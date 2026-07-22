Обзор и тесты ОНИКС БУКС Элегия. 6-дюймовый ридер с ИИ-агентом

Искусственный интеллект сейчас используется во многих отраслях и устройствах, где-то облегчая работу, а где-то расширяя предлагаемые возможности. Перед началом отпуска в мое распоряжение попала новый шестидюймовый ридер ОНИКС БУКС Элегия c ИИ-помощником, упрощающим выбор книг для чтения и работающим на базе Алиса AI от Яндекса. Техническое его оснащение тоже не подкачало, на борту 6-дюймовый дисплей E INK CARTA 1200 с разрешением 1024х758 пикселей с подсветкой MOON Light 2 и технологией SNOW Field, 2 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт внутренней под хранение данных, а также аккумулятор с емкостью 1500 мАч.

Комплектация

Поставляется в приятно оформленной коробке их плотного картона, на лицевой стороне которой тематическое изображение и логотип бренда.

А с обратной подробная таблица с характеристиками устройства. Комплект включает USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Аккуратно исполненный корпус из белоснежного пластика с высоким качеством сборки и примененных материалов. У ридера компактные габариты, толщина всего 8.7 мм,а вес 155 граммов. Отличный вариант, если ридер рассматривается в качестве постоянного устройства для чтения в дороге на работу, учебу или в командировку.

В основе конструкции прочный пластик с матовым покрытием. На крышке по краям нанесены прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности. Снизу нанесена техническая информация по устройству и производителю.

Лицевая сторона с защитным стеклом ONYX GLASS, устойчивым к появлению царапин и защищающим дисплей от повреждений при переноске. Поверхность слегка матовая, приятна тактильно и не подвержена загрязнению следами пальцев.

Верхнюю зону занимает встроенный динамик и кнопка Ai. Динамик можно использовать для прослушивания аудиокниг через стриминговые сервисы или загруженных файлов в расширениях WAV и MP3. Громкость умеренная, но достаточна при типовой эксплуатации и нахождении ридера рядом или в руках.

Еще одна возможность, в которой может быть полезен динамик – озвучка текста в приложении для чтения. Используется языковая модель Google с поддержкой русского языка.

Кнопка Ai тут кастомизируемая, в зависимости от типа нажатия может выполнять разные действия. Установленный по умолчанию запуск ИИ-помощника можно заменить на другое действие, например, управление подсветкой, запуск приложений или другие действия. Сам элемент с динамиком и кнопкой гармонично дополняет общий внешний вид ОНИКС БУКС Элегия, не смотрится чужеродным.

Механические кнопки, включающие спаренный регулятор громкости и кнопку включения, выведены на верхнем торце. Эти кнопки также можно настроить в дальнейшем под собственный сценарий эксплуатации. При хвате рукой регулятором громкости удобно перелистывать страницы.

Аксессуары

Аудиоразъема у ридера нет, но его отсутствие решают встроенный динамик, возможность подключения беспроводных наушников или динамиков по Bluetooth, а также поддержка проводного подключения по USB-C. А вот что может не понравится, так это отсутствие слота под карту памяти, поэтому под хранение используется только внутренний накопитель с фиксированным объемом в 32 Гбайт. Для хранения книг хватает с запасом, а ситуативные файлы, например емкие документы PDF, аудиокниги можно будет держать ситуативно, загружая и удаляя по необходимости.Отдельно отмечу и по рекомендую при покупке ридера сразу продумать вопрос чехла, особенно если сценарии эксплуатации не будут ограничены только чтением книг в помещении. Чехол дополнительно защитит дисплей и сам корпус.

На сайте производителя есть удобный вариант в виде книжки с магнитной крышкой. Опционально можно рассмотреть беспроводной пульт с двумя кнопками BOOX Tappy для дистанционного перелистывания или выполнения других необходимых действий.

Экран

Для вывода изображения используется дисплей E INK CARTA 1200 с высокой плотностью пикселей 212 PPI. Выводимый шрифт, элементы интерфейса четкие, хорошо читаемы под разными углами наклона и разных условиях освещения. Я использовал ридер в дороге, на пляже, дома, в общественном транспорте и во всех сценариях качество изображения было на высоте.

Есть подсветка MOON LIGHT 2 с регулируемыми уровнями яркости и цветовой температурой. Выбор между холодной и теплой в зависимости от личных предпочтений пользователя. Переключение проходит быстро, есть готовые профили и ручная регулировка перемещением бегунка. Независимо от выбранного пресета она не мерцает и не создает повышенной нагрузки на глаза.

