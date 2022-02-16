Обзор Philips HR7778/00. Универсальный кухонный комбайн…

Времена, когда овощи нужно было резать вручную, давно прошли. Philips предлагает универсального помощника – кухонный комбайн HR7778/00, который значительно упрощает и ускоряет работу на кухне.Это универсальный прибор, который поможет вам взбить сливки или крем для торта, замесить тесто, измельчить продукты, нарезать и нашинковать овощи кусочками всевозможной формы и толщины, измельчить зелень и перекрутить мясо на фарш, сделать соус или суп-пюре, отжать сок и даже расколоть лед.При выборе кухонного комбайна важно понимать, какие возможности девайса будут востребованы, а какие – лишние, поскольку диапазон выполняемых работ напрямую влияет на цену. Например, другой мой комбайн умеет нарезать ингредиенты для мясного салата кубиками, но я этим пользовался только один раз, теперь насадка занимает место в моем кухонном ящике.Philips HR7778/00 станет незаменимым помощником для мам с малышами, так как он выполняет очень много функций и легко моется, ведь все насадки, входящие в комплект прибора, можно мыть в посудомоечной машине, экономя много времени.

Моторный блок в корпусе из металла и пластика мощностью 1300 W, чем выше мощность комбайна, тем он будет дольше служить вам и легче справляться с твердыми ингредиентами. 12 скоростей, 3 запрограммированных режима.

Чаша комбайна объемом 3,4 л, рабочая емкость 2,2 л

Кувшин блендера объемом 2,2 л, рабочая емкость 1,5 л

Чаша комбайна и кувшин блендера выполнены из качественного пластика

Металлическая насадка-крюк для замешивания теста для хлеба, булочек, пирожных, печенья, пирогов и пасты

Насадка с 2 металлическими венчиками для взбивания сливок и яичных белков в воздушную пену, пригодится для приготовления десертов.

Кувшин блендера со съёмными ножами для приготовления смузи, супов-пюре, молочных коктейлей или соусов, например, майонеза, а также для измельчения льда

Насадка цитрус-пресс для приготовления сока из цитрусовых

Большая соковыжималка с центрифугой для получения сока из моркови, яблок, груш, винограда, вишни и других овощей, фруктов или ягод

Ножевой блок S-образной формы для измельчения продуктов, можно даже приготовить небольшое количество фарша

Диски для крупной и мелкой шинковки

Диски для нарезки толстыми или тонкими ломтиками

Двусторонний диск для шинковки, нарезки ингредиентов тонкими или толстыми ломтиками с двух сторон с регулировкой толщины от 1 до 7 мм

Диск для нарезки овощей соломкой и для приготовления картофеля фри

Лопатка, щеточка для очистки

Итак, начнем распаковку, в большой яркой упаковке имеется:

Габариты сложно назвать компактными 43.6х28.9х25.4 см, а вес вместе со всеми вспомогательными элементами приблизился к 8.7 кг. Но с учетом всех функций, которые выполняет комбайн, который может заменить как минимум четыре прибора на кухне: соковыжималку, планетарный миксер, измельчитель и блендер, он достоин места на вашей кухне.Корпус оснащен отделением для хранения кабеля длиной 1.2 м и нескользящими ножками.Кухонный комбайн Philips HR7778/00 имеет в комплекте поддон для хранения, куда помещаются насадка для теста, ножевой блок, двойная насадка для взбивания, лопатка и диски. Все насадки и диски будут под рукой, не нужно искать в кухонном ящике нужную деталь.

Обратите внимание, у комбайна есть три автоматических режима для самых популярных функций: замес теста, взбивание и колка льда, последний сложно назвать популярным, но и он может пригодиться, например, для приготовления коктейлей. Нужно повернуть на корпусе регулятор в положение "ON" и нажать одну из запрограммированных кнопок, включится автоматическая программа на необходимой скорости или с импульсным включением для оптимального результата.

Теперь перейдем к непосредственному применению прибора. Приготовим домашнюю пиццу, для теста нам понадобятся: мука, вода, дрожжи, сахар, соль, для начинки: колбаса, сыр, оливки, шампиньон, помидор, базилик и сыр, для соуса: томаты в собственном соку, чеснок, острый чили перец. Начинка пиццы может быть разнообразной на ваш вкус. Смешаем 165 мл теплой воды, 4 г сухих дрожжей, половину столовой ложки сахара и половину чайной ложки соли, даем немного настояться. Для замешивания теста нужно использовать металлическую насадку крюк, для замешивания густого теста с маргарином или сливочным маслом не используйте двойную насадку для взбивания, она понадобится для блинного теста или крема. Добавим в чашу 250 г муки и повернем регулятор в положение скорости 1. Медленно добавляем в муку смесь с дрожжами, замешиваем тесто до образования шара, если тесто получилось слишком мягким, можно добавить еще 1-2 столовых ложки муки.

Обернем тесто пленкой, даем “отдохнуть” и подняться при комнатной температуре в течение 30 мин.Соус приготовим с помощью насадки-блендера, возьмем несколько томатов очищенных в собственном соку, добавим немного чеснока, оливкового масла, перец чили, соль, зелень и специи по вкусу. Помещаем все ингредиенты в кувшин и нажимаем кнопку, несколько секунд и соус готов.

Смазываем раскатанное тесто нашим соусом, сверху выкладываем колбасу, моцареллу, свежие томаты, грибы и оливки, посыпаем тертым сыром, ставим на 8-10 мин в разогретую духовку на 180-200 градусов.Пока готовится пицца, отожмем сок, я очень люблю морковный сок, но сделать его в домашних условиях без специального прибора практически невозможно. Берем насадку-соковыжималку с центрифугой, устанавливаем на моторный блок - все! Теперь включаем комбайн и погружаем очищенную морковь в приемник - свежий сок готов за несколько секунд, я добавляю немного сливок для вкуса.

Сок можно приготовить из свеклы, сельдерея и других овощей, ягод или фруктов. Если будете готовить сок из вишен или абрикосов, необходимо извлечь косточки, а из яблок или груш можно не вынимать. В комплекте есть еще насадка-пресс для цитрусовых, которая так же легко поможет сделать свежевыжатый сок, например, из апельсина или грейпфрута.

Теперь перейдем к другим функциям комбайна Philips HR7778/00. Я очень люблю закуску из остро-сладкой капусты, но не люблю ее шинковать, вот и проверим наш прибор. Сначала нашинкуем капусту, морковку, болгарский перец и чили, добавим чеснок, зальем заправкой: смешиваем стакан горячей воды с ложкой уксуса, медом или сахаром и солью, добавляем немного растительного масла, перемешиваем с нарезанными овощами, раскладываем по емкостям, утрамбовываем и ставим в холодильник. Через 3-4 часа замечательная хрустящая закуска готова.

Смотрите, сколько мы всего наготовили за короткое время, теперь ставим все насадки в посудомоечную машину, экономия времени на лицо.