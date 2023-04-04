Обзор Playme Lite. Лучший гибридный видеорегистратор до 10 тысяч рублей

В центре внимания сегодня недорогой гибридный видеорегистратор Playme Lite, оснащенный эффективным радар-детектором с поддержкой IQ RADAR, GPS-информатором с базой стационарных камер, а также поддерживающий съемку с высокой детализацией. Из особенностей у него также отмечаются голосовое оповещение, поддержка емких карт памяти, суперконденсатор с широким диапазоном рабочих температур.

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, пару сменных предохранителей, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона со стильным оформлением.

Внешний вид

Компактный корпус из черного пластика с практичным матовым покрытием. На лицевую его сторону выведены патч-антенна радар-детектора и объектив, собранный из стеклянных линз с углом обзора 146 градусов.

Для фиксации на стекле используется кронштейн с вакуумной присоской, поддерживающей поворот на 360 градусов и изменение угла наклона.

Установленным на лобовое стекло занимает ограниченное пространство, не ухудшая обзор. Комплектный адаптер позволит провести кабель питания скрытно под обшивкой. Для штекера предусмотрели два запасных плавких предохранителя.

На стороне водителя цветной дисплей с диагональю 2.31 дюйма, информация с которого хорошо читается в разное время суток и под разными углами. Все важные предупреждения Playme Lite дублирует голосовыми и звуковыми подсказками.

По краям от экрана механические кнопки, используемые для смены режимов работы, громкости уведомлений, добавления пользовательских точек и взаимодействия с интерфейсом.

Запись файлов ведется на карту памяти. Мы проводили тестирование видеорегистратора с накопителем объемом 128 Гбайт.

Настройки

Устройство оснащается суперконденсатором, не подверженным вздутию и возгоранию, обеспечивая безопасную эксплуатацию в условиях суровых российских зим и высоких температур летом.Интерфейс на русском языке. Набор настроек распределён по пяти вкладкам. Одна из которых включает возможность просмотреть отснятые файлы, удалить и защитить от перезаписи.

Меняется разрешение съемки. Длительность циклов, запись звука, экспокоррекция и калибровка парковочной линии.

Изменение ISO, яркости, контраста, резкости и насыщенности.

Управление общими параметрами системами, типом штампа записи, форматом даты.

Отключение отдельных диапазонов, типов камеры, режима оповещения, настройка звука.

Тесты

Управление поведением GPS-информатора, дальностью оповещения.Оснащен радар-детектором, работающим во всех диапазонах, используемыми радарами на дорогах России. Мы тесты вели на дорогах Казани и Татарстана, за время тестов детектировала разные типы комплексов, включая те что излучают слабый сигнал, который чаще всего остается незамеченным для радар-детекторов. Выводил предупреждения по разным комплексам, включая КОРДОН, КРИС, СТРЕЛКА. В среднем дистанция срабатывания составляла от 200 до 600 метров.

Playme Lite поддерживает несколько режимов работы, оптимизированные под разные условия эксплуатации. Эксплуатировали его чаще всего в режиме IQ RADAR, в котором чувствительность корректируется автоматически в зависимости от текущей скорости движения.

Дневная съемка Playme Lite

Ночная съемка Playme Lite

Итоги

Выводит предупреждения по стационарным комплексам, включая системы контроля стоп полосы на перекрестках, выделенной линии для общественного транспорта. На участке работы АВТОДОРИЯ ведет расчет средней скорости.Оснащен процессором Sigmastar MSC833× и 2 Мп матрицей. Съемку ведет в разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду.Playme Lite – лучший гибридный видеорегистратор в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей, эффективно детектирующий переносные радары и стационарные камеры, а также фиксирующий в деталях происходящее на дороге. Детальные настройки, поворотное крепление, информативный дисплей, голосовые уведомления, режим IQ RADAR, поддержка емких карт памяти, суперконденсатор.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".