Обзор и тесты ОНИКС БУКС Элегия. 6-дюймовый ридер с ИИ-агентом

А с обратной подробная таблица с характеристиками устройства. Комплект включает USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
В основе конструкции прочный пластик с матовым покрытием. На крышке по краям нанесены прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности. Снизу нанесена техническая информация по устройству и производителю.
Лицевая сторона с защитным стеклом ONYX GLASS, устойчивым к появлению царапин и защищающим дисплей от повреждений при переноске. Поверхность слегка матовая, приятна тактильно и не подвержена загрязнению следами пальцев.
Верхнюю зону занимает встроенный динамик и кнопка Ai. Динамик можно использовать для прослушивания аудиокниг через стриминговые сервисы или загруженных файлов в расширениях WAV и MP3. Громкость умеренная, но достаточна при типовой эксплуатации и нахождении ридера рядом или в руках.
Еще одна возможность, в которой может быть полезен динамик – озвучка текста в приложении для чтения. Используется языковая модель Google с поддержкой русского языка.
Кнопка Ai тут кастомизируемая, в зависимости от типа нажатия может выполнять разные действия. Установленный по умолчанию запуск ИИ-помощника можно заменить на другое действие, например, управление подсветкой, запуск приложений или другие действия. Сам элемент с динамиком и кнопкой гармонично дополняет общий внешний вид ОНИКС БУКС Элегия, не смотрится чужеродным.
Механические кнопки, включающие спаренный регулятор громкости и кнопку включения, выведены на верхнем торце. Эти кнопки также можно настроить в дальнейшем под собственный сценарий эксплуатации. При хвате рукой регулятором громкости удобно перелистывать страницы.
Аудиоразъема у ридера нет, но его отсутствие решают встроенный динамик, возможность подключения беспроводных наушников или динамиков по Bluetooth, а также поддержка проводного подключения по USB-C. А вот что может не понравится, так это отсутствие слота под карту памяти, поэтому под хранение используется только внутренний накопитель с фиксированным объемом в 32 Гбайт. Для хранения книг хватает с запасом, а ситуативные файлы, например емкие документы PDF, аудиокниги можно будет держать ситуативно, загружая и удаляя по необходимости.
На сайте производителя есть удобный вариант в виде книжки с магнитной крышкой. Опционально можно рассмотреть беспроводной пульт с двумя кнопками BOOX Tappy для дистанционного перелистывания или выполнения других необходимых действий.
Для вывода изображения используется дисплей E INK CARTA 1200 с высокой плотностью пикселей 212 PPI. Выводимый шрифт, элементы интерфейса четкие, хорошо читаемы под разными углами наклона и разных условиях освещения. Я использовал ридер в дороге, на пляже, дома, в общественном транспорте и во всех сценариях качество изображения было на высоте.
Есть подсветка MOON LIGHT 2 с регулируемыми уровнями яркости и цветовой температурой. Выбор между холодной и теплой в зависимости от личных предпочтений пользователя. Переключение проходит быстро, есть готовые профили и ручная регулировка перемещением бегунка. Независимо от выбранного пресета она не мерцает и не создает повышенной нагрузки на глаза.
Помимо этого, можно настроить частоту полной перерисовки. Мне понравился заводской профиль, в котором полная перерисовка проходит после 5-6 перелистывании. Пролистывание идет быстро, без заметных артефактов.
Это же касается чистоты самой подложки. Полное ощущение того, что это не электронное устройство, а дорогая книга. Чистое изображение, без артефактов.
Работа со встроенной памятью для удобства сортируется по типу контента: документы, изображения, аудио, видео, загрузка, Bluetooth, APK и шрифт.
Раздел с приложениями включает галерею, диктофон, заставки, календарь, плеер, словари, часы, калькулятор, ИИ-помощник, BooxDrop, браузер и WEB-чтение.
Для открытия текстовых файлов и чтения используется OReaderX с широкими возможностями настройки, автопрокруткой, словарем, закладками, переводом текста в голос и другими возможностями. Сам ридер поддерживает следующие типы файлов:
В разделе настроек помимо привычного набора опций, есть управление заставкой, изменение интерфейса, вывод кнопок управления и изменение их действия, настройка ИИ-кнопки, вывод быстрого меню и набор опций в нем. Настроить можно все индивидуально.
Положение кнопки вывода быстрого меню меняется. Есть функция сворачивания.
Настройка интерфейса.
Изменение действия механических кнопок.
Кнопка на верхней грани в зависимости от длительности и количества нажатий может выполнять разные действия, сами действия выбираются из списка.
Создав аккаунт в самом ридере, можно пользоваться не только Алисой, но и Gemini или OpenAI. Их тоже можно использовать для подбора книги под отправленный запрос.