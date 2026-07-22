Обзор и тесты ОНИКС БУКС Элегия. 6-дюймовый ридер с ИИ-агентом

Искусственный интеллект сейчас используется во многих отраслях и устройствах, где-то облегчая работу, а где-то расширяя предлагаемые возможности. Перед началом отпуска в мое распоряжение попала новый шестидюймовый ридер ОНИКС БУКС Элегия c ИИ-помощником, упрощающим выбор книг для чтения и работающим на базе Алиса AI от Яндекса. Техническое его оснащение тоже не подкачало, на борту 6-дюймовый дисплей E INK CARTA 1200 с разрешением 1024х758 пикселей с подсветкой MOON Light 2 и технологией SNOW Field, 2 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт внутренней под хранение данных, а также аккумулятор с емкостью 1500 мАч.

Обзор и тесты ОНИКС БУКС Элегия

Комплектация

Поставляется в приятно оформленной коробке их плотного картона, на лицевой стороне которой тематическое изображение и логотип бренда.

комплектация ОНИКС БУКС Элегия

А с обратной подробная таблица с характеристиками устройства. Комплект включает USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация ОНИКС БУКС Элегия

Внешний вид

Аккуратно исполненный корпус из белоснежного пластика с высоким качеством сборки и примененных материалов. У ридера компактные габариты, толщина всего 8.7 мм,а вес 155 граммов. Отличный вариант, если ридер рассматривается в качестве постоянного устройства для чтения в дороге на работу, учебу или в командировку.

внешний вид ОНИКС БУКС Элегия

В основе конструкции прочный пластик с матовым покрытием. На крышке по краям нанесены прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности. Снизу нанесена техническая информация по устройству и производителю.

внешний вид ОНИКС БУКС Элегия

Лицевая сторона с защитным стеклом ONYX GLASS, устойчивым к появлению царапин и защищающим дисплей от повреждений при переноске. Поверхность слегка матовая, приятна тактильно и не подвержена загрязнению следами пальцев.

внешний вид ОНИКС БУКС Элегия

Верхнюю зону занимает встроенный динамик и кнопка Ai. Динамик можно использовать для прослушивания аудиокниг через стриминговые сервисы или загруженных файлов в расширениях WAV и MP3. Громкость умеренная, но достаточна при типовой эксплуатации и нахождении ридера рядом или в руках.

внешний вид ОНИКС БУКС Элегия

Еще одна возможность, в которой может быть полезен динамик – озвучка текста в приложении для чтения. Используется языковая модель Google с поддержкой русского языка.

внешний вид ОНИКС БУКС Элегия

Кнопка Ai тут кастомизируемая, в зависимости от типа нажатия может выполнять разные действия. Установленный по умолчанию запуск ИИ-помощника можно заменить на другое действие, например, управление подсветкой, запуск приложений или другие действия. Сам элемент с динамиком и кнопкой гармонично дополняет общий внешний вид ОНИКС БУКС Элегия, не смотрится чужеродным.

внешний вид ОНИКС БУКС Элегия

Механические кнопки, включающие спаренный регулятор громкости и кнопку включения, выведены на верхнем торце. Эти кнопки также можно настроить в дальнейшем под собственный сценарий эксплуатации. При хвате рукой регулятором громкости удобно перелистывать страницы.

внешний вид ОНИКС БУКС Элегия

Аудиоразъема у ридера нет, но его отсутствие решают встроенный динамик, возможность подключения беспроводных наушников или динамиков по Bluetooth, а также поддержка проводного подключения по USB-C. А вот что может не понравится, так это отсутствие слота под карту памяти, поэтому под хранение используется только внутренний накопитель с фиксированным объемом в 32 Гбайт. Для хранения книг хватает с запасом, а ситуативные файлы, например емкие документы PDF, аудиокниги можно будет держать ситуативно, загружая и удаляя по необходимости.

Аксессуары

Отдельно отмечу и по рекомендую при покупке ридера сразу продумать вопрос чехла, особенно если сценарии эксплуатации не будут ограничены только чтением книг в помещении. Чехол дополнительно защитит дисплей и сам корпус.

аксессуары ОНИКС БУКС Элегия

На сайте производителя есть удобный вариант в виде книжки с магнитной крышкой. Опционально можно рассмотреть беспроводной пульт с двумя кнопками BOOX Tappy для дистанционного перелистывания или выполнения других необходимых действий.

аксессуары ОНИКС БУКС Элегия

Экран

экран ОНИКС БУКС Элегия

Для вывода изображения используется дисплей E INK CARTA 1200 с высокой плотностью пикселей 212 PPI. Выводимый шрифт, элементы интерфейса четкие, хорошо читаемы под разными углами наклона и разных условиях освещения. Я использовал ридер в дороге, на пляже, дома, в общественном транспорте и во всех сценариях качество изображения было на высоте.

экран ОНИКС БУКС Элегия

Есть подсветка MOON LIGHT 2 с регулируемыми уровнями яркости и цветовой температурой. Выбор между холодной и теплой в зависимости от личных предпочтений пользователя. Переключение проходит быстро, есть готовые профили и ручная регулировка перемещением бегунка. Независимо от выбранного пресета она не мерцает и не создает повышенной нагрузки на глаза.

