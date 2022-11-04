Обзор NEARITY C30R. Видеобар с автоматическим кадрированием

Современные технологии позволяют организовывать рабочие и учебные процессы для команд, специалистов и слушателей на большом расстоянии. События последних нескольких лет заметно ускорили и повысили актуальность видеоконференций в различных сферах. Но при этом возросло и требование к качеству передачи изображения и звука. Тестируемый сегодня видеобар NEARITY C30R в свою очередь решает задачу организации групповых конференций, используя технологии искусственного интеллекта, такие как автоматическое кадрирование, отслеживание спикеров и фокус на группе людей большим углом обзора.

Комплектация

Устройство упаковано весьма солидно - в коробку из плотного картона с ручкой для удобной переноски. На ее боковой грани нанесена наклейка с общими данными по производителю. Комплект включает блок питания, силовой кабель с заземляющей евровилкой, USB-C кабель, пульт ДУ и документацию.

Внешний вид

Видеопанель выполнена в корпусе из прорезиненного пластика с софт-тач покрытием. Качество сборки и внешний вид соответствует продукту премиального уровня.

В центре лицевой панели выведен объектив, оптическая группа которого собрана из стеклянных линз. Это сверхширокоугольная оптика с углом обзора 120 градусов и диафрагмой F/1.8.

Остальную площадь лицевой панели занимает решетка динамика, выполненная из ткани темно-серого цвета. Громкость встроенной акустики здесь достаточна для свободного общения в типовом офисе.

Есть группа из пяти микрофонов с эффективной дальностью до 5 метров, обеспечивающий круговой захват голоса и работу искусственного интеллекта с автоматическим определением спикеров.

На нижней грани интерфейсные разъемы, включающие гнездо питания, USB-C и порт RJ-45. Длина комплектных кабелей позволяет разместить видеобар на расстоянии от ноутбука и розетки.

Изначально на корпусе зафиксирована металлическая ножка, позволяющая установить NEARITY C30R на ровной поверхности. На ее основании есть резиновые накладки, предотвращающие смещение.

В виде отдельных аксессуаров можно приобрести кронштейны на стену или телевизор, совместимый с VESA крепежом.

Тесты

Кнопок управления на корпусе нет. Для взаимодействия с видеобаром используется компактный пульт ДУ. С помощью него можно вручную кадрировать и наводить камеру, изменять уровень громкости, изменять режимы работы, принять или отклонить вызов, включать и выключать изображения.Устройство для работы не требует проведения предварительной настройки и установки драйвера. Достаточно подключить питание и соединить USB-кабелем. NEARITY C30R совместимо Microsoft Teams, сервисами Google, Webex, Cisco, Skype for Business, Zoom, OBS, TrueConf и другими. Работа проверялась с системами на Windows и MacOS, проблем замечено не было. Такое исполнение позволит установить ее в переговорной и любой сотрудник с ноутбуком, сможет после подключения USB-кабеля начать видеоконференцию.

Также есть специальная утилита - Nearity Device Manager, с помощью которой можно настроить и прошить устройство. Она сама ищет и предлагает свежую прошивку, либо можно сделать обновление вручную.

Тест видеобара NEARITY C30R

Итоги

Видеобар снимает в разрешении 4К, обеспечивая как высокую детализацию изображения, так и возможность кадрирования отдельных участков. Как пример, при наличии нескольких спикеров в помещении, камера автоматически их определяет и разделяет изображение, отслеживая каждого в группе в отдельности. Поддерживается автоматическое кадрирование.Оптимальный радиус захвата звука в районе 4 метров. На таком расстоянии камера корректно отслеживает спикера и передает голос без фонового шума в помещении. Для больших переговорных можно подключить до четырех спикерофонов Nearity модели A20 по Ethernet кабелю.NEARITY C30R – эффективный инструмент для организации видеосвязи, проведения видеоконференций, съемки обучающих видеороликов. При использовании в компании он позволит улучшить качество и повысить удобство проведения совместной работы при удаленном размещении сотрудников. Простое и быстрое подключение видеобара, четкая передача изображения и звука, полнодуплексная связь, шумоподавление, сверхширокоугольный объектив, возможность фиксации на стену или телевизоре с помощью дополнительного аксессуара, шлейфовое соединение с динамиками A20.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".