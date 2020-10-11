Обзор NUBI Fresh MIX and GO. Портативный блендер для смузи и протеиновых коктейлей

Очень часто традиционные блендеры используются для приготовлений коктейлей и фрешей. Удобно, когда готовится сразу большой объем. В остальном же для разового применения приходится перемывать контейнер, крышку и насадки. Тестируемый сегодня NUBI Fresh MIX and GO выполнен в портативном формате, позволяя приготовить смузи, коктейль или мусс в объеме одной порции. Его не только удобно очищать, но и брать с собой на тренировки или в поездки.

NUBI Fresh MIX and GO обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 2490 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает руководство пользователя и USB-кабель.

Внешний вид

По габаритам сопоставим с термобутылкой. Немногим больше обычной 0.5 литровой банки.

Его можно будет закинуть с собой в дамскую сумку, рюкзак. Вес относительно легкий. Ширина основания позволяет разместить его в подстаканнике автомобиля.

Основание и крышка из белого пластика. Для удобства переноски на крышке есть силиконовый ремешок.

Управляется NUBI Fresh MIX and GO при помощи единственной клавиши в рабочем блоке. Периметр кнопки со светодиодной подсветкой. Красный цвет – работа ножей заблокирована, белый – возможен запуск замешивания.

Работать блендер может только при полностью закрытом стакане. Внутри есть датчики, отслеживающие его положение.

Корпус стакана выполнен из пищевого пластика, выполненного по технологии «Tritan». Он не впитывает запахи и не царапается.

Основание прорезинено. Так исключается соскальзывание и смещение по поверхности стола.

Заряжается через microUSB. Разъем закрыт резиновой заглушкой.

Тесты

Объем емкости 350 мАч. Оптимальный объем для приготовления одной порции. Загружать стакан можно как полностью его сняв, так и открутив верхнюю крышку. За взбивание и измельчение отвечают четыре лезвия из нержавеющей стали SUS304. Расположены в разных плоскостях.

Эффективно измельчает не только фрукты с мягкой цедрой, но и орехи, зелень и овощи. За время тестов мы готовили смузи из моркови, яблок и сельдерея. При преобладании жестких компонентов можно для достаточного измельчения провести более одного сеанса запуска.

NUBI Fresh MIX and GO включается только после правильной установки чашки. Отключается после запуска автоматически через 45 секунд или можно остановить будет вручную. Встроенного аккумулятора хватает на несколько недель ежедневного замешивания коктейлей.

Итоги по NUBI Fresh MIX and GO

Удобный вариант для ношения с собой на тренировку. Протеиновый коктейль замешивается в однородную массу с пенкой. Вкуснее, чем в обычном шейкере.NUBI Fresh MIX and GO – портативный блендер для приготовления спортивных коктейлей, смузи из овощей и фруктов. Отдельно отметим возможность готовки детского питания вне дома. Привлекательный внешний вид, компактные габариты, длительное время автономной работы, стакан из невпитывающего запах пластика.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".