Обзор Nubi NB-WML-PRO. Беспроводной микрофон для IPhone

Сегодня в рамках «Лаборатории» детально рассмотрим беспроводной микрофон Nubi NB-WML-PRO с разъемом Lightning, ориентированный на использование в паре со смартфонами Apple.
Упакован в коробку с нанесенной информацией по ключевым характеристикам. Внутри Зафиксированы во вспененную подложку, предотвращающую тряску при перевозке.
Комплект включает зарядный кабель, адаптер подключения и сам микрофон, а также руководство пользователя на английском языке.
Помимо изучаемой нами версии с разъемом Lightning, есть также Nubi NB-WMC-PRO с разъемом USB-C. Его можно будет использовать не только со смартфонами и планшетами Android, но и с ультрабуками MacOS и Windows, а также iPad.
Выполнен в корпусе из черного пластика с компактными габаритами. Продумали вопрос возможности зарядки при работе с микрофоном. На его боковой грани есть сквозное гнездо питания.
Габариты микрофона немногим больше. У него легкий вес. На одежде фиксируется при помощи прищепки.
На его боковой грани механическая кнопка, после включения микрофон автоматически подключается к адаптеру. Синхронизация проходит автоматически. Весомым плюсом является использование частоты 2.4 ГГц, она в отличие от Bluetooth имеет меньшие задержки, плюс сохраняется возможность подключения к смартфону других аксессуаров.
На лицевой стороне у Nubi NB-WML-PRO светодиодный индикатор активности. Микрофон располагается под защитной металлической сеткой.
Комплектуется смартфон зарядным кейсом, сопоставимым по габаритам с кейсом наушников AirPods Pro. В нем можно хранить как адаптер подключения, так и наушники.
Зарядка кейса проходит через актуальный USB-C разъем. Также зарядить микрофон можно будет, подключив кабель напрямую к гарнитуре.
Микрофон для работы не требует установку дополнительного софта. Поддерживает смартфоны от iPhone 5 до iPhone 13 Pro Max. Определился автоматически. В зависимости от программы, используемой для записи аудио или видео, может потребоваться выбрать источник аудио.
Здесь используется конденсаторный тип микрофона с интеллектуальным подавлением шума. Для примера приведем запись со встроенного микрофона и беспроводного Nubi NB-WML-PRO.