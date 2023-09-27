Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором. Обзор Neoline X-COP 9350d

Изучаемый сегодня видеорегистратор Neoline X-COP 9350d, представленный в сети DNS, совмещает в себе GPS-информер и сигнатурный радар-детектор. Из особенностей этой модели выделены фильтры Z-сигнатур, распознавание маломощных радаров, регулярное обновление GPS-базы, дальнобойный режим Turbo, высокочувствительная матрица SONY со съемкой в разрешении Full HD, суперконденсатор и Motion Control.

Комплектация

Коробка из плотного картона, оформленная в фирменном стиле. На ее гранях на русском языке приведены данные по поддерживаемым технологиям и характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель и документацию.

Neoline X-COP 9350d обзор

Внешний вид

Для крепления на лобовом стекле используется площадка с двухсторонним скотчем. С помощью нее можно будет установить его в верхней зоне, не нарушая обновленных правил ПДД.

Крепление за время длительной эксплуатации показало себя отлично во время жаркого лета и с ним не будет проблем с отлипанием зимой. Поддерживает поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

Длина комплектного адаптера питания позволит организовать скрытый подвод кабеля под обшивкой.

Выполнен корпус Neoline X-COP 9350d из пластика черного цвета с матовым покрытием. угловатые формы с направленным на сторону водителя 2-дюймовым дисплеем.

Основной процесс взаимодействия с системой идет с помощью механических кнопок, группа которых размещена по краям экрана. Сделано все интуитивно.

Помимо этого видеорегистратор поддерживает технологию Motion Control, работу которой обеспечивают инфракрасные датчики. Так для перевода в беззвучный режим достаточно будет провести под ним рукой, спустя 10 секунд звуковые оповещения возвращаются. С помощью жестов также можно защищать текущий видеофайл от перезаписи.

На сторону дороги направлен объектив, оптическая группа которого собрана из шести стеклянных линз с углом обзора 130 градусов. Здесь же приемник рупорной антенны и лазерный приемник.

Справа гнездо питания и слот для карты памяти. Тестирование и эксплуатацию этого видеорегистратора вели с накопителем объемом 128 Гбайт.

В данной модели установлен суперконденсатор, он в отличие от литиевого аккумулятора не подвержен вздутию и возгоранию. Данная особенность повышает надежность при эксплуатации в климатических условиях в России.

Настройка

Интерфейс меню управления в Neoline X-COP 9350d на русском языке. Представлен в виде списка пунктов для доступа к ключевым элементам.

Ведется настройка видеосъемки. Задается разрешение и качество съемки. Включается и выключается микрофон, датчик движения, WDR. Ручная корректировка экспозиции, яркости, контраста.

Задается чувствительность датчика движения, парковки. Длительность для записи при срабатывании в режиме парковки.

Голосовое оповещения. Синхронизация времени с выбором часового пояса. Штамп записи и скорости. Есть возможность убрать штамп скорости при превышении выше 100 км/ч.

Автоматическое приглушение. Выбор скорости при которой не будут выводиться голосовые и звуковые оповещения. Выбор типа оповещений, смена приоритета между радаром и GPS.

Тесты

Дневная съемка Neoline X-COP 9350d

В видеорегистраторе установлена матрица SONY с высокой чувствительностью. Neoline X-COP 9350d поддерживает видеосъемку в разрешении Full HD с частотой в 30 кадров в секунду. Качество съемки хорошее, номерные знаки читаемы в своем и соседнем потоках.Здесь установлен модуль радара который точно и заблаговременно определяет различные типы комплексов с низким уровнем излучения. За время тестов он предупреждал по радарам КОРДОН и СКАТ. Дальности было достаточно для коррекции скорости.

Используется сигнатурное детектирование, суть которого заключается в анализе поступающего сигнала и сверке с базой сигнатур. На момент теста в базе был 21 тип радаров. Среди них Рапира, Вокорд, Бинар, Интегра, Орлан, Оскон, Автопатруль, Мультирадар и другие. Мы использовали для его поездки из Казани в Сочи и обратно, при пройденном расстоянии не были получены штрафы.

Итоги

Для защиты от ложных срабатываний тут применен фильтр Z-сигнатур. Он отсекает помехи, такие как датчики в автоматических дверях, датчиков мертвых зон, вышек сотой связи, шлагбаумов. При этом система поддерживает несколько режимов, в которых помимо сигнатурного, есть «ТУРБО» для магистралей в котором максимальная чувствительность. Доступно автоматическое переключение пресета настроек и чувствительности в режиме X-COP.Neoline X-COP 9350d – сбалансированный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором, который станет хорошим выбором для повседневных поездок по городу, так и для тех кто работает или путешествует по скоростным магистралям решая вопросы видеосъемки происходящего и предупреждения по полицейским комплексов, предотвращая получение штрафов.