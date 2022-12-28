Обзор NEARITY V520D. Продвинутая двухобъективная PTZ-камера для конференций

Мы продолжаем изучение решений для организации видеоконференций в аудиториях, конференц-залах, переговорных и классных комнат, в центре внимания будет двухобъективная PTZ-камера NEARITY V520D с 20-кратным зумом, широким диапазоном панорамирования и использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

Комплектация

Поставляется в коробке из эко-картона со схематичным изображением камеры и логотипом бренда. Внутри все устройства и комплектующие дополнительно зафиксированы и защищены от тряски при перевозке.

Внешний вид

Комплект ее включает блок питания с евровилкой, USB-кабель, пульт ДУ и руководство пользователя.Состоит корпус из основания, выполненного из металла и поворотной камеры. Строгое внешнее исполнение, соответствующее профессиональной технике.

Для нее помимо традиционного размещения на ровной поверхности также предусмотрели возможность фиксации на штативе или совместимом крепеже с винтом 1/4, распространённом в фото- и видеотехнике.

По центру передней грани размещена вспомогательная камера с фиксированным фокусом (120 градусов по горизонтали и 70 градусов по вертикали). 2Мп матрица с диафрагмой F/1.8. Объектив с компенсацией искажений. Эта камера в Оснащена группой из шести микрофонов, обеспечивающих дальность захвата до 5 NEARITY V520D отвечает за общий план.

Оснащена группой из шести микрофонов, обеспечивающих дальность захвата до 5 метров. В большинстве сценариев этого будет достаточно, но для больших переговорных можно подключать внешние микрофоны.

На верхней грани поворотный блок с основной камеры. Это 5 Мп матрица Sony и оптическая группа из стеклянных линз с 10 кратным оптическим и 2 кратным цифровым.

Используется роботизированный привод, меняющий положение камеры вручную или автоматически. В вертикальной плоскости это изменение положения в пределах 30 градусов и 175 градусов по горизонтали.

Для удобства и подбора правильного сеттинга на официальном сайте производителя есть конструктор, позволяющий подобрать оптимальный набор под различные типы помещений и разную площадь.

На обратной стороне набор разъемов. Тут гнездо питания, входы и выходы RS232, RS485, HDMI, линейные вход и выход, RJ-45, USB для подключения к компьютеру, SDI, USB-C.

Система проста в эксплуатации. Достаточно подключить блок питания и USB к компьютеру или ноутбуку. Она не требует предварительной настройки и совместима со всем софтом, используемым для видеозвонков и конференций.

Софт

В комплекте с камерой идет пульт управления, набор кнопок которых включает управление автоматическими режимами или ручными. Разобраться с управлением несложно, плюс в комплекте идет подробная инструкция. С одного пульта можно управлять сразу 4мя камерами. Назначив каждой камере свой цвет, а на пульте выбирать камеру, нажав кнопку соответствующего цвета.С официального сайта для NEARITY V520D можно загрузить утилиту управления Nearity Device Manager. Доступна она для Windows и MacOS. Важно отметить, что для начала работы и последующей эксплуатации ее установка необязательна, поэтому в переговорной сотрудники смогут подключать свой ноутбук без дополнительных манипуляций.

В главном окне программы выводится изображение камеры, данные по ее названию, версии и серийному номеру.

С помощью нее ведется актуализация версии прошивки и ее обновление по мере выхода обновлений.

В настройках можно выбирать параметры и режим работы.

Тесты

Задаются вручную экспозиция, яркость, положение и приближение.NEARITY V520D на выходе дает изображение в разрешении Full HD с частотой кадров 30 в секунду. Оптимальное решение, совместимое с системами различного уровня и позволяющее обеспечить стабильную передачу даже при плохом качестве соединения.

Как и отмечали выше, камера в работе использует алгоритмы искусственного интеллекта.

Использовать ее можно в помещениях с разной площадью и разным количеством участников. Камера автоматически может выводить как общее изображение со всеми одновременно, так и автоматически фокусировать и зумировать спикера, который в данный момент разговаривает. Есть опция выбора зоны интереса, например, сцену в конференц-зале. Это переключение между режимами, можно делать с помощью пульта или утилиты. Что панорамный режим - это видео с общей, нижней камеры, а слежение за спикером реализовано на PTZ-камере.

Тест PTZ-камеры NEARITY V520D

Итоги

Эксклюзивной особенностью является вывод картинки в картинке. В решениях конкурентов ставится только один объектив и такая технология не поддерживает. Она преднастраивается в ПО Nearity Device Manager, можно выделить определенную зону, камера следит за человеком только в этой зоне, даже если он не говорит. Идеально для сценариев, когда есть один основной спикер. Поверх картинки с PTZ-камеры внизу выводится картинка с панорамной камеры, включить можно на пульте или в ПО.NEARITY V520D станет отличным выбором для организации видеоконференции в переговорных, конференц-залах, а также классных комнат. Два объектива, режим картинка-в-картинке, алгоритмы искусственного интеллекта, 20-кратный зум, пульт управления и софт, набор актуальных разъемов с поддержкой расширения дополнительными модулями.