Помимо этого, можно настроить частоту полной перерисовки. Мне понравился заводской профиль, в котором полная перерисовка проходит после 5-6 перелистывании. Пролистывание идет быстро, без заметных артефактов.

Это же касается чистоты самой подложки. Полное ощущение того, что это не электронное устройство, а дорогая книга. Чистое изображение, без артефактов.

Оснащение

Программная платформа и возможности

Установлен 8-ядерный процессор с частотой 2 ГГц, 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Эта связка обеспечивает стабильную работу операционной системы, запуск приложений и отсутствие проблем с открытием документов.Двухдиапазонный Wi-Fi для доступа в сеть, работы стриминговых платформ, загрузки приложений и беспроводной передачи данных. Bluetooth 5.0 будет полезен для подключения беспроводных наушников и колонок, передачи файлов, подключения аксессуаров.В основе оболочки ОНИКС БУКС Элегия используется операционная система Android 11 в облегченном варианте без лишних приложений и сервисов. Интерфейс оптимизирован под основной сценарий эксплуатации – чтение книг и прослушивание аудиокниг. При этом данная платформа дает возможность пользователю самостоятельно расширять программные инструменты, установкой нужных приложений из Google Play, RuStore или напрямую с установочного файла APK.По умолчанию, предустановлены приложения Литрес и Яндекс Книги, которые дают доступ к большой библиотеке. Каждое со своими особенностями, при этом пользователь не ограничивается только этими сервисами и может выбрать те, что ему привычнее. Встроенный Wi-Fi также можно использовать в браузере для доступа к сайтам или сервисам. Можно поставить мессенджеры.Главный экран кастомизируется, есть вывод библиотеки с отображением прогресса чтения и быстрым возвратом на последнюю прочитанную страницу. Сортировка по автору, названию, серии и фильтр.

Работа со встроенной памятью для удобства сортируется по типу контента: документы, изображения, аудио, видео, загрузка, Bluetooth, APK и шрифт.

Раздел с приложениями включает галерею, диктофон, заставки, календарь, плеер, словари, часы, калькулятор, ИИ-помощник, BooxDrop, браузер и WEB-чтение.

Форматы книг: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, MOBI, CHM, PDB, DOC, DOCX, PRC, EPUB, PDF, DjVu

Форматы изображений: JPG, PNG, GIF, BMP

Другие форматы: CBR, CBZ, MP3, WAV

Для открытия текстовых файлов и чтения используется OReaderX с широкими возможностями настройки, автопрокруткой, словарем, закладками, переводом текста в голос и другими возможностями. Сам ридер поддерживает следующие типы файлов:Для передачи файлов в память устройства можно использовать кабель с подключением к ПК, Bluetooth с беспроводной передачей, облачную передачу с созданием аккаунта BOOX, а также в локальной сети подключив ридер к домашней Wi-Fi сети и обратившись по IP-адресу.

В разделе настроек помимо привычного набора опций, есть управление заставкой, изменение интерфейса, вывод кнопок управления и изменение их действия, настройка ИИ-кнопки, вывод быстрого меню и набор опций в нем. Настроить можно все индивидуально.

Положение кнопки вывода быстрого меню меняется. Есть функция сворачивания.

Настройка интерфейса.

Изменение действия механических кнопок.

Кнопка на верхней грани в зависимости от длительности и количества нажатий может выполнять разные действия, сами действия выбираются из списка.

ИИ-помощник

Алиса AI здесь можно использовать для подбора книг и получения советов, но возможности им не ограничены. В некоторых запросах помощник предлагал интересные варианты, которые ранее были мной пропущены и с интересом прочитаны, но в целом для меня это скорее инструмент для того, чтобы побаловаться.

Итоги

Создав аккаунт в самом ридере, можно пользоваться не только Алисой, но и Gemini или OpenAI. Их тоже можно использовать для подбора книги под отправленный запрос.ОНИКС БУКС Элегия – отличный выбор в качестве ридера на каждый день для чтения дома, в транспорте, в офисе, в отпуске. Легкий корпус с защитным стеклом, качественный дисплей E INK Carta 1200, управляемая подсветка, защитное стекло, встроенный динамик с ИИ-кнопкой, выверенный интерфейс с возможностями индивидуальной настройки, Wi-Fi и Bluetooth, длительное время автономной работы, ИИ-агенты, G-сенсор для автоматического поворота экрана. Не устроить может отсутствие слота под карту памяти.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".