Обзор Mio MiVue i177. Премиальный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Не так давно компания Mio Techology пополнила линейку видеорегистраторов выпустив сразу две модели MiVue i177 и i157. Среди особенностей отмечаются компактные габариты, Wi-Fi с упрощенным обновлением базы данных и перенос файлов в память смартфона, вывод предупреждений по переносным и стационарным камерам.

Комплектация

Средняя стоимость – 20 499 рублей.Упакована в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по ключевым особенностям. Комплект включает крепление с вакуумной присоской, зарядное устройство в прикуриватель и руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Появление поддержки активного детектирования переносных комплексов и радаров не повлияло заметно на габариты. Они сопоставимы с моделями, оснащенными только GPS-информатором.

Это стало возможным благодаря использованию передовой патч-антенны. Занимает она ограниченный участок на фронтальной панели.

Рядом с ним объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора 135 градусов. Диафрагма F/2.0. Общий внешний вид характерный для устройств Mio Techology.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители, мы вели тесты с картой памяти объемом 128 Гбайт.

Информация выводится на 3-дюймовый IPS-дисплей с высокой яркостью и четкостью изображения. С помощью него ведется просмотр отснятых роликов, управление интерфейсом и вывод данных по камерам и радарам.

В зависимости от текущего рабочего статуса есть несколько вариантов оформления, так нужна информация лучше читается. Плюс дополнительно устройство поддерживает звуковые и голосовые подсказки.

На боковой грани у Mio MiVue i177 гнездо питания, такое расположение и длина в 3 метра у кабеля питания дают возможность организовать в салоне автомобиля скрытый монтаж.

На стекле фиксируется при помощи площадки с двухсторонним скотчем. Оптимальный способ крепежа, регистратор не будет отлипать от стекла во время жары и морозов.

При чем здесь продумали вопрос удобства снятия и установки. Достаточно просто сдвинуть корпус и кронштейн с разъемами остается на стекле, а видеорегистратор можно будет забрать с собой.

Настройки

Для соединения кронштейн и площадка используют шариковое соединение. Оно достаточно тугое, чтобы не было вибрации при движении по неровным дорогам, но и при этом можно поворачивать на 360 градусов.

С экрана видеорегистратора доступен интерфейс для проведения детальных настроек системы, видеосъемки, радар-детектора и информатора.

Интерфейс наглядный и понятный. Он на русском языке.

Софт

Для iOS и Android можно загрузить бесплатное приложение MiVue Pro. После активации Wi-Fi точки на видеорегистраторе к нему можно будет подключиться дистанционно.

Главный экран с четырьмя иконками для доступа к разделам: просмотр потокового видео, настройки, карта памяти и вывод общей информации.

С приложения можно будет найти местоположение автомобиля. «Моя парковка» для передачи данных по месту при парковке и дальнейший поиск через приложение.

Просмотр потокового изображения с камеры.

Список отснятых файлов с удалением или переносом в память смартфона.

Обновление базы данных и прошивки, не снимая видеорегистратор со стекла.

Радар-детектор

Просмотр данных по завершенным поездкам с расстоянием и временем в пути. Есть детальные настройки.Mio MiVue i177 оснащен сигнатурным радар-детектором. Он эффективно детектирует радары с активным излучением. Большинство комплексов он уверенно определял на расстоянии более 1 километра. Без внимания не оставались системы даже с маломощным излучением. При этом процессор ведет постоянную сверку получаемых сигналов с базой данных и так отсекаются все ложные нажатия от вышек сотовой связи, датчиков безопасности в автомобилях, линий ЛЭП и других.

Мы использовали его в течение длительного времени и не за это время не встречали переносных и стационарных систем, по которым не выводились предупреждения. Всегда была возможность скоростной режим до установленного на этом участке дороги.

Видеосъемка

Дневная съемка Mio MiVue i177

Ночная съемка Mio MiVue i177

Итоги

Помимо комплексов с активным излучением и предполагающих мобильность, устройство выводит данные по стационарным точкам, включая фоторадары. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. Обновление базы проходит регулярно.Поддерживает несколько вариантов разрешения съемки: 2K 2560x1440P - 30 к/с , Full HD 1920x1080 60 к/с , Full HD 1920x1080 30 к/с. Установлена высокочувствительная матрица Sony's STARVIS CMOS.Высокая резкость снимаемых видео. Номерные знаки хорошо читаемы в своем и соседнем потоках.Mio MiVue i177 – видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором, продемонстрировавший высокую точность детектирования радаров и камер и поддерживающий съемку с высокой четкостью. Помимо это отметим удобный способ крепления на лобовом стекле, поддержку емких карт памяти, приложение для смартфона с расширенными возможностями, компактные габариты и возможность скрытого монтажа.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".