Обзор NUBI Fresh MIX and GO. Портативный блендер для смузи и протеиновых коктейлей

Очень часто традиционные блендеры используются для приготовлений коктейлей и фрешей. Удобно, когда готовится сразу большой объем. В остальном же для разового применения приходится перемывать контейнер, крышку и насадки. Тестируемый сегодня NUBI Fresh MIX and GO выполнен в портативном формате, позволяя приготовить смузи, коктейль или мусс в объеме одной порции. Его не только удобно очищать, но и брать с собой на тренировки или в поездки.

NUBI Fresh MIX and GO

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 2490 рублей.

NUBI Fresh MIX and GO обзор

Комплектация

Упакован в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает руководство пользователя и USB-кабель.

NUBI Fresh MIX and GO

Внешний вид

По габаритам сопоставим с термобутылкой. Немногим больше обычной 0.5 литровой банки.

NUBI Fresh MIX and GO

Его можно будет закинуть с собой в дамскую сумку, рюкзак. Вес относительно легкий. Ширина основания позволяет разместить его в подстаканнике автомобиля.

NUBI Fresh MIX and GO

Основание и крышка из белого пластика. Для удобства переноски на крышке есть силиконовый ремешок.

NUBI Fresh MIX and GO

Управляется NUBI Fresh MIX and GO при помощи единственной клавиши в рабочем блоке. Периметр кнопки со светодиодной подсветкой. Красный цвет – работа ножей заблокирована, белый – возможен запуск замешивания.

NUBI Fresh MIX and GO

Работать блендер может только при полностью закрытом стакане. Внутри есть датчики, отслеживающие его положение.

NUBI Fresh MIX and GO

Корпус стакана выполнен из пищевого пластика, выполненного по технологии «Tritan». Он не впитывает запахи и не царапается.

NUBI Fresh MIX and GO

Основание прорезинено. Так исключается соскальзывание и смещение по поверхности стола.

NUBI Fresh MIX and GO

Заряжается через microUSB. Разъем закрыт резиновой заглушкой.

NUBI Fresh MIX and GO

Тесты

NUBI Fresh MIX and GO

Объем емкости 350 мАч. Оптимальный объем для приготовления одной порции. Загружать стакан можно как полностью его сняв, так и открутив верхнюю крышку. За взбивание и измельчение отвечают четыре лезвия из нержавеющей стали SUS304. Расположены в разных плоскостях.

NUBI Fresh MIX and GO

Эффективно измельчает не только фрукты с мягкой цедрой, но и орехи, зелень и овощи. За время тестов мы готовили смузи из моркови, яблок и сельдерея. При преобладании жестких компонентов можно для достаточного измельчения провести более одного сеанса запуска.

NUBI Fresh MIX and GO

NUBI Fresh MIX and GO включается только после правильной установки чашки. Отключается после запуска автоматически через 45 секунд или можно остановить будет вручную. Встроенного аккумулятора хватает на несколько недель ежедневного замешивания коктейлей.

NUBI Fresh MIX and GO

Удобный вариант для ношения с собой на тренировку. Протеиновый коктейль замешивается в однородную массу с пенкой. Вкуснее, чем в обычном шейкере.

Итоги по NUBI Fresh MIX and GO

Золото. Выбор редакции MegaObzorNUBI Fresh MIX and GO – портативный блендер для приготовления спортивных коктейлей, смузи из овощей и фруктов. Отдельно отметим возможность готовки детского питания вне дома. Привлекательный внешний вид, компактные габариты, длительное время автономной работы, стакан из невпитывающего запах пластика.
NUBI Fresh MIX and GO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы NUBI Fresh MIX and GO
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