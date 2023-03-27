Обзор Neoline X-COP 9350c: хитовый гибрид стал еще лучше

Изучаемый сегодня помехозащищенный сигнатурный гибрид Neoline X-COP 9350c – устройство интересное сразу по нескольких причинам. Скорее всего вы уже знаете эту информацию из обзоров на других сайтах, но все же. Данный аппарат – обновленная и улучшенная версия самого продаваемого гибрида компании Neoline за последние несколько лет, X-COP 9300c. Который в свою очередь помимо прочего примечателен тем, что стал первым в России комбо-устройством со скошенным (так сказать повернутым) в сторону водителя экраном. Новинки в лице X-COP 9350c капитально осовременила хит продаж: добавлена поддержка сигнатурного детектирования, особый лазерный приемник и возможность управления жестами.

Комплектация

Комплект его включает крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и адаптер питания в прикуриватель. Собрано все в коробке с традиционным оформлением с описанием конструкционных особенностей исполнения.

Neoline X-COP 9350c обзор

Внешний вид

Производитель придерживается общего стиля исполнения для линейки гибридных устройств. Корпус вытянутой формы из черного пластика с матовым покрытием.

Для крепления на лобовом стекле используется площадка с двухсторонним скотчем, поддерживающая поворот вокруг оси. Такой способ крепежа хорошо показал себя во время длительной эксплуатации в условиях российской зимы.

Собственно климатические особенности здесь учтены еще в замене литиевого аккумулятора, подверженного вздутию под лучами солнца, на надежный суперконденсатор.

На сторону водителя направлен цветной 2-дюймовый дисплей, данные с которого хорошо читаются в дневное и ночное время. С помощью него идет контроль съемки, взаимодействие с интерфейсом и меню настроек, получение информации по камерам и радарам по пути движения.

Видеорегистартор поддерживает вывод звуковых и голосовых предупреждений. Здесь поддерживается Motion Control, работа которого связана с группой датчиков на лицевой стороне. Проведя рукой перед ними, система переводится в беззвучный режим.

Взаимодействие с остальными быстрыми командами и системой проходит с помощью механических кнопок, расположенных по краям от экрана.

На правой грани гнездо питания под комплектный 12/24В адаптер питания и слот для карты памяти. Для записи файлов можно будет установить microSD карточку с объемом 128 Гбайт.

Настройки

На стороне дороге объектив с углом обзора 130 градусов, оптическая группа которого собрана из шести стеклянных линз. Здесь же линза лазерного приемника и окошко рупорной антенны.Интерфейс Neoline X-COP 9350c полностью на русском языке. Главный экран в виде списка разделов: настройки видеосъемки, радар-детектора, просмотра записи и общих настроек.

В настройках видеосъемки можно задать разрешение съемки. Управление микрофоном, автоматическим отключением дисплея и яркости дисплея. Качество видео, резкость, контраст и экспозиция.

Чувствительность датчиков движения и парковки. Включение режима парковки и интервалов съемки. Тип штампа. Можно отключить штамп скорости при скорости выше 100 км/ч. Отключение при разрядке аккумулятора.

Автоприглушение. Смена режимов уведомлений. Выбор голоса озвучки, доступно их 4.

Радиусы тишины и опасной зоны. Допустимое превышение. Лимит для максимальной скорости, выше которой выводится предупреждение о необходимости ее снижения.

Отключение и включение отдельных типов стационарных типов камер.

Тесты

Управление радар-детектором и его режимами работы.

В Neoline X-COP 9350c оснащен сигнатурным радар-детектором с большим рупором, увеличение габаритов которого повысило чувствительность детектирование. Это впервую очередь отразилось на качестве детектирования маломощных радаров, таких как ПОЛИСКАН, КОРДОН, СКАТ, ОСКОН и КРЕЧЕТ. По ним гибрид давал уверенное детектирование на расстоянии 200-700 метров, давая возможность заранее скорректировать скорость движения. За время тестов детектировал ПОЛИСКАН, который большинство радар-детекторов и гибридов не обнаруживает.

Если требуется большая чувствительность можно включить режим Turbo. С ним дальность детектирования увеличивается на 30%. Есть также опция автоматического повышения при скорости выше 100 километров в час.

Также устройство использует GPS-модуль в паре с базой стационарных точек. Обновляет базу еженедельно, проблем с наполнением ее обнаружено не было. Выводились предупреждения по стационарным камерам.

Дневная съемка Neoline X-COP 9350c Ночная съемка Neoline X-COP 9350c Итоги Neoline X-COP 9350c – удачное продолжение самого продаваемого гибрида компании. Перед нами гибридный видеорегистартор с уверенным детектированием маломощных радаров, еженедельным обновлением базы данных, съемкой с высоким уровнем детализации. Motion Control с простым переводом жестом в беззвучный режим, суперкондесатор, детальные настройки, простое обновление базы с записью файла на карту памяти, практичный способ крепления на стекле в условиях российского климата, высокое качество сборки.

Neoline X-COP 9350c получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Оснащен NEOLINE X-COP 9350C процессором Ambarella с матрицей SONY. Максимальное разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. С примерами видеосъемки можно ознакомиться ниже.