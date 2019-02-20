Обзор Mio MiVue i88. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

Не так давно компания Mio представила сразу два комбо-видеорегистратора Mio MiVue i85 и Mio MiVue i88. Новинки оснащены GPS-модулем и сигнатурным радар-детектором. Такая связка не оставить без внимания как радарные комплексы, так и безрадарные комплексы, используемые на дорогах России. Старшую модель отличает установленная высокочувствительная матрица Sony Exmor.
Mio MiVue i88 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Рекомендованная стоимость Mio MiVue i85 – 11 990 рублей, MiVue i88 – 13 990 рублей.
Mio MiVue i88 обзор
КомплектацияВ комплекте покупатель получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца. Собрано все в аккуратной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам.
Внешний видВыполнен Mio MiVue i88 в корпусе трапециевидной формы с закругленными гранями. В общих деталях прослеживаются узнаваемые черты изученных ранее видеорегистраторов этого производителя.
На фронтальной стороне расположены окошко лазерного приемника, приемник супергетеродиновой антенны и объектив камеры, собранный из группы стеклянных линз
Сверху паз под крепление, ставится и снимается сдвигом. Комплектное крепление с вакуумной присоской, в основании паз под аккуратную укладку кабеля.
Есть возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона. Выбранное положение фиксируется надежно, при движении по неровным дорогам тряска отсутствует.
Длина кабеля комплектного адаптера позволит организовать аккуратный монтаж в салоне, спрятав основную часть под обшивкой.
На стороне водителя находится 2.7-дюймовый дисплей с широкими углами обзора. Во время движения на него выводится изображение с камеры, при приближении к фоторадарам переводится на упрощенную картинку с расстоянием и разрешенной скоростью.
По активным радарным комплексам выводится сила и тип сигнала. Дополнительно сопровождается внятными голосовыми подсказками и звуковыми уведомлениями.
На левой грани у Mio MiVue i88 гнездо питания. Справа четыре механические кнопки управления, для упрощения поиска нужной маркировка выводится в интерфейс.
Снизу скрывается слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.
Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление. Огрехов в качестве сборки не выявлено.
Настройки
Меню выведено в виде списка опций. Выбрав нужный параметр переходим в детальные настройки. Выбираются режимы работы радар-детектора, оповещения по стационарным комплексам, настраивается видеозапись, парковка и общие параметры системы.
По умолчанию установлен русский язык, разобраться будет не сложно. Сам видеорегистратор позволяет начать эксплуатацию сразу после покупки и установки карты памяти.
Радар-детекторMio MiVue i88 распознает радарные комплексы с разными типами излучения, используемые на территории России. Заблаговременно детектируются маломощные системы, такие как переносные системы КОРДОН. Дальности достаточно для принятия решения о необходимости коррекции скоростного режима. По распространённым КРИС и СТРЕЛКА дальность более 1000 метров.
В этой модели используются сигнатурные технологии, эффективно фильтрующие шум от вышек сотовых операторов, пассивных систем безопасности в автомобилях, линий ЛЭП, датчиков в воротах и дверях. Как показала практика длительного тестирования, в условиях мегаполиса количество ложных срабатываний сведено к нулю, обеспечивая комфортную эксплуатацию и сохранение информативности.
Дополняет все это GPS-модуль с базой стационарных точек. Обновление базы проводится регулярно. Вывод уведомлений может зависеть от текущей скорости движения и наличия превышения. При отсутствии нарушения видеорегистратор не будет отвлекать водителя. В базе есть комплексы, фиксирующие среднюю скорость, пересечение стоп-полосы, выезда на выделенную линию и другие системы. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости участка.
ТестыMio MiVue i88 записывает видео в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Используется матрица Sony Exmor IMX323, диафрагма F/1.8. Ролики в расширении MP4 с кодеком H.264. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. Вместе с видеорядом ведется запись маршрута и скорости, эти данные можно в последующем будет просмотреть в плеере или в виде штампа.
Итоги по Mio MiVue i88Mio MiVue i88 эффективный сигнатурный комбо-видеорегистратор, выполняющий сразу комплекс задач, среди которых вывод уведомлений по радарам и фотокомплексам, фиксация скорости движения и всего происходящего на дороге. Аккуратный внешний вид, возможность скрытой установки, поддержка емких карт памяти, детальные настройки, частые обновления базы данных, системы ADAS.
Mio MiVue i88 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".