Обзор Mio MiVue i95. Комбо-видеорегистратор с WQHD-съемкой

В конце прошлого года стартовали продажи комбо-видеорегистратора Mio MiVue i95. Новинка поддерживает съемку в WQHD-разрешении с углом обзора в 150 градусов. Установлен эффективный радарный модуль, детектирующий радары на дорогах России и СНГ. Он дополнен GPS-системой для обнаружения безрадарных фотокомпексов с фирменной технологией Smart Alert.

Mio MiVue i95 обзор

Доступен он эксклюзивно в сети DNS за 13990 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

В комплекте с видеорегистратором пользователь получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель и набор документации. Собрано все в коробке из плотного картона, оформленной в традиционных для этого производителя расцветках.

Внешний вид

Внешний вид в сравнении с серией i8* не претерпел серьезных изменений. Выполнен Mio MiVue i95 в корпусе трапециевидной формы с закругленными гранями.

В основе используется пластик с матовым покрытием. Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Рекомендуем обратить внимание на скоростные характеристики используемой карты

На фронтальной стороне выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора в 150 градусов. Рядом приемник антенны радар-детектора.

Управляется устройство при помощи группы механических кнопок. Четыре кнопки расположены в ряд. Для упрощения понимания выполняемого действия иконки выводятся в интерфейс.

Сторону водителя полностью занимает цветной дисплей. Несколько режимов отображения информации.

При приближении к радарам и фотокомплексам отображается подробная информация по типу камеры и скорости. Данные дублируются внятными голосовыми подсказками.

На левой грани выведено гнездо питания. Комплектный адаптер позволит владельцу Mio MiVue i95 организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

В качестве крепления используется классический вариант крепления с вакуумной присоской. Есть возможность поворота вокруг оси и изменения угла наклона. Выбранное положение фиксируется.

На стекле фиксируется надежно. При движении по неровным дорогам не дребезжит и не отлипает.

Настройки

Главное меню выведено списком разделов. В один клик можно просмотреть отснятые файлы, перевести на фотосъемку.

В разделе видеосъемки можно только изменить длительность роликов. Разрешение не корректируется.

Детальные настройки по активному радар-детектору. Режимы работы, выключение отдельных частот.

Корректировка поведения GPS-информатора. Дальность вывода оповещения и скоростные лимиты.

Радар-детектор

Mio MiVue i95 уверенно детектирует сигнал во всех диапазонах. Выводились предупреждения: Стрелка, Кордон, Робот, Крис, Кречет, Вокорд, Радис, Арена, Сокол и другие. Дальности срабатывания достаточно для принятия решения о необходимости снижения скорости для избежания получения штрафов.

В условиях мегаполиса встречались только единичные ложные срабатывания. Для максимально комфортной эксплуатации можно воспользоваться автоматической сменой режимов чувствительности в зависимости от текущей скорости движения.

Съемка

Дневная съемка Mio MiVue i95

Без внимания не остаются фотокамеры без излучения, размещенные стационарно на дорогах. Обновления выходят регулярно. Для АВТОДОРИЯ рассчитывается средняя скорость на участке контроля. Есть функции контроля схода с полосы и расчета дистанции до впередиидущего автомобиля. Они калибруются и настраиваются индивидуально.В Mio MiVue i95 установлена высокочувствительная матрица Sony Starvis CMOS. Разрешение WQHD. Ролики с этого видеорегистратора отличает высокая резкость по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Ночная съемка Mio MiVue i95

Дополнительно фиксируется маршрут и скорость. Эти данные можно будет просматривать в фирменном плеере.

Итоги по Mio MiVue i95

Mio MiVue i95 – хорошо сбалансированный комбо-видеорегистратор с высоким качеством видеосъемки, точным радар-детектором и подробным наполнением базы стационарных точек. Приятный внешний вид, детальные ручные настройки, широкий угол обзора, поворотное крепление и возможность аккуратного монтажа в салоне автомобиля.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".