Обзор Playme CVD-20. УФ-стерилизатор с Qi-зарядкой 10 Вт

Тестируемый сегодня стерилизатор Playme CVD-20 создавался под решение таких задач. Рекомендованная стоимость составляет 2690 рублей.
КомплектацияУпакован в коробку с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает руководств пользователя и USB-кабель.
Внешний видСостоит корпус стерилизатора из основания и откидной крышки. Выполнен из пластика. В конструкции сочетаются матовые и глянцевые покрытия.
Крышка из глянца. Она быстро собирает следы пальцев. Со временем также могут появляться царапины.
Ближе к краю скрывается группа светодиодных индикаторов, отображающих рабочий статус. Внутри расположена камера для установки очищаемых предметов.
Можно обратить внимание на группу выступов в центре. Они оставляют под смартфоном небольшой зазор для лучшего проникновения лучей.
Для антибактериальной и антивирусной обработки используется группа из двух УФ-светодиодов. Включаются они только с закрытой крышкой нажатием на механическую кнопку.
В Playme CVD-20 интегрирован модуль беспроводной зарядки Qi. Она работает как с открытой, так и закрытой крышкой, включается автоматически при размещении совместимого устройства.
На боковой грани выведен USB Type-C. Использование актуального типа разъема порадовало. Кабель идет в комплекте. Адаптер питания приобретается самостоятельно.
Для предотвращения скольжения на основание нанесены резиновые ножки. Здесь же наклейка с серийным номером.
ТестыИспользуются УФ-светодиоды с длиной волны 253,7 нм. Они уничтожают все типы микроорганизмов, разрушая структуру ДНК. При этом нет необходимости дополнительно наносить химические средства. На полный цикл обработки потребуется примерно 2 минуты. Амо устройство предлагает три режима: 10, 20 и 30 минут.
Размеров внутреннего отсека хватает с запасом для размещения смартфонов с диагональю до 7 дюймов. Помимо смартфонов можно обрабатывать брелоки, зубные щетки, аксессуары, внутриканальные наушники, косметические кисточки.
Беспроводная зарядка Qi с мощностью 10 Вт. Со смартфоном OnePlus 8 Pro работало корректно. С учетом ее наличия не рекомендуем помещать для обработки металлические предметы. Автономной работы здесь не предусмотрено, для включения нужно подключать к блоку питания или свободному USB разъему с силой тока от 1А.
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