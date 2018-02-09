Обзор Oregon Scientific SG338R. Умный глобус с поддержкой AR

2018-02-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Oregon Scientific SG338R; [240]
Сложно найти человека, который равнодушен к путешествиям и познанию окружающего мира. Романтика приключений, многообразие стран и традиций, во всем этом разбираться интересно и увлекательно. Прививать любовь к этому родители могут с самого раннего возраста, сделав интересным образовательный процесс интересным для ребенка. Компания Oregon Scientific не так давно обновила линейку умных глобусов, выпуском Oregon Scientific SG338R, включающий 42 интерактивные игры для трех разных возрастных групп и 20000 тем для обучения.

Oregon Scientific SG338R

К моменту публикации его продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Oregon Scientific SG338R обзор

Комплектация

Поставляется глобус в массивной коробке с возможностью изучить конструктивные особенности и активировать демо-запись еще до распаковки.

Oregon Scientific SG338R

Комплект включает интерактивную ручку, набор документации и карту Евразии.

Внешний вид

Не так давно мы проводили тестирование умной игрушки Oregon Scientific SA218, оставившую самые положительные впечатления за время тестов. Тестируемая сегодня умная игрушка схожа по функциональному исполнению.

Oregon Scientific SG338R

Выделить у неё несколько ключевых элементов: панель управления с выбором режимов работы и интерактивная ручка.

Oregon Scientific SG338R

За все активные действия и воспроизведение отвечает тут ручка, выполненная в виде космического шаттла. В ней скрываются встроенные динамики.

Oregon Scientific SG338R

На верхней грани расположена кнопка включения. Есть скрытая кнопка перезагрузки и кнопки регулировки громкости. Разъем для подключения наушников и microUSB, используемый для обновления программного обеспечения.

Oregon Scientific SG338R

В основании ручки расположен считывающий элемент. Который при касании к глобусу, кнопкам на панели или дополнительной карты активирует активные действия и звуковые сигналы.

Oregon Scientific SG338R

Глобус зафиксирован на поворотном подвесе, позволяющем поворачивать его вокруг оси и основания. Этот блок можно снять с основания.

Oregon Scientific SG338R

Блок раскрывается, на одну половину нанесено строение земли, на вторую солнечная система. Эти элементы также участвуют в интерактивной работе системы.

Oregon Scientific SG338R

В основании Oregon Scientific SA218 скрывается блок с картой России и её областей, а также схемой подсказывающей о возможности установки раскрытого блока на внутреннюю часть этого блока.

Oregon Scientific SG338R

Само основание с набором кнопок, позволяющем выбирать режимы работы, произносимые данные, а также набор игр. Можно менять возрастные настройки, включать демо режим и переключать языки.

Oregon Scientific SG338R

Изображение на глобусе нанесено русскими буквами: страны, столицы, реки, моря, океаны, острова, проливы. Шрифты аккуратные и хорошо читаемы.

Oregon Scientific SG338R

Тесты

По рекомендации самого производителя, глобус ориентирован на возрастную аудиторию от 5 лет и старше. Интересен он будет впервую очередь подросткам в качестве интерактивного средства обучения и в качестве средства контроля своих знаний. Более старшая аудитория может использовать Oregon Scientific SG338R для организации интеллектуальных игр.

Oregon Scientific SG338R

Сам процесс знакомства достаточно интересен и увлекателен. По умолчанию при касании к любой из стран активируется звуковая мелодия и произносится название страны. Вместо этого можно выводить интересные факты, новости, язык, историю, особенности, географические данные, данные по населению и столице, климатические особенности. Есть возможность сравнения двух стран.

Oregon Scientific SG338R

Несколько игр: поиск континента, страны, столицы, города, субъекта России и самая сложная игра. Выполнять эти действия требуется в ограниченное время. Пользователь сможет обновлять программного обеспечения, корректируя актуальность данных и новостей. Утилита доступна на официальном сайте, обновление проходит подключением интерактивной ручки к компьютеру.

AR-технологии

Дополнительно можно загрузить на смартфон и приложение SmartGlobe. После этапа авторизации, пользователя встречает интерактивный экран с персонажем.

Oregon Scientific SG338R

Есть несколько игр. С помощью камеры смартфона можно отсканировать глобус и выбрав один из режимов наносить на него интерактивные элементы: животных, достопримечательности, динозавров.

Oregon Scientific SG338R

Выглядит интересно и необычно. При выборе объекта произносятся данные по нему. Объекты можно вращать и изучать детальней.

Oregon Scientific SG338R

Итоги по Oregon Scientific SG338R

Oregon Scientific SG338R станет оригинальным и полезным вариантом подарка для подростков от 5 лет и старше, заинтересовав на долгое время. В эту умную игрушку заложен большой потенциал и возможности. К плюсам отнесем качество исполнения, длительное время автономной работы, несколько режимов работы, AR-приложение, задел для дальнейшего расширения функциональности.

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