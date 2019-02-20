Обзор Mio MiVue i88. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

2019-02-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Mio MiVue i88; [418]
Не так давно компания Mio представила сразу два комбо-видеорегистратора Mio MiVue i85 и Mio MiVue i88. Новинки оснащены GPS-модулем и сигнатурным радар-детектором. Такая связка не оставить без внимания как радарные комплексы, так и безрадарные комплексы, используемые на дорогах России. Старшую модель отличает установленная высокочувствительная матрица Sony Exmor.

Mio MiVue i88

Рекомендованная стоимость Mio MiVue i85 – 11 990 рублей, MiVue i88 – 13 990 рублей.

Mio MiVue i88 обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца. Собрано все в аккуратной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам.

Mio MiVue i88

Внешний вид

Выполнен Mio MiVue i88 в корпусе трапециевидной формы с закругленными гранями. В общих деталях прослеживаются узнаваемые черты изученных ранее видеорегистраторов этого производителя.

Mio MiVue i88

На фронтальной стороне расположены окошко лазерного приемника, приемник супергетеродиновой антенны и объектив камеры, собранный из группы стеклянных линз

Mio MiVue i88

Сверху паз под крепление, ставится и снимается сдвигом. Комплектное крепление с вакуумной присоской, в основании паз под аккуратную укладку кабеля.

Mio MiVue i88

Есть возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона. Выбранное положение фиксируется надежно, при движении по неровным дорогам тряска отсутствует.

Mio MiVue i88

Длина кабеля комплектного адаптера позволит организовать аккуратный монтаж в салоне, спрятав основную часть под обшивкой.

Mio MiVue i88

На стороне водителя находится 2.7-дюймовый дисплей с широкими углами обзора. Во время движения на него выводится изображение с камеры, при приближении к фоторадарам переводится на упрощенную картинку с расстоянием и разрешенной скоростью.

Mio MiVue i88

По активным радарным комплексам выводится сила и тип сигнала. Дополнительно сопровождается внятными голосовыми подсказками и звуковыми уведомлениями.

Mio MiVue i88

На левой грани у Mio MiVue i88 гнездо питания. Справа четыре механические кнопки управления, для упрощения поиска нужной маркировка выводится в интерфейс.

Mio MiVue i88

Снизу скрывается слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Mio MiVue i88

Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление. Огрехов в качестве сборки не выявлено.

Mio MiVue i88

Настройки

Mio MiVue i88

Меню выведено в виде списка опций. Выбрав нужный параметр переходим в детальные настройки. Выбираются режимы работы радар-детектора, оповещения по стационарным комплексам, настраивается видеозапись, парковка и общие параметры системы.

Mio MiVue i88

По умолчанию установлен русский язык, разобраться будет не сложно. Сам видеорегистратор позволяет начать эксплуатацию сразу после покупки и установки карты памяти.

Mio MiVue i88

Радар-детектор

Mio MiVue i88 распознает радарные комплексы с разными типами излучения, используемые на территории России. Заблаговременно детектируются маломощные системы, такие как переносные системы КОРДОН. Дальности достаточно для принятия решения о необходимости коррекции скоростного режима. По распространённым КРИС и СТРЕЛКА дальность более 1000 метров.

Mio MiVue i88

В этой модели используются сигнатурные технологии, эффективно фильтрующие шум от вышек сотовых операторов, пассивных систем безопасности в автомобилях, линий ЛЭП, датчиков в воротах и дверях. Как показала практика длительного тестирования, в условиях мегаполиса количество ложных срабатываний сведено к нулю, обеспечивая комфортную эксплуатацию и сохранение информативности.

Mio MiVue i88

Дополняет все это GPS-модуль с базой стационарных точек. Обновление базы проводится регулярно. Вывод уведомлений может зависеть от текущей скорости движения и наличия превышения. При отсутствии нарушения видеорегистратор не будет отвлекать водителя. В базе есть комплексы, фиксирующие среднюю скорость, пересечение стоп-полосы, выезда на выделенную линию и другие системы. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости участка.

Тесты

Mio MiVue i88 записывает видео в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Используется матрица Sony Exmor IMX323, диафрагма F/1.8. Ролики в расширении MP4 с кодеком H.264.

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. Вместе с видеорядом ведется запись маршрута и скорости, эти данные можно в последующем будет просмотреть в плеере или в виде штампа.

Итоги по Mio MiVue i88

Золото. Выбор редакции MegaObzorMio MiVue i88 эффективный сигнатурный комбо-видеорегистратор, выполняющий сразу комплекс задач, среди которых вывод уведомлений по радарам и фотокомплексам, фиксация скорости движения и всего происходящего на дороге. Аккуратный внешний вид, возможность скрытой установки, поддержка емких карт памяти, детальные настройки, частые обновления базы данных, системы ADAS.
Mio MiVue i88 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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