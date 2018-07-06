Сравнительный обзор Neoline X-COP 9000C, Intego BLASTER, SHO-ME Combo №5 А7, КАРКАМ Комбо 3S, Playme ARTON

2018-07-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Playme ARTON; [73]
В рамках «Лаборатории» мы регулярно проводим изучение актуальных моделей видеорегистраторов, радар-детекторов и комбо-видеорегистраторов. Но как разобраться в таком многообразии и выбрать оптимальный вариант под свой бюджет и требования? На этот вопрос мы готовы ответить серией сравнительных материалов, в рамках которых модели ставятся в одинаковые условия. Читатели смогут ознакомиться с качеством съемки и провести визуальное сравнение, оценить удобство эксплуатации, частоту выхода обновлений и сравнить точность работы радар-детектора.

Для подбора участников теста, решено было выбраться на городской авторынок, были независимо опрошены продавцы в нескольких точек. По результатам этого опроса для первого сравнительного теста выбрано сразу пять комбо-видеорегистраторов - Neoline X-COP 9000C, Intego BLASTER, SHO-ME Combo №5 А7, КАРКАМ Комбо 3S, Playme ARTON. Начнем с краткого рассмотрения особенностей внешнего исполнения.

Лучший комбо-видеорегистратор сезона 2018

Playme ARTON

Новинка сезона 2018 года, Playme ARTON получил компактную патч-антенну, позволившую заметно уменьшить толщину корпуса видеорегистратора.

Информация по камерам контроля скорости, режиму работы и активности съемки выводятся на 3-дюймовый дисплей. Управление осуществляется при помощи группы механических кнопок.

Для крепления используется кронштейн с вакуумной присоской. Комплектное зарядное устройство поддерживает сквозное подключение.

Neoline X-COP 9000C

Выполнен в классическом исполнении. Вытянутый корпус из черного пластика. Neoline X-COP 9000C является упрощенной версии модели 9000, одним из отличий стал отказ от дополнительного слота под microSD карточку.

Со стороны водителя выведен 2-дюймовый дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей. Экран очень мелкий, разобрать выводимую информацию не всегда представляется возможным. По краям от него механические кнопки, отвечающие за управление.

Нам не понравился выбранный способ крепления, ножка кронштейна заметно ограничивает угол наклона, из-за этого на стекле автомобиля так и не получилось достигнуть параллельного размещения.

КАРКАМ Комбо 3S

КАРКАМ Комбо 3S – обновленная версия ранее вышедшего комбо-видеорегистратора. Производитель добавил поддержку двухканальной съемки. В нашей подборке это единственная модель с дополнительной камерой.

Особенностью этой модели стал еще и встроенный модем в зарядное устройство, по задумке он используется для дистанционного контроля местоположения автомобиля, получения данных по погоде и обновления базы камер.

Работа этого функционала далека до идеала.

Intego BLASTER

Intego BLASTER оснащен патч-антенной. Компактный корпус с сенсорным экраном. У нас за время тестов возникли вопросы к чувствительности экрана, на нажатия он реагирует с заметной задержкой.

Визуально регистратор производит приятное впечатление. Предлагается два варианта крепления – присоска и двухсторонний скотч.

Зарядник со сквозным подключением.

SHO-ME Combo №5 А7

SHO-ME Combo №5 А7 – классика «жанра». Массивный корпус из пластика с рупорной антенной. Изображение выводится на компактный 2-дюймовый дисплей.

Невысокая яркость экрана создает трудности с читаемостью выводимой информации.

При длительной работе наблюдались артефакты, вероятнее всего этого было связано с нагревом.

Сводная оценка эгономики

Сводная оценка работы радар-детектора

Тесты проводились на дорогах Казани и Республики Татарстан. Перед началом эксплуатации были проведены обновления программного обеспечения и базы камер. Качество поддержки в сравнительную таблицу будем оценивать по датам последних обновлений на момент публикации.

Сравнение работы проводили как в заездах с только одним установленным видеорегистратором, так и групповыми установками, отметим наиболее важные моменты и проблемы в работе всех пяти комбо-видеорегистраторов.

Neoline 9000c при движении на участке работы комплекса АВТОДОРИЯ, не выводил голосовую информацию на начале участке контроля, только на точке выхода. Не было реакции на мобильные комплексы КОРДОН-М, есть вопросы к дальности срабатывания, при наличии заметного превышения водитель может не успеть скорректировать скорость движения. Присутствуют множественные ложные срабатывания в условиях мегаполиса.

КАРКАМ Комбо 3S несмотря на поддержку обновления базы камер без необходимости ручной загрузки, продемонстрировал слабое наполнение. Уведомления не выводились по ряду стационарных систем, установленных в начале 2018 года. Присутствуют ложные срабатывания в условиях мегаполиса.

С SHO-ME Combo №5 А7 во время длительных поездок мы сталкивались с зависанием, проблема которого заключается в том, что определить необходимость перезагрузки становится сложно. Мы пробовали ставить разные карты памяти, проблему решить не удалось. Детектируются переносные комплексы КОРДОН-М, выдаются предупреждения по используемым в Казани комплексам с активным излучением. Присутствуют ложные срабатывания.

Intego BLASTER по работе радар-детектора, стал самым спорным в этой пятерке. Главная проблема заключалась в долгом времени на поиск спутников. Часть поездок успевала завершаться до перехода в рабочий режим информатора. Присутствуют множественные ложные срабатывания в условиях мегаполиса.

Playme ARTON из этой пятерки, единственный справился с фильтрацией работы периферийной системы безопасности автомобилей, не выдавая ложных срабатываний. Детектируется переносной комплекс КОРДОН-М с достаточным временем на коррекцию скоростного режима.

Придраться можно к отсутствию поддержки автоматического переключения чувствительности.

Сводная оценка съемки

В таблице мы приводим данные по установленной платформе, максимальному разрешению съемки, используемому кодеку.

Съемка проводилась в одинаковых условиях, для всех устройств приводятся примеры, записанные в Full HD.

Аутсайдером по качеству съемки стал КАРКАМ Комбо 3S, при недостаточном уровне освещения, критично падает читаемость картинки. Ролики с основной и дополнительной камеры идут с неравномерным битрейтом.

Что выбрать?

Оценивая стоимость тестируемых видеорегистраторов, качество видеосъемки, удобство эксплуатации и точность работы радар-детектора - оптимальным станет выбор в пользу Playme ARTON.

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Сравнительный обзор Neoline X-COP 9000C, Intego BLASTER, SHO-ME Combo №5 А7, КАРКАМ Комбо 3S, Playme ARTONСравнительный обзор Neoline X-COP 9000C, Intego BLASTER, SHO-ME Combo №5 А7, КАРКАМ Комбо 3S, Playme ARTON
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