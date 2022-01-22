Обзор NAVITEL XR2600 PRO. Сигнатурный видеорегистратор с Wi-Fi

Его средняя стоимость составляет 12 500 рублей.
Для фиксации на стекле используется площадка с двухсторонним скотчем. Тестирование этого видеорегистратора проходило в зимний период, и мы не сталкивались с проблемами по надежности.
Между собой видеорегистратор и крепление соединяются при помощи магнитов. Снятие и установка быстрые.
Управление ведется при помощи механических кнопок, распределенных по боковым граням. Разобраться с управлением не сложно.
На стороне, направленной на водителя выведен цветной дисплей. Для вывода информации по стационарным и переносным камерам используется отдельный тип оформления интерфейса.
Также поддерживаются звуковые и голосовые предупреждения. Они хорошо слышимы и их громкость можно будет регулировать.
Есть встроенный датчик, используемый для быстрого переключения режимов оповещений. Для смены нужно поддержать руку перед устройством. В зависимости от действий можно выключить звук или отключить дисплей.
На верхней грани у устройства есть вход для внешней камеры. Приобретается опционально.
Запись NAVITEL XR2600 PRO ведет на карту памяти формата microSD. Поддерживаются накопители с объемом более 128 Гбайт.
На сторону дороги направлен объектив с углом обзора в 150 градусов. Его оптическая группа собрана из стеклянных линз. В комплекте предусмотрели сменный CPL-фильтр, уменьшающий блики и засветы.
Отдельные настройки для информатора. Можно просмотреть качество приема.
Выбирается разрешение съемки и длительность роликов. Запись звука, датчик удара. Детектор движения.
Настройки работы системы. Включение беспроводного соединения.
Доступен базовый набор настроек видеосъемки .
Выводится список отснятых файлов. Доступен перенос в память смартфона и удаление.
Также доступна утилита для просмотра файлов с выводом как изображения, так и данных по маршруту и скорости.
Дальность сработки позволяла корректировать текущую скорость движения. Поддерживается сигнатурное детектирование, определяющая не только тип системы, но и отсекая ложные оповещения.
Выводятся предупреждения по стационарным системам, записанным в базу данных. Есть вывод по двум системам одновременно.