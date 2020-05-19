Обзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 года

Запасаемся шапочками из фольги, мы сегодня готовы поделиться опытом его эксплуатации. В рамках данного обзора мы проведем его тестирование, изучим ключевые особенности, а также проверим шпионские возможности монохромной камеры.
Как и ранее, ждать его официального появления в России не стоит. Это связано со сроками релиза, стоимостью и отсутствием дилерской сети. Но с 2020 года появилась проблема с покупкой его на Aliexpress, в стоимость сразу лучше закладывать таможенный сбор за товар выше 200 евро. Тем не менее, приобрести его можно у «неофициалов», список таких предложений собран на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
OnePlus 8 Pro обзор
КомплектацияВместе со стоимостью смартфона заметно увеличились и габариты коробки. Оформлена она в ярко-красном цвете. Комплект включает набор документации, силиконовый чехол, скрепку для лотка, кабель USB Type-C, зарядное устройство Warp Charge.
Внешний видСвершилось! Смартфон теперь может похвастать сертификатом IP68. Он защищен от воды официально, а не только негласно.
Версия с 128 Гбайт памяти доступна в черном (Onyx Black) и зеленом (Glacial Green). Старший с накопителем 256 Гбайт вышел в зеленом и синем (Ultramarine Blue).
Выполнен OnePlus 8 Pro в форме неразборного моноблока. Задняя крышка из стекла с матовым покрытием. Заметно уменьшилась скорость загрязнения следами пальцев.
В центральной части расположен заметно выступающий блок основной камеры с тремя объективами. Левее от него дополнительная монохромная камера, выполняющая функцию цветового фильтра, тройная светодиодная вспышка.
На правом торце трехпозиционный переключатель режимов оповещения, кнопка включения.
С противоположной стороны кнопка управления громкостью. Кнопки хорошо определяются слепым методом.
Снизу по центру разъем Type-C, теперь он со спецификацией 3.1. Рядом с ним выдвижной лоток под две nanoSIM с резиновым уплотнителем. Здесь же решетка основного динамика и микрофон.
Изменился угол боковых закруглений дисплея. Тактильно стало лучше. Также уменьшилось количество бликов по краям.
В верхнем левом углу островок с фронтальной камерой. Эта зона всегда неактивна. Поддерживается технология Face Unlock.
Сканер отпечатка пальца интегрирован в дисплей. Срабатывание точное и быстрое, не уступает отдельному размещению.
Смартфон комплектуется силиконовым чехлом с нанесенным на него девизом: NEVER Settle.
Для воспроизведения звука используется связка из основного и разговорного динамиков. Выдается звук со стереоэффектом, звучание на достойном уровне.
ЭкранВ OnePlus 8 Pro установлен 6.78-дюймовый дисплей с разрешением 3168х1440 пикселей. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц и HDR+. Отметим высокую яркость (~800 кд/м2), позволяющую комфортно работать под прямыми солнечными лучами.
Это AMOLED-матрица. За время тестов мы не обнаружили проблем в работе экрана. Углы обзора широкие. Баги, о которых отмечали в новостях, зафиксировать не удалось.
В настройках можно изменить разрешение и частоту обновления дисплея. Здесь же меняется цветовая температура.
НачинкаУстановлен флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865. В сравнении с прошлым поколением, уровень быстродействия вырос примерно на 10-20%. Графика Adreno 650.
Данные хранятся на быстром накопителе стандарта UFS 3.0. Есть версии объемами 128 и 256 Гбайт. С учетом отсутствия слота под карту памяти, стоит сразу брать в расчет этот параметр. 8 или 12 Гбайт оперативной памяти соответственно.
На момент выхода обзора это топовый уровень в играх и приложениях. Максимально крышка не нагревалась выше 42 градусов.
СвязьСмартфон получил поддержку сетей 5G: n1, n3, n7, n28, n78. В Казани пока возможности нового стандарта протестировать нам не удалось. До массового распространения 5G пройдет еще достаточно времени. Пока же будем довольствоваться LTE, с ним тут никаких проблем не было. OnePlus 8 Pro не дает задействовать eSIM. Поддерживается Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 с aptX HD.
АккумуляторАккумулятор с емкостью 4510 мАч, больше, чем у прошлого поколения. Проведены программные оптимизации, а также аппаратные по платформе. В режиме просмотра потокового видео заряда хватает примерно на 11 часов с частотой экрана 120 Гц и 15 часов с частотой 60 Гц. Добавлены поддержка беспроводной зарядки и обратной передачи заряда.
Устройство приобретается отдельно. По кабелю технология Warp Charge 30. На полный цикл требуется 90 минут. Причем, в течение первых 5 минут зарядки можно получить несколько часов автономной работы в последующем.
КамераБольше внимания уделено фото и видеосъемке. Сразу четыре модуля: 48 МП (f/1.8, 25мм), 48 МП (f/2.2, 13мм), 8 МП (f/2.4, 3х зум), 5 MП (f/2.4, фильтр цветов). Приложение предлагает быстрое переключение между камерами, макро и HDR.
ширик
основная
В основном сенсоре три соседних пикселя объединяются в один. Детализация высокая. Фокусировка работает точно.
3х зум
Ночная съемка с обработкой в условиях недостаточного освещения.
Видео снимает с разрешением 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Доступен режим Cinema.
4К 60 FPS без стабилизации OnePlus 8 Pro
4К 60 FPS ночь стабилизации OnePlus 8 ProПлавная съемка в OnePlus 8 Pro снижает частоту кадров до 30 кадров в секунду, но вполне позволяет обойтись без трехосевого стабилизатора.
4К со стабилизацией OnePlus 8 ProЗамедленные видео в Full HD разрешении со скоростью 240 кадров в секунду. С учетом процессора можно ожидать, что в будущем выйдут обновления, повышающие частоту кадров.
Замедленное видео OnePlus 8 ProФронтальная камера с разрешением 16 Мп (f/2.45). Она широкоугольная.
Фронтальная камера OnePlus 8 ProДополнительная камера 5 MП (f/2.4, фильтр цветов) используется в одном из режимов фильтра цветов. Одежду не просвечивает, дает такое изображение:
СофтПредустановлена актуальная версия операционной системы Android 10 с оболочкой Oxygen OS. Обновления производитель выпускает регулярно. Она близка к чистой системе, без злоупотребления с установкой рекламного и партнерского софта.
Из интересного есть профессиональный эффект ярких цветов, сглаживание графики, подсветка боковых граней, режим Always-on-Display, параллельные приложения, запуск записи в один клик, управление жестами.
Итоги по OnePlus 8 ProПодводя итоги, стоит брать в расчет решения конкурентов, с которыми сейчас не все идеально. Samsung в России предлагает смартфоны со спорным Exynos, Huawei продолжает оставаться под санкциями и вкладывается в рекламу собственного магазина приложений, Apple заметно дороже, Xiaomi пока задерживается с Mi 10 Pro в России, Poco F2 Pro также у нас не появится в ближайшей перспективе. Но и OnePlus 8 Pro имеет свои минусы в виде отсутствия eSIM и аудиоразъема. Оценивая же в целом, это один из лучших флагманов с экраном 120 Гц HDR+, топовым процессором Qualcomm, быстрым выпуском обновлений и «чистой» оболочкой, отличным качеством съемки.
OnePlus 8 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".