Обзор NEOLINE X-COP 8700 WI-FI. Сигнатурный радар-детектор с Wi-Fi Hotspot

Комплект его включает два вида кронштейнов на лобовое стекло, дополнительные пластины со скотчем, противоскользящий коврик, два вида съемных козырьков, кабель OTG, руководство по проведению обновлений, руководство пользователя,
Один из кронштейнов под традиционное размещение на лобовом стекле, а второй позволяет перевернуть его на 180 градусов и установив под козырьком, выводимая информация на дисплей также поворачивается под актуальное размещение.
Такой гибкий подход позволяет подбирать оптимальный вариант, использовать как в своем автомобиле, так и каршеринге.
Продумали у NEOLINE X-COP 8700 WI-FI и решение вопроса ухудшения читаемости экрана в солнечную погоду с бликами, есть два вида съемных козырьков. Один из них для традиционного размещения, второй для перевернутого.
Корпус устройства выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. Выглядит современно и технологично.
Управляется при помощи группы механических кнопок и дополнительно к ним поддерживает Motion Control, суть которого заключается в возможности включить и выключить беззвучный режим просто проведя ладонью перед экраном. За это тут отвечают ик-датчик и сенсор.
Информация выводится на монохромный символьно-цифровой дисплей. Как показала практика эксплуатации, читаемость сохраняется в дневное и ночное время.
Также радар-детектор оснащен встроенным динамиком, используемым для вывода звуковых и голосовых уведомлений. Громкость можно регулировать, на максимальном сохраняется хорошая слышимость и при работающей громко магнитоле.
На боковой грани гнездо питания, комплектный адаптер питания можно подключать к прикуривателю 12 и 24В, можно будет эксплуатировать и в грузовом транспорте.
Также есть вариант с подключением OTG-кабеля к разъему на корпусе, а уже к нему флешку с записанным и загруженным с сайта обновлением.
NEOLINE X-COP 8700 WI-FI оснащен передовой платформой с каскадом усилителей сигнала EXD 2.0. Здесь специально рупор увеличенного размера, повышающей дальность и эффективность обнаружения. Детектирует во всех диапазонах, включая лазерный. Используется сигнатурное детектирование. База сигнатур полная, включая трудноуловимый Lochin, AutoCon, Hikvision, Cordon, SCAT и даже TRAFFISTAR SR290, работающий в попутном направлении в диапазоне М. Также хорошо себя показал лазерный приемник, определяя ПОЛИСКАН. Часть из этих комплексов определяется совместно, используя и базу данных стационарных точек, она же предупреждает о фотокамерах без активного излучения. В среднем срабатывание проходило на расстоянии 500-600 метров, этого расстояния всегда было достаточно для корректировки скорости.
Сигнатурная технология здесь задействована и для работы фильтра помех, отсекающего все посторонние сработки, сверяя полученный сигнал с базой сигнатур (подписей).
Владелец сможет переключать между несколькими режимами работы с разным набором заводских пресетов. Среди них есть автоматический режим X-COP, в котором оптимальный пресет подбирается в зависимости от скорости движения. Доступен и набор ручных настроек с управлением радарной частью и GPS-информатором.