Modern Webcam. Веб-камера для удаленной работы и учебы

Программный комплекс Microsoft Teams за последние несколько лет набрал актуальности, и он часто используется для организации удаленной работы и учебы. Но помимо софта, необходимо и наличие набора аксессуаров, таких как, веб-камера, микрофон и наушники. И кто если не разработчик софта может знать каким должны быть эти компоненты, как пример изучаемая сегодня веб-камера Microsoft Modern Webcam дает высокое качество картинки и при этом относится к недорогому ценовому сегменту.

Комплектация

Приобрести ее в среднем можно за 4000 рублей.Упакована в компактную коробку с изображением и данными по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе, в оформлении которой преобладает черный цвет. Ее можно закинуть с собой в сумку с ультрабуком и взять с собой в поездку или в openspace офис.

На лицевую сторону направлен объектив, оптическая группа которого собрана из стеклянных линз. Есть шторка, позволяющая обеспечить режим приватности.

Фиксирующая ножка является частью корпуса. Ее можно раскладывать и фиксировать в разных положениях.

С помощью нее можно установить веб-камеру на крышке ноутбука или на мониторе с разной толщиной корпуса. Для предотвращения появления царапин на поверхности дисплея и смещения на внутренней стороне прорезиненная накладка.

Также на основании ножки у Microsoft Modern Webcam винтовое отверстие, которое можно использовать для установки на триногу или другой совместимый с фототехникой кронштейн.

Интерфейсный кабель длиной 1.5 метра. Подключается с помощью традиционного USB-разъема.

Тесты

Тест веб-камеры Microsoft Modern Webcam

Итоги

Настройка веб-камеры проводится с помощью софта, который будет использоваться для видеосвязи. Мы проверяли работу с Windows 10/11 и MacOS. Определилась автоматически без установки драйвера.Совместимо со всем софтом, который применяется для удаленной работы и учебы, включая Microsoft Teams, Zoom, OBS и др. Поддерживает разрешение Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора 78 градусов.Microsoft Modern Webcam – веб-камера, позволяющая эффективно использовать программные инструменты и продукты для организации удаленной работы/учебы, записи видеоматериалов и проведения стриминговых трансляций. Эргономичная ножка, винтовое крепление для триноги, шторка приватности. Не устроить может отсутствие микрофона.