Обзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 года

Пока по миру распространяется психоз со сжиганием вышек сотовой связи, вызванный страхом распространения вирусов и чипирования через 5G, уже стартовали продажи смартфонов с поддержкой сетей нового поколения. Пока о переходе на этот стандарт говорить рано, но само это событие просто вопрос ближайшего времени, и неудивительно, что его поддержка становится негласным стандартом для флагманских смартфонов. В стороне не осталась новинка OnePlus 8 Pro, построенная на платформе Snapdragon 865, оснащенная экраном с частотой 120 Гц и поддерживающая сети 5G.

OnePlus 8 Pro

Запасаемся шапочками из фольги, мы сегодня готовы поделиться опытом его эксплуатации. В рамках данного обзора мы проведем его тестирование, изучим ключевые особенности, а также проверим шпионские возможности монохромной камеры. Как и ранее, ждать его официального появления в России не стоит. Это связано со сроками релиза, стоимостью и отсутствием дилерской сети. Но с 2020 года появилась проблема с покупкой его на Aliexpress, в стоимость сразу лучше закладывать таможенный сбор за товар выше 200 евро. Тем не менее, приобрести его можно у «неофициалов», список таких предложений собран на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Вместе со стоимостью смартфона заметно увеличились и габариты коробки. Оформлена она в ярко-красном цвете. Комплект включает набор документации, силиконовый чехол, скрепку для лотка, кабель USB Type-C, зарядное устройство Warp Charge.

OnePlus 8 Pro

Внешний вид

Свершилось! Смартфон теперь может похвастать сертификатом IP68. Он защищен от воды официально, а не только негласно.

OnePlus 8 Pro

Версия с 128 Гбайт памяти доступна в черном (Onyx Black) и зеленом (Glacial Green). Старший с накопителем 256 Гбайт вышел в зеленом и синем (Ultramarine Blue).

OnePlus 8 Pro

Выполнен OnePlus 8 Pro в форме неразборного моноблока. Задняя крышка из стекла с матовым покрытием. Заметно уменьшилась скорость загрязнения следами пальцев.

OnePlus 8 Pro

В центральной части расположен заметно выступающий блок основной камеры с тремя объективами. Левее от него дополнительная монохромная камера, выполняющая функцию цветового фильтра, тройная светодиодная вспышка.

OnePlus 8 Pro

На правом торце трехпозиционный переключатель режимов оповещения, кнопка включения.

OnePlus 8 Pro

С противоположной стороны кнопка управления громкостью. Кнопки хорошо определяются слепым методом.

OnePlus 8 Pro

Снизу по центру разъем Type-C, теперь он со спецификацией 3.1. Рядом с ним выдвижной лоток под две nanoSIM с резиновым уплотнителем. Здесь же решетка основного динамика и микрофон.

OnePlus 8 Pro

Изменился угол боковых закруглений дисплея. Тактильно стало лучше. Также уменьшилось количество бликов по краям.

OnePlus 8 Pro

В верхнем левом углу островок с фронтальной камерой. Эта зона всегда неактивна. Поддерживается технология Face Unlock.

OnePlus 8 Pro

Сканер отпечатка пальца интегрирован в дисплей. Срабатывание точное и быстрое, не уступает отдельному размещению.

OnePlus 8 Pro

Смартфон комплектуется силиконовым чехлом с нанесенным на него девизом: NEVER Settle.

OnePlus 8 Pro

Для воспроизведения звука используется связка из основного и разговорного динамиков. Выдается звук со стереоэффектом, звучание на достойном уровне.

OnePlus 8 Pro

Экран

В OnePlus 8 Pro установлен 6.78-дюймовый дисплей с разрешением 3168х1440 пикселей. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц и HDR+. Отметим высокую яркость (~800 кд/м2), позволяющую комфортно работать под прямыми солнечными лучами.

OnePlus 8 Pro

Это AMOLED-матрица. За время тестов мы не обнаружили проблем в работе экрана. Углы обзора широкие. Баги, о которых отмечали в новостях, зафиксировать не удалось.

OnePlus 8 Pro

В настройках можно изменить разрешение и частоту обновления дисплея. Здесь же меняется цветовая температура.

OnePlus 8 Pro

Начинка

Установлен флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865. В сравнении с прошлым поколением, уровень быстродействия вырос примерно на 10-20%. Графика Adreno 650.

