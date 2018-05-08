Обзор Playme ARTON. Лучший комбо-видеорегистратор до 10000 рублей

Видеорегистраторы, совмещенные с блоком активного радар-детектора, перестали быть экзотикой. За время своего существования этот формат заметно шагнул вперед и в плане качества детектирования, и в качестве съемки. Долгое время без изменений оставались лишь массивные габариты в сравнении с обычными моделями. Но и здесь наметились положительные подвижки, ярким примером стала модель сезона 2018 года - Playme ARTON, опытом эксплуатации которой мы сегодня готовы поделиться с вами.

Playme ARTON обзор

Она уже находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Playme ARTON в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям его работы.

Внешний вид

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.Выполнен Playme ARTON в компактном и стильном корпусе. Визуально определить в нем наличие начинки активного радар-детектора не представляется возможным.

Но если приглядется можно обратить внимание, что центральная часть лицевой стороны видеорегистратора выполнена из полупрозрачного темного пластика.

За ней скрывается патч-антенна и лазерный приемник. Они не выступают за пределы корпуса. В верхней зоне блок GPS-антенны. Правее объектив с хромированной окантовкой, собранный из группы стеклянных линз.

Изображение выводится на трехдюймовый активно матричный жидкокристаллический дисплей. Он занимает практически всю площадь, предоставляя высокий уровень информативности.

В режиме видеорегистратора поддерживается два типа оформления: с выводом картинки с камеры и без нее. Второй вариант хорошо показал себя в ночное время, не отвлекая от дороги при движении по неосвещенным участкам.

Важно отметить, что небольшая толщина корпуса, позволяет разместить Playme ARTON в верхней зоне лобового стекла, спрятав, как пример, за салонным зеркалом. Так он не будет отнимать полезной площади обзора и привлекать внимание со стороны улицы.

Даже при таком расположении, информативность страдать не будет, все важные уведомления и оповещения произносятся внятным женским голосом.

Управление осуществляется при помощи группы из семи кнопок, расположенных на нижней рамке экрана. На центральную блок каждой из них нанесена маркировка, упрощающая поиск нужной кнопки.

На правой грани доступны порт питания 12V, слот для карты памяти с поддержкой накопителей объемом до 128 Гбайт, ниже miniUSB и скрытая кнопка перезагрузки.

В комплекте с комбо-видеорегистратором идет зарядное устройство со встроенной розеткой, в условиях ограниченных возможностей автомобиля по подключению электроники, это позволит к одной розетке подключить два девайса. Есть запас по длине кабеля, позволяющий спрятать лишнюю длину под обшивкой.

Фиксируется на стекле Playme ARTON с помощью крепления с вакуумной присоской. Есть возможность изменения угла наклона и поворота вокруг оси.

Настройки

Сборка не вызывает нареканий. Видеорегистратор производит впечатление премиального продукта. На корпусе отсутствуют детали потенциально подверженные излому.

Для входа в настройки требуется длительное зажатие кнопки МЕНЮ. Внутреннее меню для удобства навигации и упрощения поиска нужной опции разделено на категории в зависимости, от части которая затрагивается при настройках.

Так можно детально изменить работу активного радар—детектора и выводимых уведомлений. Выбрать три варианта разрешения съемки, задать длительность роликов. Активировать дополнительные функции и датчики.

В частности, в настройках доступна опция помощи водителю, суть которой заключается в определении расстояния до впередиидущего автомобиля и вывода уведомлений при сокращении дистанции до критичных данных.

Радар-детектор

Playme ARTON за время длительных тестов продемонстрировал эффективное детектирование переносных комплексов сезона 2017-2018, включая и новые маломощные комплексы. Точность и дальность детектирования позволяет водителю принять решение о необходимости снижения скорости движения для исключения риска получения штрафов. Так, дальность детектирования комплекса КОРДОН-М составляет 800 метров, ИСКРА – 1000 метров, СТРЕЛКА – 1200 метров.

Ложные срабатывания в условиях мегаполиса присутствовали в ограниченном количестве. Как итог радарная часть показала себя в этой модели с положительной стороны, как в условиях эксплуатации в городе, так и при дальних поездках по трассе.

Видео

Super HD день Playme ARTON

Радарная часть в этой модели дополнена информатором по стационарно расположенным точкам. Выводятся подробные данные по дальности размещения, разрешенной скорости на участке. База данных одна из самых полных среди представленных в России устройств. Обновления выходят регулярно. GPS-модуль скорость определяет точно, на холодный старт уходит минимальное время. Данные по скорости также можно использовать для корректировки вывода звуковых уведомлений в зависимости от наличия превышения или его отсутствия в данный момент времени.Поддерживается съемка видео в разрешении Super HD. Playme ARTON демонстрирует высокую резкость и четкость картинки в дневное и в ночное время. Запись происходящего на дороге ведется бесшовно.

Super HD ночь Playme ARTON

Full HD день Playme ARTON

Дополнительно к картинке фиксируется скорость движения и маршрут движения. Для просмотра этих данных потребуется загрузка плеера с фирменного сайта производителя, простой же просмотр можно осуществлять и без доп.софта.

Full HD ночь Playme ARTON

Итоги по Playme ARTON

В деталях фиксируются номерные знаки, разметка, дорожные знаки, пешеходы и участники движения. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы при разборе в суде.Playme ARTON один из лучших комбо-видеорегистраторов среди доступных на конец весны 2018 года. При невысокой стоимости он демонстрирует высокодетализированную съемку, эффективное детектирование радарных комплексов и отличное наполнение базы стационарных точек. К его плюсам отнесем также компактные габариты, стильный дизайн, 3-дйюмовый дисплей, поддержку емких накопителей, детальные настройки, функциональный крепеж, сквозной адаптер питания.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".