экран ОНИКС БУКС Элегия

Помимо этого, можно настроить частоту полной перерисовки. Мне понравился заводской профиль, в котором полная перерисовка проходит после 5-6 перелистывании. Пролистывание идет быстро, без заметных артефактов.

экран ОНИКС БУКС Элегия

Это же касается чистоты самой подложки. Полное ощущение того, что это не электронное устройство, а дорогая книга. Чистое изображение, без артефактов.

экран ОНИКС БУКС Элегия

Оснащение

Установлен 8-ядерный процессор с частотой 2 ГГц, 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Эта связка обеспечивает стабильную работу операционной системы, запуск приложений и отсутствие проблем с открытием документов.

Двухдиапазонный Wi-Fi для доступа в сеть, работы стриминговых платформ, загрузки приложений и беспроводной передачи данных. Bluetooth 5.0 будет полезен для подключения беспроводных наушников и колонок, передачи файлов, подключения аксессуаров.

Программная платформа и возможности

В основе оболочки ОНИКС БУКС Элегия используется операционная система Android 11 в облегченном варианте без лишних приложений и сервисов. Интерфейс оптимизирован под основной сценарий эксплуатации – чтение книг и прослушивание аудиокниг. При этом данная платформа дает возможность пользователю самостоятельно расширять программные инструменты, установкой нужных приложений из Google Play, RuStore или напрямую с установочного файла APK.

По умолчанию, предустановлены приложения Литрес и Яндекс Книги, которые дают доступ к большой библиотеке. Каждое со своими особенностями, при этом пользователь не ограничивается только этими сервисами и может выбрать те, что ему привычнее. Встроенный Wi-Fi также можно использовать в браузере для доступа к сайтам или сервисам. Можно поставить мессенджеры.

Главный экран кастомизируется, есть вывод библиотеки с отображением прогресса чтения и быстрым возвратом на последнюю прочитанную страницу. Сортировка по автору, названию, серии и фильтр.

оболочка ОНИКС БУКС Элегия

Работа со встроенной памятью для удобства сортируется по типу контента: документы, изображения, аудио, видео, загрузка, Bluetooth, APK и шрифт.

оболочка ОНИКС БУКС Элегия

Раздел с приложениями включает галерею, диктофон, заставки, календарь, плеер, словари, часы, калькулятор, ИИ-помощник, BooxDrop, браузер и WEB-чтение.

оболочка ОНИКС БУКС Элегия

Для открытия текстовых файлов и чтения используется OReaderX с широкими возможностями настройки, автопрокруткой, словарем, закладками, переводом текста в голос и другими возможностями. Сам ридер поддерживает следующие типы файлов:
  • Форматы книг: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, MOBI, CHM, PDB, DOC, DOCX, PRC, EPUB, PDF, DjVu
  • Форматы изображений: JPG, PNG, GIF, BMP
  • Другие форматы: CBR, CBZ, MP3, WAV
Для передачи файлов в память устройства можно использовать кабель с подключением к ПК, Bluetooth с беспроводной передачей, облачную передачу с созданием аккаунта BOOX, а также в локальной сети подключив ридер к домашней Wi-Fi сети и обратившись по IP-адресу.

оболочка ОНИКС БУКС Элегия

В разделе настроек помимо привычного набора опций, есть управление заставкой, изменение интерфейса, вывод кнопок управления и изменение их действия, настройка ИИ-кнопки, вывод быстрого меню и набор опций в нем. Настроить можно все индивидуально.

оболочка ОНИКС БУКС Элегия

Положение кнопки вывода быстрого меню меняется. Есть функция сворачивания.

оболочка ОНИКС БУКС Элегия

Настройка интерфейса.

оболочка ОНИКС БУКС Элегия

Изменение действия механических кнопок.

оболочка ОНИКС БУКС Элегия

Кнопка на верхней грани в зависимости от длительности и количества нажатий может выполнять разные действия, сами действия выбираются из списка.

оболочка ОНИКС БУКС Элегия

ИИ-помощник

Алиса AI здесь можно использовать для подбора книг и получения советов, но возможности им не ограничены. В некоторых запросах помощник предлагал интересные варианты, которые ранее были мной пропущены и с интересом прочитаны, но в целом для меня это скорее инструмент для того, чтобы побаловаться.

ИИ помощник ОНИКС БУКС Элегия

Создав аккаунт в самом ридере, можно пользоваться не только Алисой, но и Gemini или OpenAI. Их тоже можно использовать для подбора книги под отправленный запрос.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorОНИКС БУКС Элегия – отличный выбор в качестве ридера на каждый день для чтения дома, в транспорте, в офисе, в отпуске. Легкий корпус с защитным стеклом, качественный дисплей E INK Carta 1200, управляемая подсветка, защитное стекло, встроенный динамик с ИИ-кнопкой, выверенный интерфейс с возможностями индивидуальной настройки, Wi-Fi и Bluetooth, длительное время автономной работы, ИИ-агенты, G-сенсор для автоматического поворота экрана. Не устроить может отсутствие слота под карту памяти.
ОНИКС БУКС Элегия получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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