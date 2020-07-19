Обзор NUBI Fresh O3 Box. Портативный озонатор

Cобытия первой половины 2020 года заставили задуматься о личной безопасности. Маски, перчатки и ограничения количества контактов. Но есть и устройства, специализирующиеся на дезинфекции воздуха в помещении. Рассматриваемый сегодня NUBI Fresh O3 Box выполнен в портативном формате и может использоваться не только в офисе, квартире, но и машине.

NUBI Fresh O3 Box обзор

Средняя его стоимость составляет 3 590 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

Комплектация

В комплекте покупатель получает основной блок, USB-кабель и руководство пользователя на русском. Внутри все зафиксировано в подложке из прозрачного пластика.

Внешний вид

Выполнен в виде компактной коробки с закругленными углами. Внешний вид минималистичный.

По центру верхней крышки логотип производителя. Сама крышка приподнята относительно основной части, обеспечивая отток воздуха.

Питание и зарядка проводится через USB Type-C. Для подключения можно будет использовать зарядник от смартфона или свободный разъем на ноутбуке.

За управление отвечает единственная механическая кнопка. Контролировать рабочий статус можно с помощью светодиодного инидкатора.

На основании NUBI Fresh O3 Box прорезиненная вставка, предотвращающая скольжение на ровной поверхности.

Тесты

Работать может от источника питания или автономно. Внутри расположен аккумулятор, позволяющий провести несколько сеансов очистки. Предлагается три варианта по длительности работы: 35, 40 и 60 минут. Выбрать можно будет в зависимости от загрязненности воздуха и объема помещения.

Итоги по NUBI Fresh O3 Box

Суть работы устройства заключается в озонировании воздуха. Производительность 100 мг/ч. При работе ощущается стойкий запах, характерный для грозы. Помимо микроорганизмов, озон устраняет неприятные запахи. Хорошо помогает от табака. Распределяет воздух вокруг себя на 360 градусов. Во время работы слышен легкий шелест.NUBI Fresh O3 Box позволяет в компактном форм-факторе решить вопрос дезинфекции воздуха. Может эксплуатироваться в условиях офиса, машины или квартиры. Простота в использовании и возможность автономной работы.