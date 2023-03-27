Обзор Neoline X-COP 9350c: хитовый гибрид стал еще лучше…

Для крепления на лобовом стекле используется площадка с двухсторонним скотчем, поддерживающая поворот вокруг оси. Такой способ крепежа хорошо показал себя во время длительной эксплуатации в условиях российской зимы.
Собственно климатические особенности здесь учтены еще в замене литиевого аккумулятора, подверженного вздутию под лучами солнца, на надежный суперконденсатор.
На сторону водителя направлен цветной 2-дюймовый дисплей, данные с которого хорошо читаются в дневное и ночное время. С помощью него идет контроль съемки, взаимодействие с интерфейсом и меню настроек, получение информации по камерам и радарам по пути движения.
Видеорегистартор поддерживает вывод звуковых и голосовых предупреждений. Здесь поддерживается Motion Control, работа которого связана с группой датчиков на лицевой стороне. Проведя рукой перед ними, система переводится в беззвучный режим.
Взаимодействие с остальными быстрыми командами и системой проходит с помощью механических кнопок, расположенных по краям от экрана.
На правой грани гнездо питания под комплектный 12/24В адаптер питания и слот для карты памяти. Для записи файлов можно будет установить microSD карточку с объемом 128 Гбайт.
На стороне дороге объектив с углом обзора 130 градусов, оптическая группа которого собрана из шести стеклянных линз. Здесь же линза лазерного приемника и окошко рупорной антенны.
В настройках видеосъемки можно задать разрешение съемки. Управление микрофоном, автоматическим отключением дисплея и яркости дисплея. Качество видео, резкость, контраст и экспозиция.
Чувствительность датчиков движения и парковки. Включение режима парковки и интервалов съемки. Тип штампа. Можно отключить штамп скорости при скорости выше 100 км/ч. Отключение при разрядке аккумулятора.
Автоприглушение. Смена режимов уведомлений. Выбор голоса озвучки, доступно их 4.
Радиусы тишины и опасной зоны. Допустимое превышение. Лимит для максимальной скорости, выше которой выводится предупреждение о необходимости ее снижения.
Отключение и включение отдельных типов стационарных типов камер.
Управление радар-детектором и его режимами работы.
В Neoline X-COP 9350c оснащен сигнатурным радар-детектором с большим рупором, увеличение габаритов которого повысило чувствительность детектирование. Это впервую очередь отразилось на качестве детектирования маломощных радаров, таких как ПОЛИСКАН, КОРДОН, СКАТ, ОСКОН и КРЕЧЕТ. По ним гибрид давал уверенное детектирование на расстоянии 200-700 метров, давая возможность заранее скорректировать скорость движения. За время тестов детектировал ПОЛИСКАН, который большинство радар-детекторов и гибридов не обнаруживает.
Если требуется большая чувствительность можно включить режим Turbo. С ним дальность детектирования увеличивается на 30%. Есть также опция автоматического повышения при скорости выше 100 километров в час.
Также устройство использует GPS-модуль в паре с базой стационарных точек. Обновляет базу еженедельно, проблем с наполнением ее обнаружено не было. Выводились предупреждения по стационарным камерам.
Оснащен NEOLINE X-COP 9350C процессором Ambarella с матрицей SONY. Максимальное разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. С примерами видеосъемки можно ознакомиться ниже.