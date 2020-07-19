Обзор NUBI Fresh O3 Box. Портативный озонатор

Cобытия первой половины 2020 года заставили задуматься о личной безопасности. Маски, перчатки и ограничения количества контактов. Но есть и устройства, специализирующиеся на дезинфекции воздуха в помещении. Рассматриваемый сегодня NUBI Fresh O3 Box выполнен в портативном формате и может использоваться не только в офисе, квартире, но и машине.

NUBI Fresh O3 Box

Средняя его стоимость составляет 3 590 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

NUBI Fresh O3 Box обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает основной блок, USB-кабель и руководство пользователя на русском. Внутри все зафиксировано в подложке из прозрачного пластика.

NUBI Fresh O3 Box

Внешний вид

Выполнен в виде компактной коробки с закругленными углами. Внешний вид минималистичный.

NUBI Fresh O3 Box

По центру верхней крышки логотип производителя. Сама крышка приподнята относительно основной части, обеспечивая отток воздуха.

NUBI Fresh O3 Box

Питание и зарядка проводится через USB Type-C. Для подключения можно будет использовать зарядник от смартфона или свободный разъем на ноутбуке.

NUBI Fresh O3 Box

За управление отвечает единственная механическая кнопка. Контролировать рабочий статус можно с помощью светодиодного инидкатора.

NUBI Fresh O3 Box

На основании NUBI Fresh O3 Box прорезиненная вставка, предотвращающая скольжение на ровной поверхности.

NUBI Fresh O3 Box

Тесты

Работать может от источника питания или автономно. Внутри расположен аккумулятор, позволяющий провести несколько сеансов очистки. Предлагается три варианта по длительности работы: 35, 40 и 60 минут. Выбрать можно будет в зависимости от загрязненности воздуха и объема помещения.

NUBI Fresh O3 Box

Суть работы устройства заключается в озонировании воздуха. Производительность 100 мг/ч. При работе ощущается стойкий запах, характерный для грозы. Помимо микроорганизмов, озон устраняет неприятные запахи. Хорошо помогает от табака. Распределяет воздух вокруг себя на 360 градусов. Во время работы слышен легкий шелест.

Итоги по NUBI Fresh O3 Box

NUBI Fresh O3 Box позволяет в компактном форм-факторе решить вопрос дезинфекции воздуха. Может эксплуатироваться в условиях офиса, машины или квартиры. Простота в использовании и возможность автономной работы.
Комментарии и отзывы NUBI Fresh O3 Box
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