Обзор Microsoft Modern Webcam. Веб-камера для удаленной работы и учебы

Программный комплекс Microsoft Teams за последние несколько лет набрал актуальности, и он часто используется для организации удаленной работы и учебы. Но помимо софта, необходимо и наличие набора аксессуаров, таких как, веб-камера, микрофон и наушники. И кто если не разработчик софта может знать каким должны быть эти компоненты, как пример изучаемая сегодня веб-камера Microsoft Modern Webcam дает высокое качество картинки и при этом относится к недорогому ценовому сегменту.

Microsoft Modern Webcam

Приобрести ее в среднем можно за 4000 рублей.

Комплектация

Упакована в компактную коробку с изображением и данными по техническим характеристикам.

Microsoft Modern Webcam

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе, в оформлении которой преобладает черный цвет. Ее можно закинуть с собой в сумку с ультрабуком и взять с собой в поездку или в openspace офис.

Microsoft Modern Webcam

На лицевую сторону направлен объектив, оптическая группа которого собрана из стеклянных линз. Есть шторка, позволяющая обеспечить режим приватности.

Microsoft Modern Webcam

Фиксирующая ножка является частью корпуса. Ее можно раскладывать и фиксировать в разных положениях.

Microsoft Modern Webcam

С помощью нее можно установить веб-камеру на крышке ноутбука или на мониторе с разной толщиной корпуса. Для предотвращения появления царапин на поверхности дисплея и смещения на внутренней стороне прорезиненная накладка.

Microsoft Modern Webcam

Также на основании ножки у Microsoft Modern Webcam винтовое отверстие, которое можно использовать для установки на триногу или другой совместимый с фототехникой кронштейн.

Microsoft Modern Webcam

Интерфейсный кабель длиной 1.5 метра. Подключается с помощью традиционного USB-разъема.

Microsoft Modern Webcam

Тесты

Настройка веб-камеры проводится с помощью софта, который будет использоваться для видеосвязи. Мы проверяли работу с Windows 10/11 и MacOS. Определилась автоматически без установки драйвера.

Тест веб-камеры Microsoft Modern Webcam

Совместимо со всем софтом, который применяется для удаленной работы и учебы, включая Microsoft Teams, Zoom, OBS и др. Поддерживает разрешение Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора 78 градусов.

Итоги

Microsoft Modern Webcam – веб-камера, позволяющая эффективно использовать программные инструменты и продукты для организации удаленной работы/учебы, записи видеоматериалов и проведения стриминговых трансляций. Эргономичная ножка, винтовое крепление для триноги, шторка приватности. Не устроить может отсутствие микрофона.
Комментарии и отзывы Microsoft Modern Webcam
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