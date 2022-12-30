Обзор Neoline X-COP 9100d. Выбираем видеорегистартор с радар-детектором

Формат видеорегистратора с радар-детектором и GPS-информатором является оптимальным, решая, как задачу видеофиксации того, что происходит на дороге, страхуя владельца от подстав и доказательствами при разборе аварийных ситуаций, а также предотвращая получение «писем счастья» при нарушении правил ПДД в зоне контроля радаров и камер. Изучаемый сегодня Neoline X-COP 9100d решает все эти задачи эффективно при скромной стоимости в 9990 рублей.

Комплектация

В комплекте зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло и руководство пользователя. Упаковочная коробка из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам.

Внешний вид

Форма исполнения корпуса у него традиционна для такого класса устройств. В основе практичный и прочный пластик с матовым покрытием.

В этой модели используется рупорная антенна с лазерным приемником, выведенные внешней частью на переднюю грань. Здесь же объектив с оптической группой из стеклянных линз с углом обзора 135 градусов.

На стороне водителя цветной дисплей с диагональю 2 дюйма, по краям от него механические кнопки отвечающие за взаимодействие с интерфейсом.

Справа слот для карты памяти формата microSD и гнездо питания. Neoline X-COP 9100d позволяет владельцу устанавливать карты памяти большого объема.

Комплектуется 12V адаптером питания, длины кабеля которого хватит для организации скрытой укладки под обшивкой.

Для фиксации на стекле идет площадка с пластиной, на которую нанесен 3М-скотч. Данное крепление хорошо себя показало отлично в условиях переменчивых температур. Установленный на него видеорегистратор можно вращать на 360 градусов.

Настройки

Главное меню содержит четыре вкладки: настройки видеорегистратора, настройки радар-детектора, просмотр записи и обновление.

Меняются яркость дисплея, включается автоматическое его отключение через заданный интервал времени, разрешение съемки, управление микрофоном, качество видеосъемки, изменение резкости и контраста.

Управление чувствительностью датчиков движения, парковки. Включение режима парковки и выбора интервала для записи такого типа роликов.

Изменение голосовых оповещений, синхронизация времени, выбор штампа записи.

Можно отключить вывод штампа при превышении скорости выше 100 км/ч. Ночной режим, компенсация мерцания.

Радар-детектор

Автоприглушение, скоростные лимиты, отключение отдельных диапазонов и типов камер.

Перед началом эксплуатации обновили базу данных и прошивку. Neoline X-COP 9100d детектирует все виды излучений, используемых радарами на дорогах России и СНГ. Поддерживает несколько режимов чувствительности: ТРАССА, ГОРОД-1 и ГОРОД-2.

На встречаемые на дороге радары реагировал заблаговременно, в среднем на расстоянии 500 метров, позволяя успеть по необходимости скорректировать скоростной режим. Стационарные системы на столбах, например, СТРЕЛКУ, видел за 900-1000 метров. КОРДОН, распространённый в Казани, с дальности 500-600 метров. Ложные срабатывания встречались единично, в целом работой системы фильтрации помех остались довольными.

По стационарным камерам система выводит уведомление с отображением типа комплекса, расстояния до него и информации по скорости на участке контроля. За время тестов не было камер, которые не сопровождались выводом предупреждения.

Видеосъемка

Дневная съемка Neoline X-COP 9100d

Ночная съемка Neoline X-COP 9100d

Итоги

В Neoline X-COP 9100d работает связка из Ambarella A7LA30 и матрицы Sony Exmor IMX322. Видеосъемка ведется в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду.Neoline X-COP 9100d – хорошо сбалансированный видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатором. Надежный способ крепления с поворотом на 360, детальные настройки, поддержка емких накопителей, частое обновление базы камер, высокое качество съемки, точное детектирование, фильтрация помех.