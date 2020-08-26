Умный дом Legrand. Комплект умного дома Legrand стартовый Valena Life with NETATMO (белый)

Розетки, выключатели и другие электроустановочные изделия Legrand получили широкое распространение в России и в мире, зарекомендовав себя надежностью и хорошей ценовой политикой. Ожидаемо, после покупки компании Netatmo в 2018 году Группа Legrand вышла на массовый рынок устройств интернета вещей. Первые устройства уже появились официально в России, и сегодня мы рассмотрим их работу и монтаж на примере стартового пакета Valena Life with Netatmo и сопутствующих устройств для организации простой системы умного дома.

Комплектация стартового пакета

Рекомендованная стоимость составляет от 8110 рублей. Появился он и в крупных сетевых магазинах, таких как OBI.Стартовый пакет упакован в коробку с подробной информацией о технических характеристиках, комплектации и с краткой инструкцией по установке оборудования. Комплект включает шлюз с розеткой, декоративную рамку, защитную крышку, главный выключатель и рамку для него, двухсторонний скотч и подробную инструкцию по монтажу и запуску.

Внешний вид

Большим плюсом стало сохранение внешнего вида и совместимости с уже вышедшими ранее сериями Valena Life, Valena Allure и Celiane. Это позволит использовать рамки от уже установленных розеток, а также подобрать оптимальный вариант под свой интерьер. А палитра на сегодняшний день очень широкая.

Состоит шлюз из двух элементов: евророзетки и блока кристаллообразной формы. Форма розетки также повторяет обычные варианты без смарт-функционала.

Устанавливается в одиночную монтажную коробку глубиной от 40 мм и закрывается декоративной рамкой.

С внутренней стороны расположена контактная группа под подключение: ноля, фазы и заземления. На лицевой части устройства Valena Life with Netatmo – светодиодный индикатор.

Для главного выключателя, который в дальнейшем будет выполнять сценарии, монтажная коробка не потребуется.

Умный микромодуль освещения

В рамках данного теста мы также рассмотрим ряд дополнительных устройств, одним из которых станет микромодуль освещения. Используется он для управления светом. Выполнен в формфакторе компактного тёмного блока.

Беспроводной выключатель

Для подключения, необходимы фаза и ноль. Управляется беспроводными умными выключателями. Форма и способ управления позволяют спрятать его за потолком, в цоколе люстры, в монтажной коробке или любом другом месте по линии питания.Есть возможность добавить дополнительные беспроводные выключатели. Устройство можно привязать к микромодулю, розетке, умному проводному выключателю, используя в качестве беспроводного пульта управления. Компактная панель с декоративной рамкой для монтажа не требует распределительной коробки и может быть зафиксирована на любую ровную поверхность.

Монтаж

Монтаж рекомендуется доверить специалисту для безопасности и исключения поражения электрическим током. При этом сам процесс достаточно прост - при наличии минимального опыта установки электрики трудностей возникнуть не должно.

Выключаем питание соответствующим автоматическим выключателем.

Демонтируем розетку, подключаем нужные кабели к разъемам.

Фиксируем в монтажной коробке и закрываем декоративной рамкой.

Софт

Для iOS и Android устройств доступно приложение Legrand Home+Control. После регистрации можно приступать к добавлению шлюза и других умных устройств.

Связывается с сервером по защищенному протоколу. В качестве канала выбран Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц. Добавление и настройка устройств проводится в виде наглядной демонстрации необходимых действий.

После успешного сопряжения проводится актуализация версии прошивки. Выбирается комната и присваивается имя.

Впоследствии проводить детальные настройки можно будет в меню «Управление умным домом», например, удалять и перемещать добавленные устройства.

Предлагается возможность создания сценариев, когда установленные модули будут выполнять заданные действия. На текущий момент они заключаются во включении и выключении электроприборов и освещения по выбранным параметрам.

В дальнейшем с появлением датчиков, а по нашей информации Legrand планирует заметное расширение модельной линейки, можно будет задействовать и их по срабатыванию. Например: задымление, движение, протечка, открытие, заданная температура и другие.Есть возможность передать права доступа управления умным домом другим пользователям.

Добавление дополнительных устройств может проводиться постепенно по мере приобретения.

Выводится статистика энергопотребления.

Голосовое управление

С главного экрана можно просмотреть текущее потребление, а также включить или выключить розетку. Это же можно делать с помощью беспроводных выключателей.

При выборе умного дома очень важна возможность интеграции и совместимость устройств. И здесь компания Legrand провела серьезную работу. Для российских пользователей уже добавлена поддержка русскоязычного помощника «Алиса».

Для того чтобы подружить между собой Яндекс и устройства Legrand, нужно будет в окне настроек добавить аккаунт Home+, и добавить его в меню голосового помощника.

Аналогичная поддержка есть для Google Home. Процесс схож: сначала предоставляется доступ к управлению, далее устройства добавляются в умный дом для последующего управления.

Но примерно с марта текущего года русский язык был отключен на колонках, пока этот голосовой помощник нельзя назвать полноценным для нашего региона. Для управления подаются команды на английском языке.

Итоги по IoT от Legrand

Владельцы Apple смогут интегрировать умный дом Legrand в HomeKit. Есть Alexa, но она пока не распространена в России.Отдельно отметим поддержку интеграции в сценарии IFTTT. С помощью него можно связывать устройства от разных производителей в общие сложные сценарии. Есть большая база готовых вариантов и возможность создать собственные.Заявку в сегменте IoT (умный дом, Интернет вещей) компания Legrand сделала очень серьезную. Уже на старте предлагаются готовые решения для автоматизации работы электрических приборов и освещения с возможностью масштабирования. Простота монтажа, совместимость с уже ранее вышедшими линейками выключателей и розеток, большой выбор декоративных панелей, интуитивный запуск и настройка. Отдельным плюсом стала поддержка голосовых помощников Яндекс и Google.