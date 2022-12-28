Обзор NEARITY V520D. Продвинутая двухобъективная PTZ-камера для конференций

Комплект ее включает блок питания с евровилкой, USB-кабель, пульт ДУ и руководство пользователя.
Для нее помимо традиционного размещения на ровной поверхности также предусмотрели возможность фиксации на штативе или совместимом крепеже с винтом 1/4, распространённом в фото- и видеотехнике.
По центру передней грани размещена вспомогательная камера с фиксированным фокусом (120 градусов по горизонтали и 70 градусов по вертикали). 2Мп матрица с диафрагмой F/1.8. Объектив с компенсацией искажений. Эта камера в Оснащена группой из шести микрофонов, обеспечивающих дальность захвата до 5 NEARITY V520D отвечает за общий план.
Оснащена группой из шести микрофонов, обеспечивающих дальность захвата до 5 метров. В большинстве сценариев этого будет достаточно, но для больших переговорных можно подключать внешние микрофоны.
На верхней грани поворотный блок с основной камеры. Это 5 Мп матрица Sony и оптическая группа из стеклянных линз с 10 кратным оптическим и 2 кратным цифровым.
Используется роботизированный привод, меняющий положение камеры вручную или автоматически. В вертикальной плоскости это изменение положения в пределах 30 градусов и 175 градусов по горизонтали.
Для удобства и подбора правильного сеттинга на официальном сайте производителя есть конструктор, позволяющий подобрать оптимальный набор под различные типы помещений и разную площадь.
На обратной стороне набор разъемов. Тут гнездо питания, входы и выходы RS232, RS485, HDMI, линейные вход и выход, RJ-45, USB для подключения к компьютеру, SDI, USB-C.
Система проста в эксплуатации. Достаточно подключить блок питания и USB к компьютеру или ноутбуку. Она не требует предварительной настройки и совместима со всем софтом, используемым для видеозвонков и конференций.
В комплекте с камерой идет пульт управления, набор кнопок которых включает управление автоматическими режимами или ручными. Разобраться с управлением несложно, плюс в комплекте идет подробная инструкция. С одного пульта можно управлять сразу 4мя камерами. Назначив каждой камере свой цвет, а на пульте выбирать камеру, нажав кнопку соответствующего цвета.
В главном окне программы выводится изображение камеры, данные по ее названию, версии и серийному номеру.
С помощью нее ведется актуализация версии прошивки и ее обновление по мере выхода обновлений.
В настройках можно выбирать параметры и режим работы.
Задаются вручную экспозиция, яркость, положение и приближение.
Как и отмечали выше, камера в работе использует алгоритмы искусственного интеллекта.
Использовать ее можно в помещениях с разной площадью и разным количеством участников. Камера автоматически может выводить как общее изображение со всеми одновременно, так и автоматически фокусировать и зумировать спикера, который в данный момент разговаривает. Есть опция выбора зоны интереса, например, сцену в конференц-зале. Это переключение между режимами, можно делать с помощью пульта или утилиты. Что панорамный режим - это видео с общей, нижней камеры, а слежение за спикером реализовано на PTZ-камере.
Эксклюзивной особенностью является вывод картинки в картинке. В решениях конкурентов ставится только один объектив и такая технология не поддерживает. Она преднастраивается в ПО Nearity Device Manager, можно выделить определенную зону, камера следит за человеком только в этой зоне, даже если он не говорит. Идеально для сценариев, когда есть один основной спикер. Поверх картинки с PTZ-камеры внизу выводится картинка с панорамной камеры, включить можно на пульте или в ПО.