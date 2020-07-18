Обзор Pantum P2207. Компактный принтер с низкой ценой печати

Если у вас дома есть принтер, то вы знаете что самый неприятный момент наступает когда необходимо заменить картридж. Тогда приходится либо втридорога покупать сертифицированный вариант или прибегать к услугам сомнительных контор по его переправке. К нам на тест попал компактный принтер Pantum P2207, главной фишкой которого является возможность самостоятельной перезаправки картриджа за адекватные деньги.

Комплектация

Pantum P2207 поставляется в большой плотной коробке. Внутри нее находится сам принтер, картридж PC-211E, сетевой шнур на 1,5 метра, кабель для подключения к ПК, диск с драйверами, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Внешний вид

Pantum P2207 является самым доступным и простым в освоении принтером среди всей линейки компании. Она доступна в двух цветах: белый и черный.

Сам принтер крайне компактен, поэтому разместить его можно будет практически где угодно. Его корпус выполнен полностью из черного матового пластика.

Сверху имеется выдвигающийся выходной лоток. В нем может одновременно находится до 100 страниц А4.

Спереди же имеется загрузочный лоток с вместимостью до 150 листов бумаги. Его можно регулировать по ширине, что позволяет печатать на листах меньшего формата.

Из органов управления на Pantum P2207 есть лишь две клавиши и пара индикаторов, демонстрирующие рабочее состояние принтера и случаи замятия бумаги.

Задняя сторона у принтера металлическая и служит для отвода тепла. Также здесь есть разъем под питание и вход USB Type B для подключения к ПК.

Вес модели составляет 4.75 кг, а гарабариты 337 x 220 x 178 мм.

Как обслуживать принтер?

В комплекте с принтером идет картридж PC-211E, который можно самостоятельно перезаправить, купив специализированный тонер PC-211RB. Для доступа к картриджу будет достаточно откинуть верхнюю крышку и вытянуть его.

Теперь осталось убрать на его правой грани заводскую пломбу и открыть заглушку для подачи тонера. Заправочный комплекта PC-211RB должно хватить на 1600 страниц.

Первое подключение

Pantum P2207 поддерживает работу с такими ОС как Windows, Linux и macOS. Драйвера можно установить с комплексного диска или скачать их с официального сайта

Процесс установки проходит в несколько простых этапов, где вам достаточно каждый раз нажимать далее. В нашем случае драйвера без проблем установились и на Windows, и на macOS.

После завершения установки есть возможность ознакомиться с настройками печати принтера.

Тестирование

Pantum P2207 способен печатать по 20 страниц в минуту. Для проверки данного показателя мы поставили на печать книгу объемом в 240 страниц и засекли время. Наши замеры показали, что за 1 минуту принтер способен распечатать 18.7 страниц, что близко к заявленным значениям.

Разрешение принтера при печати составляет до 1200 × 1200 точек/дюйм, и чтобы проверить это мы воспользовались всевозможными шаблонными стресс тестами и сравнили их скан с оригиналом:

Итоги

показал себя, как достойный принтер с хорошим качеством печати за относительно небольшие. К его плюсам мы отнесли компактный и практичный корпус, быстрая установка драйверов, скорость печати в 20 стр/мин, а также возможность самостоятельной перезапраправки картриджа. Из минусов же мы выделили достаточно высокий уровень шума при работе.