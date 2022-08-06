Обзор Nubi NB-WML-PRO. Беспроводной микрофон для IPhone

Вести запись голоса при съемке видеороликов для таких площадок как YouTube и TikTok, записи подкастов и другого аудиоконтента, используя встроенный микрофон смартфона – это уже вчерашний день. Даже при выставленном свете, использовании профессиональной оптики, проработанной сцене ролик «не выстрелит», если аудиодорожка будет идти с фоновым шумом или плохо слышимым голосом. Решается эта проблема с помощью внешнего микрофона.

Комплектация

Сегодня в рамках «Лаборатории» детально рассмотрим беспроводной микрофон Nubi NB-WML-PRO с разъемом Lightning, ориентированный на использование в паре со смартфонами Apple.

Упакован в коробку с нанесенной информацией по ключевым характеристикам. Внутри Зафиксированы во вспененную подложку, предотвращающую тряску при перевозке.

Комплект включает зарядный кабель, адаптер подключения и сам микрофон, а также руководство пользователя на английском языке.

Внешний вид

Состоит из двух элементов. Это адаптер, подключаемый к смартфону, а также сам микрофон.

Помимо изучаемой нами версии с разъемом Lightning, есть также Nubi NB-WMC-PRO с разъемом USB-C. Его можно будет использовать не только со смартфонами и планшетами Android, но и с ультрабуками MacOS и Windows, а также iPad.

Выполнен в корпусе из черного пластика с компактными габаритами. Продумали вопрос возможности зарядки при работе с микрофоном. На его боковой грани есть сквозное гнездо питания.

Габариты микрофона немногим больше. У него легкий вес. На одежде фиксируется при помощи прищепки.

На его боковой грани механическая кнопка, после включения микрофон автоматически подключается к адаптеру. Синхронизация проходит автоматически. Весомым плюсом является использование частоты 2.4 ГГц, она в отличие от Bluetooth имеет меньшие задержки, плюс сохраняется возможность подключения к смартфону других аксессуаров.

На лицевой стороне у Nubi NB-WML-PRO светодиодный индикатор активности. Микрофон располагается под защитной металлической сеткой.

Комплектуется смартфон зарядным кейсом, сопоставимым по габаритам с кейсом наушников AirPods Pro. В нем можно хранить как адаптер подключения, так и наушники.

Зарядка кейса проходит через актуальный USB-C разъем. Также зарядить микрофон можно будет, подключив кабель напрямую к гарнитуре.

Тесты

Микрофон для работы не требует установку дополнительного софта. Поддерживает смартфоны от iPhone 5 до iPhone 13 Pro Max. Определился автоматически. В зависимости от программы, используемой для записи аудио или видео, может потребоваться выбрать источник аудио.

Тест микрофона Nubi NB-WML-PRO

Здесь используется конденсаторный тип микрофона с интеллектуальным подавлением шума. Для примера приведем запись со встроенного микрофона и беспроводного Nubi NB-WML-PRO.Понравилось полное отсутствие кабелей. От смартфона можно удаляться на расстояние 20 метров, не ограничивает движение и не оттягивает одежду. Встроенного микрофона в них хватает на 6.5-7 часов работы. В комплектном кейсе можно будет провести 5-6 полных циклов восстановления заряда.

Итоги

Nubi NB-WML-PRO – недорогой способ повышения качества передачи и записи голоса при использовании смартфона с разъемом Lightning. Беспроводное соединение на большом расстоянии, длительное время автономной работы, аккуратный внешний вид, чистая передача голоса, возможность сквозной подачи питания, зарядный кейс с магнитной фиксацией.