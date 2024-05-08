Недорогая веб-камера Full HD. Обзор Oklick OK-C001FH…

Веб-камеры сейчас используются не только для видеосвязи с друзьями и близкими, но и для удаленной учебы, работы, а также проведении стриминговых трансляций. Изучаемая сегодня OK-C001FH при невысокой стоимости поддерживает съемку в Full HD разрешении.

Комплектация

Компактная коробка из плотного картона с пластиковой ручкой. Комплект включает руководство пользователя на русском языке.

Oklick OK-C001FH обзор

Внешний вид

Складываемая ножка является неотъемлемой частью конструкции. Ее внутренняя сторона с противоскользящей накладкой, она помимо повышения надежности фиксации предотвратит появление царапин на поверхности монитора или телевизора.

На основании ножки есть распространённый в фото и видеотехнике тип винтового разъема с помощью которого веб-камеру можно ставить на кронштейн и другие крепежные аксессуары.

Само крепление корпуса веб-камеры к ножке позволяет ее вращать на ней, подбирая оптимальный угол наклона.

У корпуса Oklick OK-C001FH традиционная форма исполнения из пластика черного цвета. Лицевая сторона глянцевая, в центре объектив, а по краям отверстия микрофона.

На верхней грани есть механическая шторка, которая используется для обеспечения полной приватности.

Подключается с помощью кабеля длиной 1.5 метра с USB 2.0 разъемом.

Тесты

Веб-камера работает по принципу plug-and-play, достаточно подключить ее к системе и она будет автоматически определена. Проверили на MacOS и Windows. Установка драйвера не требуется, отдельным программным обеспечением не сопровождается.

Тест камеры Oklick OK-C001FH

Итоги

Матрица 2 Мп, обеспечивающая потоковое изображение в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Оптика с углом обзора 60 градусов. Используемый тут микрофон поддерживает шумоподавлением.Oklick OK-C001FH – недорогая веб-камера с распространённым разрешением съемки, микрофоном с шумоподавлением, фиксированным фокусом, складываемой ножкой с винтовым креплением.Реклама. ООО "Мерлион", ИНН 7719269331, erid: LjN8K2LCt