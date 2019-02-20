Обзор Mio MiVue i88. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

Не так давно компания Mio представила сразу два комбо-видеорегистратора Mio MiVue i85 и Mio MiVue i88. Новинки оснащены GPS-модулем и сигнатурным радар-детектором. Такая связка не оставить без внимания как радарные комплексы, так и безрадарные комплексы, используемые на дорогах России. Старшую модель отличает установленная высокочувствительная матрица Sony Exmor.

Mio MiVue i88 обзор

Рекомендованная стоимость Mio MiVue i85 – 11 990 рублей, MiVue i88 – 13 990 рублей.

Комплектация

В комплекте покупатель получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца. Собрано все в аккуратной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнен Mio MiVue i88 в корпусе трапециевидной формы с закругленными гранями. В общих деталях прослеживаются узнаваемые черты изученных ранее видеорегистраторов этого производителя.

На фронтальной стороне расположены окошко лазерного приемника, приемник супергетеродиновой антенны и объектив камеры, собранный из группы стеклянных линз

Сверху паз под крепление, ставится и снимается сдвигом. Комплектное крепление с вакуумной присоской, в основании паз под аккуратную укладку кабеля.

Есть возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона. Выбранное положение фиксируется надежно, при движении по неровным дорогам тряска отсутствует.

Длина кабеля комплектного адаптера позволит организовать аккуратный монтаж в салоне, спрятав основную часть под обшивкой.

На стороне водителя находится 2.7-дюймовый дисплей с широкими углами обзора. Во время движения на него выводится изображение с камеры, при приближении к фоторадарам переводится на упрощенную картинку с расстоянием и разрешенной скоростью.

По активным радарным комплексам выводится сила и тип сигнала. Дополнительно сопровождается внятными голосовыми подсказками и звуковыми уведомлениями.

На левой грани у Mio MiVue i88 гнездо питания. Справа четыре механические кнопки управления, для упрощения поиска нужной маркировка выводится в интерфейс.

Снизу скрывается слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление. Огрехов в качестве сборки не выявлено.

Настройки

Меню выведено в виде списка опций. Выбрав нужный параметр переходим в детальные настройки. Выбираются режимы работы радар-детектора, оповещения по стационарным комплексам, настраивается видеозапись, парковка и общие параметры системы.

По умолчанию установлен русский язык, разобраться будет не сложно. Сам видеорегистратор позволяет начать эксплуатацию сразу после покупки и установки карты памяти.

Радар-детектор

Mio MiVue i88 распознает радарные комплексы с разными типами излучения, используемые на территории России. Заблаговременно детектируются маломощные системы, такие как переносные системы КОРДОН. Дальности достаточно для принятия решения о необходимости коррекции скоростного режима. По распространённым КРИС и СТРЕЛКА дальность более 1000 метров.

В этой модели используются сигнатурные технологии, эффективно фильтрующие шум от вышек сотовых операторов, пассивных систем безопасности в автомобилях, линий ЛЭП, датчиков в воротах и дверях. Как показала практика длительного тестирования, в условиях мегаполиса количество ложных срабатываний сведено к нулю, обеспечивая комфортную эксплуатацию и сохранение информативности.

Тесты

Дополняет все это GPS-модуль с базой стационарных точек. Обновление базы проводится регулярно. Вывод уведомлений может зависеть от текущей скорости движения и наличия превышения. При отсутствии нарушения видеорегистратор не будет отвлекать водителя. В базе есть комплексы, фиксирующие среднюю скорость, пересечение стоп-полосы, выезда на выделенную линию и другие системы. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости участка.Mio MiVue i88 записывает видео в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Используется матрица Sony Exmor IMX323, диафрагма F/1.8. Ролики в расширении MP4 с кодеком H.264.

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. Вместе с видеорядом ведется запись маршрута и скорости, эти данные можно в последующем будет просмотреть в плеере или в виде штампа.

Итоги по Mio MiVue i88

Mio MiVue i88 эффективный сигнатурный комбо-видеорегистратор, выполняющий сразу комплекс задач, среди которых вывод уведомлений по радарам и фотокомплексам, фиксация скорости движения и всего происходящего на дороге. Аккуратный внешний вид, возможность скрытой установки, поддержка емких карт памяти, детальные настройки, частые обновления базы данных, системы ADAS.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".