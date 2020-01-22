Обзор Mio MiVue i95. Комбо-видеорегистратор с WQHD-съемкой

2020-01-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Mio MiVue i95; [254]
В конце прошлого года стартовали продажи комбо-видеорегистратора Mio MiVue i95. Новинка поддерживает съемку в WQHD-разрешении с углом обзора в 150 градусов. Установлен эффективный радарный модуль, детектирующий радары на дорогах России и СНГ. Он дополнен GPS-системой для обнаружения безрадарных фотокомпексов с фирменной технологией Smart Alert.

Mio MiVue i95

Доступен он эксклюзивно в сети DNS за 13990 рублей. Продажи уже стартовали.

Mio MiVue i95 обзор

Комплектация

В комплекте с видеорегистратором пользователь получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель и набор документации. Собрано все в коробке из плотного картона, оформленной в традиционных для этого производителя расцветках.

Mio MiVue i95

Внешний вид

Внешний вид в сравнении с серией i8* не претерпел серьезных изменений. Выполнен Mio MiVue i95 в корпусе трапециевидной формы с закругленными гранями.

Mio MiVue i95

В основе используется пластик с матовым покрытием. Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление.

Mio MiVue i95

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Рекомендуем обратить внимание на скоростные характеристики используемой карты

Mio MiVue i95

На фронтальной стороне выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора в 150 градусов. Рядом приемник антенны радар-детектора.

Mio MiVue i95

Управляется устройство при помощи группы механических кнопок. Четыре кнопки расположены в ряд. Для упрощения понимания выполняемого действия иконки выводятся в интерфейс.

Mio MiVue i95

Сторону водителя полностью занимает цветной дисплей. Несколько режимов отображения информации.

Mio MiVue i95

При приближении к радарам и фотокомплексам отображается подробная информация по типу камеры и скорости. Данные дублируются внятными голосовыми подсказками.

Mio MiVue i95

На левой грани выведено гнездо питания. Комплектный адаптер позволит владельцу Mio MiVue i95 организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

Mio MiVue i95

В качестве крепления используется классический вариант крепления с вакуумной присоской. Есть возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона. Выбранное положение фиксируется.

Mio MiVue i95

На стекле фиксируется надежно. При движении по неровным дорогам не дребезжит и не отлипает.

Mio MiVue i95

Настройки

Главное меню выведено списком разделов. В один клик можно просмотреть отснятые файлы, перевести на фотосъемку.

Mio MiVue i95

В разделе видеосъемки можно только изменить длительность роликов. Разрешение не корректируется.

Mio MiVue i95

Детальные настройки по активному радар-детектору. Режимы работы, выключение отдельных частот.

Mio MiVue i95

Корректировка поведения GPS-информатора. Дальность вывода оповещения и скоростные лимиты.

Mio MiVue i95

Радар-детектор

Mio MiVue i95 уверенно детектирует сигнал во всех диапазонах. Выводились предупреждения: Стрелка, Кордон, Робот, Крис, Кречет, Вокорд, Радис, Арена, Сокол и другие. Дальности срабатывания достаточно для принятия решения о необходимости снижения скорости для избежания получения штрафов.

Mio MiVue i95

В условиях мегаполиса встречались только единичные ложные срабатывания. Для максимально комфортной эксплуатации можно воспользоваться автоматической сменой режимов чувствительности в зависимости от текущей скорости движения.

Mio MiVue i95

Без внимания не остаются фотокамеры без излучения, размещенные стационарно на дорогах. Обновления выходят регулярно. Для АВТОДОРИЯ рассчитывается средняя скорость на участке контроля. Есть функции контроля схода с полосы и расчета дистанции до впередиидущего автомобиля. Они калибруются и настраиваются индивидуально.

Съемка

В Mio MiVue i95 установлена высокочувствительная матрица Sony Starvis CMOS. Разрешение WQHD. Ролики с этого видеорегистратора отличает высокая резкость по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Дневная съемка Mio MiVue i95

Дополнительно фиксируется маршрут и скорость. Эти данные можно будет просматривать в фирменном плеере.

Ночная съемка Mio MiVue i95

Итоги по Mio MiVue i95

Золото. Выбор редакции MegaObzorMio MiVue i95 – хорошо сбалансированный комбо-видеорегистратор с высоким качеством видеосъемки, точным радар-детектором и подробным наполнением базы стационарных точек. Приятный внешний вид, детальные ручные настройки, широкий угол обзора, поворотное крепление и возможность аккуратного монтажа в салоне автомобиля.
Mio MiVue i95 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Mio MiVue i95
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