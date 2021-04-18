Обзор NUBI Fresh O3 Station. Бытовой озонатор-ионизатор для воздуха, воды и продуктов

В прошлом году в разгар пандемии мы проводили тестирование портативного озонатора NUBI Fresh O3 Box . Не так давно они расширили модельную линейку представив продвинутую модель NUBI Fresh O3 Station, которая не только стерилизует воздух, но и умеет обрабатывать продукты и воду. Сегодня мы поделимся опытом его эксплуатации.

Комплектация

К моменту публикации уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 8 990 рублей.Упакован в коробку с изображением данных по особенностям работы и характеристикам. Комплект включает адаптер питания, воздушные шланги с распылителями, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен корпус из белого пластика с матовым покрытием. Общие габариты 200 на 200 мм.

Здесь не предполагается возможность автономной работы. На левой грани выведено гнездо питания.

С противоположной стороны выход под воздушный шланг. В комплекте идут два таких шланга с распылителями.

На верхней крышке у NUBI Fresh O3 Station цифровой дисплей с подсветкой. Управляется при помощи группы из четырех сенсорных кнопок.

Устойчивое расположение на ровной поверхности обеспечивают четыре резиновые ножки. Нанесена наклейка с техническими данными.

Предусмотрели также возможность фиксации на стене. Пара отверстий с ушками под дюбель-гвозди.

Тесты

В основе используется технология выработки озона, являющегося модификацией кислорода, посредством электрического разряда. Выделяется он через вентиляционную решетку на боковой грани или выход на воздушный шланг. При работе запах свежести, как после грозы. Он уничтожает плесень, бактерии и целый ряд вредных соединений. Важно отметить, что находится в помещении при работающем приборе нежелательно.

Для этого тут предусмотрели таймер. Выставляется он шагом в 5 минут, от 5 до 60 минут. Контролировать прошедшее время можно с помощью дисплея. По опыту теста обрабатывает помещение эффективно. Мы эксплуатировали его в 3-комнатной квартире. Вырабатывает 500 мг/ч озона. Рассчитан прибор на площадь до 60 квадратных метров.

При этом в воздухе снижается концентрация микроорганизмов, включая вирусы вызывающие респираторные заболевания. Нахождение в помещении после такой обработки положительно влияет на здоровье, улучшается качество сна. Отдельно отметим удаление аллергенов из воздуха, особенно актуально сейчас весной, да и в целом для жителей мегаполиса.

Но здесь этим возможности NUBI Fresh O3 Station не ограничены. Подключив силиконовый шланг с распылителем, его можно будет погрузить в воду. Через 5-10 минут вода будет очищена и озонирована. Ее можно использовать для полоскания рта и умывания лица. Также эту воду можно использовать для полоскания белья, обработки игрушек и протирки мебели, а также мытья полов.

Итоги по NUBI Fresh O3 Station

Также отметим возможность обрабатывать продукты питания. Так удаляются бактерии, разрушаются гормоны, пестициды, антибиотики и химикаты. Повышается срок хранения.NUBI Fresh O3 Station решает сразу ряд задач, среди которых дезодорация и стерилизация воздуха, удаление плесени и бактерий, повышение срока хранение сухих и влажных продуктов, очистка воды, подготовка озонированной воды для умывания лица и полоскания рта. Дисплей с таймером, сенсорное управление, возможность фиксации на стене.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".