OnePlus 8 Pro

Данные хранятся на быстром накопителе стандарта UFS 3.0. Есть версии объемами 128 и 256 Гбайт. С учетом отсутствия слота под карту памяти, стоит сразу брать в расчет этот параметр. 8 или 12 Гбайт оперативной памяти соответственно.

OnePlus 8 ProOnePlus 8 Pro

На момент выхода обзора это топовый уровень в играх и приложениях. Максимально крышка не нагревалась выше 42 градусов.

OnePlus 8 Pro

Связь

Смартфон получил поддержку сетей 5G: n1, n3, n7, n28, n78. В Казани пока возможности нового стандарта протестировать нам не удалось. До массового распространения 5G пройдет еще достаточно времени. Пока же будем довольствоваться LTE, с ним тут никаких проблем не было. OnePlus 8 Pro не дает задействовать eSIM. Поддерживается Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 с aptX HD.

Аккумулятор

Аккумулятор с емкостью 4510 мАч, больше, чем у прошлого поколения. Проведены программные оптимизации, а также аппаратные по платформе. В режиме просмотра потокового видео заряда хватает примерно на 11 часов с частотой экрана 120 Гц и 15 часов с частотой 60 Гц. Добавлены поддержка беспроводной зарядки и обратной передачи заряда.

OnePlus 8 Pro

Устройство приобретается отдельно. По кабелю технология Warp Charge 30. На полный цикл требуется 90 минут. Причем, в течение первых 5 минут зарядки можно получить несколько часов автономной работы в последующем.

Камера

Больше внимания уделено фото и видеосъемке. Сразу четыре модуля: 48 МП (f/1.8, 25мм), 48 МП (f/2.2, 13мм), 8 МП (f/2.4, 3х зум), 5 MП (f/2.4, фильтр цветов). Приложение предлагает быстрое переключение между камерами, макро и HDR.

OnePlus 8 Pro
ширик

OnePlus 8 Pro
основная

OnePlus 8 Pro
3х зум

В основном сенсоре три соседних пикселя объединяются в один. Детализация высокая. Фокусировка работает точно.

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro

Ночная съемка с обработкой в условиях недостаточного освещения.

OnePlus 8 Pro

Видео снимает с разрешением 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Доступен режим Cinema.

4К 60 FPS без стабилизации OnePlus 8 Pro

4К 60 FPS ночь стабилизации OnePlus 8 Pro

Плавная съемка в OnePlus 8 Pro снижает частоту кадров до 30 кадров в секунду, но вполне позволяет обойтись без трехосевого стабилизатора.

4К со стабилизацией OnePlus 8 Pro

Замедленные видео в Full HD разрешении со скоростью 240 кадров в секунду. С учетом процессора можно ожидать, что в будущем выйдут обновления, повышающие частоту кадров.

Замедленное видео OnePlus 8 Pro

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп (f/2.45). Она широкоугольная.

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro

Фронтальная камера OnePlus 8 Pro

Дополнительная камера 5 MП (f/2.4, фильтр цветов) используется в одном из режимов фильтра цветов. Одежду не просвечивает, дает такое изображение:

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro

Софт

Предустановлена актуальная версия операционной системы Android 10 с оболочкой Oxygen OS. Обновления производитель выпускает регулярно. Она близка к чистой системе, без злоупотребления с установкой рекламного и партнерского софта.

OnePlus 8 Pro

Из интересного есть профессиональный эффект ярких цветов, сглаживание графики, подсветка боковых граней, режим Always-on-Display, параллельные приложения, запуск записи в один клик, управление жестами.

Итоги по OnePlus 8 Pro

Золото. Выбор редакции MegaObzorПодводя итоги, стоит брать в расчет решения конкурентов, с которыми сейчас не все идеально. Samsung в России предлагает смартфоны со спорным Exynos, Huawei продолжает оставаться под санкциями и вкладывается в рекламу собственного магазина приложений, Apple заметно дороже, Xiaomi пока задерживается с Mi 10 Pro в России, Poco F2 Pro также у нас не появится в ближайшей перспективе. Но и OnePlus 8 Pro имеет свои минусы в виде отсутствия eSIM и аудиоразъема. Оценивая же в целом, это один из лучших флагманов с экраном 120 Гц HDR+, топовым процессором Qualcomm, быстрым выпуском обновлений и «чистой» оболочкой, отличным качеством съемки.
OnePlus 8 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы OnePlus 8 Pro
Обзоры:
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy S10 LiteОбзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy S10 Lite
Обзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFCОбзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFC
Обзор Lenovo K10 Note 6/128GB. Лаконичный бюджетный смартфонОбзор Lenovo K10 Note 6/128GB. Лаконичный бюджетный смартфон
Новости:
В российскую продажу вышел смартфон Samsung Galaxy A41

