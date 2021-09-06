Обзор Mio MiVue i177. Премиальный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Средняя стоимость – 20 499 рублей.
Это стало возможным благодаря использованию передовой патч-антенны. Занимает она ограниченный участок на фронтальной панели.
Рядом с ним объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора 135 градусов. Диафрагма F/2.0. Общий внешний вид характерный для устройств Mio Techology.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители, мы вели тесты с картой памяти объемом 128 Гбайт.
Информация выводится на 3-дюймовый IPS-дисплей с высокой яркостью и четкостью изображения. С помощью него ведется просмотр отснятых роликов, управление интерфейсом и вывод данных по камерам и радарам.
В зависимости от текущего рабочего статуса есть несколько вариантов оформления, так нужна информация лучше читается. Плюс дополнительно устройство поддерживает звуковые и голосовые подсказки.
На боковой грани у Mio MiVue i177 гнездо питания, такое расположение и длина в 3 метра у кабеля питания дают возможность организовать в салоне автомобиля скрытый монтаж.
На стекле фиксируется при помощи площадки с двухсторонним скотчем. Оптимальный способ крепежа, регистратор не будет отлипать от стекла во время жары и морозов.
При чем здесь продумали вопрос удобства снятия и установки. Достаточно просто сдвинуть корпус и кронштейн с разъемами остается на стекле, а видеорегистратор можно будет забрать с собой.
Для соединения кронштейн и площадка используют шариковое соединение. Оно достаточно тугое, чтобы не было вибрации при движении по неровным дорогам, но и при этом можно поворачивать на 360 градусов.
С экрана видеорегистратора доступен интерфейс для проведения детальных настроек системы, видеосъемки, радар-детектора и информатора.
Интерфейс наглядный и понятный. Он на русском языке.
Главный экран с четырьмя иконками для доступа к разделам: просмотр потокового видео, настройки, карта памяти и вывод общей информации.
С приложения можно будет найти местоположение автомобиля. «Моя парковка» для передачи данных по месту при парковке и дальнейший поиск через приложение.
Просмотр потокового изображения с камеры.
Список отснятых файлов с удалением или переносом в память смартфона.
Обновление базы данных и прошивки, не снимая видеорегистратор со стекла.
Просмотр данных по завершенным поездкам с расстоянием и временем в пути. Есть детальные настройки.
Мы использовали его в течение длительного времени и не за это время не встречали переносных и стационарных систем, по которым не выводились предупреждения. Всегда была возможность скоростной режим до установленного на этом участке дороги.
Помимо комплексов с активным излучением и предполагающих мобильность, устройство выводит данные по стационарным точкам, включая фоторадары. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. Обновление базы проходит регулярно.