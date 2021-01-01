Обзор Playme CVD-20. УФ-стерилизатор с Qi-зарядкой 10 Вт

Хочется верить, что в 2021 году накал, связанный со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, уменьшится и мы вновь сможем вернуться к обычному укладу, но уже с новыми привычками. 2020 год приучил нас к соблюдению элементарных гигиенических правил и ограничил контакты людей между собой. И если с последним все рано или поздно восстановится, то забывать про гигиену не рекомендуем, включая необходимость поддержания чистоты носимых устройств.

Комплектация

Тестируемый сегодня стерилизатор Playme CVD-20 создавался под решение таких задач. Рекомендованная стоимость составляет 2690 рублей.Упакован в коробку с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает руководств пользователя и USB-кабель.

Внешний вид

Состоит корпус стерилизатора из основания и откидной крышки. Выполнен из пластика. В конструкции сочетаются матовые и глянцевые покрытия.

Крышка из глянца. Она быстро собирает следы пальцев. Со временем также могут появляться царапины.

Ближе к краю скрывается группа светодиодных индикаторов, отображающих рабочий статус. Внутри расположена камера для установки очищаемых предметов.

Можно обратить внимание на группу выступов в центре. Они оставляют под смартфоном небольшой зазор для лучшего проникновения лучей.

Для антибактериальной и антивирусной обработки используется группа из двух УФ-светодиодов. Включаются они только с закрытой крышкой нажатием на механическую кнопку.

В Playme CVD-20 интегрирован модуль беспроводной зарядки Qi. Она работает как с открытой, так и закрытой крышкой, включается автоматически при размещении совместимого устройства.

Тесты

На боковой грани выведен USB Type-C. Использование актуального типа разъема порадовало. Кабель идет в комплекте. Адаптер питания приобретается самостоятельно.Для предотвращения скольжения на основание нанесены резиновые ножки. Здесь же наклейка с серийным номером.Используются УФ-светодиоды с длиной волны 253,7 нм. Они уничтожают все типы микроорганизмов, разрушая структуру ДНК. При этом нет необходимости дополнительно наносить химические средства. На полный цикл обработки потребуется примерно 2 минуты. Амо устройство предлагает три режима: 10, 20 и 30 минут.

Размеров внутреннего отсека хватает с запасом для размещения смартфонов с диагональю до 7 дюймов. Помимо смартфонов можно обрабатывать брелоки, зубные щетки, аксессуары, внутриканальные наушники, косметические кисточки.

Беспроводная зарядка Qi с мощностью 10 Вт. Со смартфоном OnePlus 8 Pro работало корректно. С учетом ее наличия не рекомендуем помещать для обработки металлические предметы. Автономной работы здесь не предусмотрено, для включения нужно подключать к блоку питания или свободному USB разъему с силой тока от 1А.

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Итоги по Playme CVD-20

Playme CVD-20 позволяет совместить процесс зарядки смартфона и его антибактериальную обработку. Помимо этого, в нем можно будет провести стерилизацию аксессуаров и мелких предметов обихода. К минусам отнесем маркую поверхность крышки.