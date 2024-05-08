Недорогая веб-камера Full HD. Обзор Oklick OK-C001FH…

Складываемая ножка является неотъемлемой частью конструкции. Ее внутренняя сторона с противоскользящей накладкой, она помимо повышения надежности фиксации предотвратит появление царапин на поверхности монитора или телевизора.
На основании ножки есть распространённый в фото и видеотехнике тип винтового разъема с помощью которого веб-камеру можно ставить на кронштейн и другие крепежные аксессуары.
Само крепление корпуса веб-камеры к ножке позволяет ее вращать на ней, подбирая оптимальный угол наклона.
У корпуса Oklick OK-C001FH традиционная форма исполнения из пластика черного цвета. Лицевая сторона глянцевая, в центре объектив, а по краям отверстия микрофона.
На верхней грани есть механическая шторка, которая используется для обеспечения полной приватности.
Подключается с помощью кабеля длиной 1.5 метра с USB 2.0 разъемом.
Веб-камера работает по принципу plug-and-play, достаточно подключить ее к системе и она будет автоматически определена. Проверили на MacOS и Windows. Установка драйвера не требуется, отдельным программным обеспечением не сопровождается.
Матрица 2 Мп, обеспечивающая потоковое изображение в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Оптика с углом обзора 60 градусов. Используемый тут микрофон поддерживает шумоподавлением.