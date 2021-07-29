Обзор NETATMO NHC-EC. Умная станция мониторинга качества воздуха в помещении

В рамках «Лаборатории» ранее, когда делились опытом эксплуатации первых IoT устройств от Legrand , мы упоминали о наличии в модельной линейке погодной станции с облачным сервисом. Начиная с 2021 года они появились официально в России и сегодня мы рассмотрим умную станцию мониторинга качества воздуха NETATMO NHC-EC.

Комплектация

Приобрести можно со средней стоимостью 11 699 рублей.Поставляется в коробке с подробной информацией по характеристикам и особенностям работы на русском языке. Комплект включает адаптер питания, метеостанцию и различную документацию.

Внешний вид

Выполнена в стиле Material Design. К слову на этапе своего появления этот бренд был ориентирован на аудиторию владельцев Apple устройств.

Форма в виде тубуса из анодированного алюминия, окрашенного в бронзовый цвет. Практичное и стильное исполнение, крайне гармонично смотрится рядом с Macbook Air в золотом цвете.

Верхняя панель из белоснежного пластика. Это сенсорная зона, которая отвечает за начальное добавление в аккаунт и последующую принудительную отправку данных.

По центру лицевой стороны продольный вырез, с расположенной за ней зоной со светодиодный индикатор активности.

На тыльной стороне разъем microUSB, используемый для подачи питания. В комплекте идет адаптер питания с запасом по длине кабеля.

Софт

Общие габариты у станции мониторинга качества воздуха компактные. Гармонично вписывается в интерьер комнаты.Важной составляющей является программное обеспечение. Бесплатное приложение Healthy Home Coach доступно для смартфонов и планшетов с операционной системой Android и iOS, либо станция Netatmo без особого труда добавляется в приложение Дом от Apple – да, AppleHomeKit поддерживается «из коробки», что крайне удобно, если у вас iPhone или iPad.

Процесс добавления девайса Netatmo в стандартное приложение проходит в виде иллюстрированных подсказок. Все сводится к касанию сенсорной зоны и внесением данной беспроводной сети. После успешного добавления проводится актуализация версии программного обеспечения. Что касается AppleHomekit, то достаточно отсканировать фирменный QR-код на наклейке устройства, и несколько датчиков сами добавятся в приложение Дом.

На финальном этапе настройки пользователь выбирает один из трёх режимов работы гаджета: астматик, семья, маленькие дети, и, исходя из режима, устройство будет активно анализировать обстановку и давать важные советы.

Сам интерфейс приложения крайне прост и понятен. В главном окне выводится оценка воздуха в помещении. Рекомендация на основе этих данных. Ниже данные по температуре, влажности, уровень СО2 и шума.

Выбрав одно из них, выводится полная шкала с оценками. Отдельные оценки по каждому из параметров.

Критичные и важные изменения состояний выводятся в виде PUSH-уведомлений. Эта опция управляемая. NETATMO NHC-EC умеет выводить данные по изменениям в виде наглядных графиков с заданными интервалами.

В разделе настроек можно задать имя (актуально если несколько станций в помещении или добавлено в аккаунт). Тип профиля, часовой пояс, управление подсветкой, добавление пользователей. Данные по сигналу.

Проведение автоматической калибровки датчика СО2. Это важный параметр, повышенное содержание углекислого газа в воздухе отражается на работоспособности и утомляемости, а также провоцирует ухудшение здоровья.

Итоги

Доступны виджеты для вывода на рабочий стол с каждым из типов собираемых данных.NETATMO NHC-EC позволяет с экрана смартфона или планшета контролировать погоду в квартире, доме или офисе. Одно устройство ведет мониторинг таких важных параметров как температура, СО2, влажность и шум. Облачные технологии делают дают возможность анализировать собираемые данные в длительном интервале. Компактный и стильный формат исполнения, простое добавление и управление, поддержка iOS и Android.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".