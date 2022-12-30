Обзор Neoline X-COP 9100d. Выбираем видеорегистартор с радар-детектором

В этой модели используется рупорная антенна с лазерным приемником, выведенные внешней частью на переднюю грань. Здесь же объектив с оптической группой из стеклянных линз с углом обзора 135 градусов.
На стороне водителя цветной дисплей с диагональю 2 дюйма, по краям от него механические кнопки отвечающие за взаимодействие с интерфейсом.
Справа слот для карты памяти формата microSD и гнездо питания. Neoline X-COP 9100d позволяет владельцу устанавливать карты памяти большого объема.
Комплектуется 12V адаптером питания, длины кабеля которого хватит для организации скрытой укладки под обшивкой.
Для фиксации на стекле идет площадка с пластиной, на которую нанесен 3М-скотч. Данное крепление хорошо себя показало отлично в условиях переменчивых температур. Установленный на него видеорегистратор можно вращать на 360 градусов.
Меняются яркость дисплея, включается автоматическое его отключение через заданный интервал времени, разрешение съемки, управление микрофоном, качество видеосъемки, изменение резкости и контраста.
Управление чувствительностью датчиков движения, парковки. Включение режима парковки и выбора интервала для записи такого типа роликов.
Изменение голосовых оповещений, синхронизация времени, выбор штампа записи.
Можно отключить вывод штампа при превышении скорости выше 100 км/ч. Ночной режим, компенсация мерцания.
Автоприглушение, скоростные лимиты, отключение отдельных диапазонов и типов камер.
Перед началом эксплуатации обновили базу данных и прошивку. Neoline X-COP 9100d детектирует все виды излучений, используемых радарами на дорогах России и СНГ. Поддерживает несколько режимов чувствительности: ТРАССА, ГОРОД-1 и ГОРОД-2.
На встречаемые на дороге радары реагировал заблаговременно, в среднем на расстоянии 500 метров, позволяя успеть по необходимости скорректировать скоростной режим. Стационарные системы на столбах, например, СТРЕЛКУ, видел за 900-1000 метров. КОРДОН, распространённый в Казани, с дальности 500-600 метров. Ложные срабатывания встречались единично, в целом работой системы фильтрации помех остались довольными.
По стационарным камерам система выводит уведомление с отображением типа комплекса, расстояния до него и информации по скорости на участке контроля. За время тестов не было камер, которые не сопровождались выводом предупреждения.