Обзор Philips HR3652/00. Высокоскоростной блендер…

Перед нами один из самых популярных стационарных блендеров.Высокоскоростной блендер Philips HR3652/00 предназначен для приготовления различных смузи и коктейлей, супов-пюре и соусов, отлично справляется с колкой льда, измельчением и смешиванием продуктов.В комплект входит моторный блок в металлическом корпусе с пластиковыми элементами, стеклянный кувшин объемом 2л с крышкой и мерным стаканом, лопатка для смешивания, блок ножей, установленный внизу чаши.

Крышка надежно крепится к кувшину, предотвращая разбрызгивания ингредиентов, во время приготовления можно добавлять продукты через специальное отверстие, вынув мерный стакан стеклянного кувшина. Дополнительный девайс - пластиковая лопатка, с помощью которой можно снимать продукты со стенок кувшина и перемешивать ингредиенты.

Максимальный объем продуктов для перемешивания не должен превышать 1,8 л, что указано на шкале кувшина. Чаша блендера легко разбирается для очистки, можно отсоединить ножевой блок, чтобы помыть кувшин в посудомоечной машине. В том числе можно налить воды в чашу с небольшим количеством моющего средства и запустить блендер, затем просто сполоснуть кувшин под проточной водой. Для ухода не нужны специальные щетки или ершики. Корпус моторного блока достаточно протереть влажной тряпочкой.

Шнур имеет длину чуть более 1 м, достаточно, чтобы блендер можно было установить в удобном месте, даже отдаленно от розетки. Чтобы лишняя длина шнура не мешала, его можно спрятать в специальном отсеке снизу корпуса.Блендер надежно крепится к столу при помощи четырех резиновых ножек, при работе не будет двигаться по рабочей поверхности, не нужно придерживать его рукой во время приготовления смузи или супа.

Мощный мотор 1400 Вт Позволяет блендеру Philips за секунды измельчить и смешать как мягкие, так и твердые ингредиенты. Скорость мотора составляет до 35 000 оборотов в минуту, технология ProBlend 6 3D обеспечивает самое тщательное смешивание всех ингредиентов.На передней части блендера расположен блок управления - вращающееся кольцо для плавной регулировки скорости и три запрограммированные механические кнопки с изображением режимов: для колки льда, импульсный режим и режим для приготовления смузи.

Достаточно загрузить овощи и фрукты в стеклянную чашу, добавить по своему вкусу молоко или воду, а можно и лед, нажать кнопку, блендер запустит программу и сам остановит процесс. Теперь можно снять чашу, перелить в стакан и наслаждаться вкусом свежих продуктов.

В состав комплекта входит еще и полезная брошюра, в которой вы найдете несколько рецептов полезных смузи, супов и соусов.Блендер оснащен системой защиты, если он используется более 3-х минут, то автоматически отключится, чтобы избежать перегревания. Нужно помнить, что прибор предназначен для домашнего применения, в промышленных масштабах необходимо использовать другие устройства.Гарантия на блендер составляет 2 года, если зарегистрировать продукт на официальном сайте Philips в течение 90 дней после покупки, то получите еще один дополнительный год гарантии - согласитесь, это хороший бонус. Вес блока с кувшином - 4,49 кг. Габариты с кувшином (ШхВхГ) - 43х16х17 см

Что можно приготовить в блендере Philips Avance 3652 в режиме “Смузи”?Песто из авокадо: 50 г миндаля или кешью, чеснок - 2 зубчика, свежий базилик - 2 пучка, оливковое масло - 50 мл, спелые авокадо - 4 шт., пармезан - 60 г, соль и перец по вкусу.Смузи с овсянкой: бананы - 2 шт., овсяные хлопья - 7 ст. л., йогурт натуральный или кефир - 500 г, сахар - по вкусу.Томатный соус: спелые томаты - 3-4 шт., зубчики чеснока - 3-4 шт., веточки укропа и петрушки, оливковое масло - 50 мл, маринованный огурец - 1 шт., соль и перец по вкусу.Молочный коктейль “как в детстве”: молоко или сливки 0,5 л, мороженое сливочное или пломбир - 200 г, банан - 1 шт., замороженные ягоды вишни, вишневый сок - 0,2 л.Информация о высокоскоростном блендере Philips Avance 3652 на официальном сайте: https://www.philips.ru/c-p/HR3652_00/avance-collection-blenderПроверено на себе, рекомендую к приобретению!РЯБОВ НА КУХНЕ, ваш эксперт по кухонной технике.