Сегодня в России стартовали продажи недорого смартфона Samsung Galaxy A41. В наличии представлены чёрная,...
LG готовит чехол для Velvet

Какое-то время назад компания LG официально представила ролик о своем новом смартфоне Velvet, который пол...
Смартфон ZTE Blade V 2020 получит платформу MediaTek Helio P70

Сегодня в сети было обнаружены качественные изображения, а также перечень характеристик смартфона ZTE Bla...
Обзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 годаОбзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 года
Обзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилемОбзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилем
Лучший игровой монитор с 2К-разрешением. MSI Optix MAG27CQ 27Лучший игровой монитор с 2К-разрешением. MSI Optix MAG27CQ 27
Обзор AOC GK500 Black USB. Механическая клавиатура под игры и работуОбзор AOC GK500 Black USB. Механическая клавиатура под игры и работу
Обзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 ГцОбзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 Гц
Обзор Spyro Reignited Trilogy для Ninten...
Обзор Spyro Reignited Trilogy для NintenNintendo Switch – отличная консоль, которая позволяет играть в лучшие игры как на большом экране, так и в...
Компания Realme готовится представить см...
Компания Realme готовится представить смКомпания Realme готовится к европейской презентации смартфонов Realme 6 и Realme 6 Pro. ...
DeepCool представила компьютерный корпус...
DeepCool представила компьютерный корпусКомпания DeepCool выпустила новый корпус MATREXX 55 PWM 2F. ...
Xiaomi создала арт-проект совместно с Ан...
Xiaomi создала арт-проект совместно с АнКомпания Xiaomi представляет совместный проект с мировой звездой стрит-арта, художником Андреем Бергером....
Объектив Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VX...
Объектив Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXКомпания Tamron официально представила объектив Tamron 70-180mm f/2.8 для полнокадровых беззеркальных кам...
Лучший 4К-монитор. Samsung U28E590D...
Лучший 4К-монитор. Samsung U28E590DВыбор монитора — достаточно интересное и сложное задание, так как на рынке просто уйма вариантов, тьма ра...
Смартфон Samsung Galaxy A20 получил Andr...
Смартфон Samsung Galaxy A20 получил AndrКомпания Samsung Electronics выпустила оболочку One UI 2.0 на Android 10 для бюджетного смартфона Galaxy ...
Обзор Baseus CAHUB-DG0G. Хаб для Apple M...
Обзор Baseus CAHUB-DG0G. Хаб для Apple MВслед за Apple большое количество производителей ноутбуков на базе платформы Windows начали заметно умень...
Apple может разрешить пользователям выби...
Apple может разрешить пользователям выбиСогласно отчету Bloomberg, Apple изучает возможность изменения политики в отношении приложений для iOS, ч...
Deepcool выпустила корпус для компактных...
Deepcool выпустила корпус для компактныхMatrexx 30 SI это обновленный вариант корпуса Matrexx 30. Отличием является стальные боковые панели. ...
Astro Slide в формате КПК...
Astro Slide в формате КПКНа рынке смартфонов сейчас достаточно серьезный застой из-за того, что крупные компании не могут просто р...
OnePlus 8 Pro получит квадро-камеру...
OnePlus 8 Pro получит квадро-камеруВ сети все больше и больше появляются подробности неанонсированных флагманов компаний OnePlus. На этот р...
Обзор Fractal Design Celsius+ S24 Prisma (FD-W-2-S2402). Система жидкостного охлаждения для Intel и AMDОбзор Fractal Design Celsius+ S24 Prisma (FD-W-2-S2402). Система жидкостного охлаждения для Intel и AMD
Лучшие VR-очки до 30 000 рублей. Oculus Go - 32 GBЛучшие VR-очки до 30 000 рублей. Oculus Go - 32 GB
Обзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с BluetoothОбзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с Bluetooth
Обзор Cougar MX330-G. Недорогой корпус с тремя вентиляторами, подсветкой и стекломОбзор Cougar MX330-G. Недорогой корпус с тремя вентиляторами, подсветкой и стеклом
Обзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушникиОбзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушники
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor