Обзор NETATMO NHC-EC. Умная станция мониторинга качества воздуха в помещении

Приобрести можно со средней стоимостью 11 699 рублей.
Форма в виде тубуса из анодированного алюминия, окрашенного в бронзовый цвет. Практичное и стильное исполнение, крайне гармонично смотрится рядом с Macbook Air в золотом цвете.
Верхняя панель из белоснежного пластика. Это сенсорная зона, которая отвечает за начальное добавление в аккаунт и последующую принудительную отправку данных.
По центру лицевой стороны продольный вырез, с расположенной за ней зоной со светодиодный индикатор активности.
На тыльной стороне разъем microUSB, используемый для подачи питания. В комплекте идет адаптер питания с запасом по длине кабеля.
Общие габариты у станции мониторинга качества воздуха компактные. Гармонично вписывается в интерьер комнаты.
Процесс добавления девайса Netatmo в стандартное приложение проходит в виде иллюстрированных подсказок. Все сводится к касанию сенсорной зоны и внесением данной беспроводной сети. После успешного добавления проводится актуализация версии программного обеспечения. Что касается AppleHomekit, то достаточно отсканировать фирменный QR-код на наклейке устройства, и несколько датчиков сами добавятся в приложение Дом.
На финальном этапе настройки пользователь выбирает один из трёх режимов работы гаджета: астматик, семья, маленькие дети, и, исходя из режима, устройство будет активно анализировать обстановку и давать важные советы.
Сам интерфейс приложения крайне прост и понятен. В главном окне выводится оценка воздуха в помещении. Рекомендация на основе этих данных. Ниже данные по температуре, влажности, уровень СО2 и шума.
Выбрав одно из них, выводится полная шкала с оценками. Отдельные оценки по каждому из параметров.
Критичные и важные изменения состояний выводятся в виде PUSH-уведомлений. Эта опция управляемая. NETATMO NHC-EC умеет выводить данные по изменениям в виде наглядных графиков с заданными интервалами.
В разделе настроек можно задать имя (актуально если несколько станций в помещении или добавлено в аккаунт). Тип профиля, часовой пояс, управление подсветкой, добавление пользователей. Данные по сигналу.
Проведение автоматической калибровки датчика СО2. Это важный параметр, повышенное содержание углекислого газа в воздухе отражается на работоспособности и утомляемости, а также провоцирует ухудшение здоровья.
Доступны виджеты для вывода на рабочий стол с каждым из типов собираемых данных.