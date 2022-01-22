Обзор NAVITEL XR2600 PRO. Сигнатурный видеорегистратор с Wi-Fi

Автомобильная электроника является одним из основных направлений для NAVITEL, и мы уже знакомились с классическими видеорегистраторами, а также моделями с GPS-информатором. Но у них до недавнего времени не было гибридных моделей с радар-детектором, тем интереснее стало появление NAVITEL XR2600 PRO.

NAVITEL XR2600 PRO

Его средняя стоимость составляет 12 500 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением устройства и отметкой о лицензии на навигационный софт. Комплект включает крепление на лобовое стекло, CPL-фильтр, картридер, уникальный код на Navitel Navigator, руководство пользователя, сменные предохранители, зарядное устройство в прикуриватель.

NAVITEL XR2600 PRO

Внешний вид

Установка радар-детектора с патч-антенной проведена с сохранением компактных габаритов корпуса. Он приметен со стороны улицы и не отнимает полезной площади экрана.

NAVITEL XR2600 PRO

Для фиксации на стекле используется площадка с двухсторонним скотчем. Тестирование этого видеорегистратора проходило в зимний период, и мы не сталкивались с проблемами по надежности.

NAVITEL XR2600 PRO

Между собой видеорегистратор и крепление соединяются при помощи магнитов. Снятие и установка быстрые.

NAVITEL XR2600 PRO

Управление ведется при помощи механических кнопок, распределенных по боковым граням. Разобраться с управлением не сложно.

NAVITEL XR2600 PRO

На стороне, направленной на водителя выведен цветной дисплей. Для вывода информации по стационарным и переносным камерам используется отдельный тип оформления интерфейса.

NAVITEL XR2600 PRO

Также поддерживаются звуковые и голосовые предупреждения. Они хорошо слышимы и их громкость можно будет регулировать.

NAVITEL XR2600 PRO

Есть встроенный датчик, используемый для быстрого переключения режимов оповещений. Для смены нужно поддержать руку перед устройством. В зависимости от действий можно выключить звук или отключить дисплей.

NAVITEL XR2600 PRO

На верхней грани у устройства есть вход для внешней камеры. Приобретается опционально.

NAVITEL XR2600 PRO

Запись NAVITEL XR2600 PRO ведет на карту памяти формата microSD. Поддерживаются накопители с объемом более 128 Гбайт.

NAVITEL XR2600 PRO

На сторону дороги направлен объектив с углом обзора в 150 градусов. Его оптическая группа собрана из стеклянных линз. В комплекте предусмотрели сменный CPL-фильтр, уменьшающий блики и засветы.

Настройки

Владельцу видеорегистратора предлагаются детальные настройки. В первой вкладке выставляются данные по работает радар-детектора. Выключаются диапазоны, задаются пороки скорости.

NAVITEL XR2600 PRO

Отдельные настройки для информатора. Можно просмотреть качество приема.

NAVITEL XR2600 PRO

Выбирается разрешение съемки и длительность роликов. Запись звука, датчик удара. Детектор движения.

NAVITEL XR2600 PRO

Настройки работы системы. Включение беспроводного соединения.

Софт

Есть встроенный Wi-Fi модуль, который используется совместно с бесплатным приложением для телефона. После подключения можно будет проверить актуальность версии прошивки и базы данных у NAVITEL XR2600 PRO, а также обновить их.

NAVITEL XR2600 PRO

Доступен базовый набор настроек видеосъемки .

NAVITEL XR2600 PRO

Выводится список отснятых файлов. Доступен перенос в память смартфона и удаление.

NAVITEL XR2600 PRO

Также доступна утилита для просмотра файлов с выводом как изображения, так и данных по маршруту и скорости.

Радар-детектор

Есть несколько режимов работы. Между ними также устройство умеет переключаться автоматически. Детектирование идет во всех активных диапазонах. Выводятся предупреждения по маломощным системам, радарам с лазерным излучением.

Дальность сработки позволяла корректировать текущую скорость движения. Поддерживается сигнатурное детектирование, определяющая не только тип системы, но и отсекая ложные оповещения.

Выводятся предупреждения по стационарным системам, записанным в базу данных. Есть вывод по двум системам одновременно.

Тесты

Оснащен высокочувствительной матрицей SONY IMX307 STARVIS и процессором MSTAR MSC8339. Высокая детализация при съемке в дневное и ночное время.

Дневная съемка NAVITEL XR2600 PRO

Ночная съемка NAVITEL XR2600 PRO

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorNAVITEL XR2600 PRO – гибридный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором и GPS-информатором. Магнитное крепление, простое обновление прошивки и базы данных при помощи приложения на смартфоне, высокое качество съемки, сигнатурное детектирование, детальные настройки, CPL-фильтр в комплекте.
NAVITEL XR2600 PRO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы NAVITEL XR2600 PRO
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