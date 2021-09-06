Обзор Mio MiVue i177. Премиальный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Не так давно компания Mio Techology пополнила линейку видеорегистраторов выпустив сразу две модели MiVue i177 и i157. Среди особенностей отмечаются компактные габариты, Wi-Fi с упрощенным обновлением базы данных и перенос файлов в память смартфона, вывод предупреждений по переносным и стационарным камерам.

Mio MiVue i177

Средняя стоимость – 20 499 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по ключевым особенностям. Комплект включает крепление с вакуумной присоской, зарядное устройство в прикуриватель и руководство пользователя на русском языке.

Mio MiVue i177

Внешний вид

Появление поддержки активного детектирования переносных комплексов и радаров не повлияло заметно на габариты. Они сопоставимы с моделями, оснащенными только GPS-информатором.

Mio MiVue i177

Это стало возможным благодаря использованию передовой патч-антенны. Занимает она ограниченный участок на фронтальной панели.

Mio MiVue i177

Рядом с ним объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора 135 градусов. Диафрагма F/2.0. Общий внешний вид характерный для устройств Mio Techology.

Mio MiVue i177

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители, мы вели тесты с картой памяти объемом 128 Гбайт.

Mio MiVue i177

Информация выводится на 3-дюймовый IPS-дисплей с высокой яркостью и четкостью изображения. С помощью него ведется просмотр отснятых роликов, управление интерфейсом и вывод данных по камерам и радарам.

Mio MiVue i177

В зависимости от текущего рабочего статуса есть несколько вариантов оформления, так нужна информация лучше читается. Плюс дополнительно устройство поддерживает звуковые и голосовые подсказки.

Mio MiVue i177

На боковой грани у Mio MiVue i177 гнездо питания, такое расположение и длина в 3 метра у кабеля питания дают возможность организовать в салоне автомобиля скрытый монтаж.

Mio MiVue i177

На стекле фиксируется при помощи площадки с двухсторонним скотчем. Оптимальный способ крепежа, регистратор не будет отлипать от стекла во время жары и морозов.

Mio MiVue i177

При чем здесь продумали вопрос удобства снятия и установки. Достаточно просто сдвинуть корпус и кронштейн с разъемами остается на стекле, а видеорегистратор можно будет забрать с собой.

Mio MiVue i177

Для соединения кронштейн и площадка используют шариковое соединение. Оно достаточно тугое, чтобы не было вибрации при движении по неровным дорогам, но и при этом можно поворачивать на 360 градусов.

Настройки

Mio MiVue i177

С экрана видеорегистратора доступен интерфейс для проведения детальных настроек системы, видеосъемки, радар-детектора и информатора.

Mio MiVue i177

Интерфейс наглядный и понятный. Он на русском языке.

Mio MiVue i177

Софт

Для iOS и Android можно загрузить бесплатное приложение MiVue Pro. После активации Wi-Fi точки на видеорегистраторе к нему можно будет подключиться дистанционно.

Mio MiVue i177

Главный экран с четырьмя иконками для доступа к разделам: просмотр потокового видео, настройки, карта памяти и вывод общей информации.

Mio MiVue i177

С приложения можно будет найти местоположение автомобиля. «Моя парковка» для передачи данных по месту при парковке и дальнейший поиск через приложение.

Mio MiVue i177

Просмотр потокового изображения с камеры.

Mio MiVue i177

Список отснятых файлов с удалением или переносом в память смартфона.

Mio MiVue i177

Обновление базы данных и прошивки, не снимая видеорегистратор со стекла.

Mio MiVue i177

Просмотр данных по завершенным поездкам с расстоянием и временем в пути. Есть детальные настройки.

Радар-детектор

Mio MiVue i177 оснащен сигнатурным радар-детектором. Он эффективно детектирует радары с активным излучением. Большинство комплексов он уверенно определял на расстоянии более 1 километра. Без внимания не оставались системы даже с маломощным излучением. При этом процессор ведет постоянную сверку получаемых сигналов с базой данных и так отсекаются все ложные нажатия от вышек сотовой связи, датчиков безопасности в автомобилях, линий ЛЭП и других.

Mio MiVue i177

Мы использовали его в течение длительного времени и не за это время не встречали переносных и стационарных систем, по которым не выводились предупреждения. Всегда была возможность скоростной режим до установленного на этом участке дороги.

Mio MiVue i177

Помимо комплексов с активным излучением и предполагающих мобильность, устройство выводит данные по стационарным точкам, включая фоторадары. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. Обновление базы проходит регулярно.

Видеосъемка

Поддерживает несколько вариантов разрешения съемки: 2K 2560x1440P - 30 к/с , Full HD 1920x1080 60 к/с , Full HD 1920x1080 30 к/с. Установлена высокочувствительная матрица Sony's STARVIS CMOS.

Дневная съемка Mio MiVue i177

Высокая резкость снимаемых видео. Номерные знаки хорошо читаемы в своем и соседнем потоках.

Ночная съемка Mio MiVue i177

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorMio MiVue i177 – видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором, продемонстрировавший высокую точность детектирования радаров и камер и поддерживающий съемку с высокой четкостью. Помимо это отметим удобный способ крепления на лобовом стекле, поддержку емких карт памяти, приложение для смартфона с расширенными возможностями, компактные габариты и возможность скрытого монтажа.
Mio MiVue i177 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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