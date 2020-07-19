Обзор NUBI Fresh O3 Box. Портативный озонатор

Средняя его стоимость составляет 3 590 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.
NUBI Fresh O3 Box обзор
КомплектацияВ комплекте покупатель получает основной блок, USB-кабель и руководство пользователя на русском. Внутри все зафиксировано в подложке из прозрачного пластика.
Внешний видВыполнен в виде компактной коробки с закругленными углами. Внешний вид минималистичный.
По центру верхней крышки логотип производителя. Сама крышка приподнята относительно основной части, обеспечивая отток воздуха.
Питание и зарядка проводится через USB Type-C. Для подключения можно будет использовать зарядник от смартфона или свободный разъем на ноутбуке.
За управление отвечает единственная механическая кнопка. Контролировать рабочий статус можно с помощью светодиодного инидкатора.
На основании NUBI Fresh O3 Box прорезиненная вставка, предотвращающая скольжение на ровной поверхности.
ТестыРаботать может от источника питания или автономно. Внутри расположен аккумулятор, позволяющий провести несколько сеансов очистки. Предлагается три варианта по длительности работы: 35, 40 и 60 минут. Выбрать можно будет в зависимости от загрязненности воздуха и объема помещения.
Суть работы устройства заключается в озонировании воздуха. Производительность 100 мг/ч. При работе ощущается стойкий запах, характерный для грозы. Помимо микроорганизмов, озон устраняет неприятные запахи. Хорошо помогает от табака. Распределяет воздух вокруг себя на 360 градусов. Во время работы слышен легкий шелест.