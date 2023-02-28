Обзор NEOLINE X-COP 8700 WI-FI. Сигнатурный радар-детектор с Wi-Fi Hotspot

Изучаемый сегодня сигнатурный радар-детектор NEOLINE X-COP 8700 WI-FI поддерживает Wi-Fi Hotspot обновления без необходимости установки программного обеспечения на смартфон, оснащен каскадом усилителей сигнала EXD 2.0 с 16 обновленными сигнатурами радарных комплексов, уверенно детектируя даже маломощные и трудноуловимые радары.

Комплектация

Поставляется в коробке с традиционным оформлением, включающим подробную информацию по техническим характеристикам и особенностям работы. Внутри нее комплектующие и сам радар-детектор идут в жестком кейсе, который будет полезен и для дальнейшего хранения.

Внешний вид

Комплект его включает два вида кронштейнов на лобовое стекло, дополнительные пластины со скотчем, противоскользящий коврик, два вида съемных козырьков, кабель OTG, руководство по проведению обновлений, руководство пользователя,Для радар-детектора предусмотрели несколько вариантов установки в салоне. Выбрать можно между торпедой, используя комплектный противоскользящий коврик, или один из двух кронштейнов.

Один из кронштейнов под традиционное размещение на лобовом стекле, а второй позволяет перевернуть его на 180 градусов и установив под козырьком, выводимая информация на дисплей также поворачивается под актуальное размещение.

Такой гибкий подход позволяет подбирать оптимальный вариант, использовать как в своем автомобиле, так и каршеринге.

Продумали у NEOLINE X-COP 8700 WI-FI и решение вопроса ухудшения читаемости экрана в солнечную погоду с бликами, есть два вида съемных козырьков. Один из них для традиционного размещения, второй для перевернутого.

Корпус устройства выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. Выглядит современно и технологично.

Управляется при помощи группы механических кнопок и дополнительно к ним поддерживает Motion Control, суть которого заключается в возможности включить и выключить беззвучный режим просто проведя ладонью перед экраном. За это тут отвечают ик-датчик и сенсор.

Информация выводится на монохромный символьно-цифровой дисплей. Как показала практика эксплуатации, читаемость сохраняется в дневное и ночное время.

Также радар-детектор оснащен встроенным динамиком, используемым для вывода звуковых и голосовых уведомлений. Громкость можно регулировать, на максимальном сохраняется хорошая слышимость и при работающей громко магнитоле.

Обновление

На боковой грани гнездо питания, комплектный адаптер питания можно подключать к прикуривателю 12 и 24В, можно будет эксплуатировать и в грузовом транспорте.NEOLINE X-COP 8700 WI-FI оснащен модулем беспроводного соединения, но способ обновления здесь отличается, вместо установки программного обеспечения идет подключение к точке доступа, запущенной на смартфоне. Потребуется только первичная настройка с внесением данных по сети и паролю, в дальнейшем будет подключаться автоматически и быстро. После подключения соединяется с облаком и загружает при появлении обновления ПО и базы данных.

Настройки

Также есть вариант с подключением OTG-кабеля к разъему на корпусе, а уже к нему флешку с записанным и загруженным с сайта обновлением.

Тесты

В ходе эксплуатации опробовали разные варианты установки в салоне автомобиля, понравился вариант с размещением под козырьком, так можно организовать скрытую подводку питающего кабеля. Для удобства проведения съемки использовали распространённый вариант с размещение на стекле с помощью кронштейна с присосками.

NEOLINE X-COP 8700 WI-FI оснащен передовой платформой с каскадом усилителей сигнала EXD 2.0. Здесь специально рупор увеличенного размера, повышающей дальность и эффективность обнаружения. Детектирует во всех диапазонах, включая лазерный. Используется сигнатурное детектирование. База сигнатур полная, включая трудноуловимый Lochin, AutoCon, Hikvision, Cordon, SCAT и даже TRAFFISTAR SR290, работающий в попутном направлении в диапазоне М. Также хорошо себя показал лазерный приемник, определяя ПОЛИСКАН. Часть из этих комплексов определяется совместно, используя и базу данных стационарных точек, она же предупреждает о фотокамерах без активного излучения. В среднем срабатывание проходило на расстоянии 500-600 метров, этого расстояния всегда было достаточно для корректировки скорости.

Сигнатурная технология здесь задействована и для работы фильтра помех, отсекающего все посторонние сработки, сверяя полученный сигнал с базой сигнатур (подписей).

Владелец сможет переключать между несколькими режимами работы с разным набором заводских пресетов. Среди них есть автоматический режим X-COP, в котором оптимальный пресет подбирается в зависимости от скорости движения. Доступен и набор ручных настроек с управлением радарной частью и GPS-информатором.

Итоги

NEOLINE X-COP 8700 WI-FI – сигнатурный радар-детектор топового уровня в котором продуманы даже мелочи. Передовое техническое оснащение с эффективным детектированием даже трудноуловимых типов радаров, фильтром ложных срабатываний. Несколько вариантов установки в салоне, функция переворота дисплея, два вида козырьков в комплекте, детальные настройки, технология Motion Control. Также его выделяет простое обновление базы данных и прошивки с помощью телефона или OTG-кабеля.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".