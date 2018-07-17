Обзор Playme HARD 3. Лучший радар-детектор сезона 2018

2018-07-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Playme HARD 3; [176]
В наше распоряжение попал новый радар-детектор Playme HARD 3 с поддержкой технологии подавления помех Anti-CAS. Преимуществом новинки стало уменьшение количества ложных срабатываний и повышенная эффективность детектирования комплексов с активным излучением K, Ka ,X, L, используемых на территории России.

Playme HARD 3

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет. Рекомендованная стоимость составляет 5590 рублей.

Playme HARD 3 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с качественной полиграфией. Приведены подробные характеристики и особенности работы радар-детектора.

Playme HARD 3

Комплект включает кронштейн на лобовое стекло, зарядное устройство прикуриватель, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Playme HARD 3

Внешний вид

Это уже третье поколение этой серии у нас на тестах. За основу взят существующий дизайн корпуса, изменения коснулись внутренней начинки.

Playme HARD 3

Аккуратный и выверенный дизайн. В основе используется пластик с матовым покрытием. Сборка проведена без огрехов, зазоры и люфт отдельных элементов замечены не были.

Playme HARD 3

На фронтальной стороне Playme HARD 3 выведен монохромный LED-дисплей. Отображаются тип диапазона, время, скорость движения, сила сигнала и тип камеры в виде иконки.

Playme HARD 3

Картинка хорошо читается под разными углами обзора. Поддерживается уведомления внятным женским голосом.

Playme HARD 3

Сверху выведена группа из четырех механических кнопок с нанесенной на них маркировкой. Нажимаются кнопки с небольшим усилием, управление интуитивное. Во время движения радар-детектор не требует к себе внимания.

Playme HARD 3

Справа miniUSB порт, используемый для обновления прошивки и базы данных. С противоположной гнездо питания.

Playme HARD 3

На фронтальной стороне расположен приемник рупорной антенны и лазерная линза. К ним дополнительно выведена линза на верхней крышке, обеспечивая прием отраженного сигнала.

Playme HARD 3

Ставится и снимается Playme HARD 3 на металлический кронштейн с парой вакуумных присосок. На стекле стоит устойчиво, не дребезжит.

Настройки

Предлагается хороший набор настроек, пользователь сможет изменить чувствительность радар-детектора, активировать приглушение звуковых предупреждений, добавить пользовательскую точку, задать максимальную скорость для всех трех режимов работы, выбрать лимит превышения, выключить отдельные диапазоны и типы стационарных камер, изменить приоритет между GPS и активным приемником. При выключении питания все настройки будут сохранены.

Playme HARD 3

Тесты

Playme HARD 3 использует супергетеродинный приемник с двойным преобразованием частоты. Детектируются сигналы:
  • Х-диапазон: 10.525 ГГц (±50 МГц),
  • К-диапазон: 24.150ГГц (±150 МГц),
  • Ка-диапазон: 34.700 ГГц (±1300 МГц),
  • 800-1100 нм, обнаружение лазера 360°.
Как показала практика длительной эксплуатации, здесь действительно заметно снижено количество ложных срабатываний. На вооружение этой модели взяты сигнатурные технологии. Фильтруется шум от датчиков активной безопасности в автомобилях, вышек сотовой связи, сенсоров в автоматических парковках и торговых центрах.

Playme HARD 3

Дальность вывода предупреждения позволяет заблаговременно принять решение по необходимости снизить скорость. Без внимания не оставались новые комплексы КОРДОН-М с маломощным излучением, по ним детектирование проходило на расстоянии 400-500 метров. За время тестов мы не смогли заметить переносных комплексов.

Playme HARD 3

Активный приемник дополнен GPS-приемником с базой стационарных точек. Обновления выходят ежемесячно, актуальный апдейт от 15 июня (на момент выхода теста). В базе присутствуют системы, установленные в конце весны текущего года.

Playme HARD 3

По АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости и фиксация точек входа/выхода. Пользователь сам сможет добавлять точки вывода предупреждений во время движения.

Playme HARD 3

Итоги по Playme HARD 3

Золото. Выбор редакции MegaObzorPlayme HARD 3 при своей невысокой стоимости предлагает возможности, соответствующие моделям флагманских моделей 2017 года. Радар-детектор станет оптимальным выбором при поиске детектора с GPS-информатором. Новинка детектирует все используемые в России комплексы сезона 2017-2018, выводит голосовые уведомления по стационарно установленным системам и обеспечивает комфортную эксплуатацию с единичными ложными срабатываниями.
Playme HARD 3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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