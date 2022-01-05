Обзор Playme MARK. Гибридный видеорегистратор с Wi-Fi…

Его средняя стоимость составляет 17 990 рублей.
Как итог, он сопоставим с моделями без радар-детектора. Занимает меньше места на лобовом стекле и не привлекает внимание со стороны улице.
Изначально на объектив установлен CPL-фильтр, снижающий количество бликов и смягчающий переходы. Его можно регулировать или полностью снять.
На сторону водителя направлен цветной дисплей. Информация на нем хорошо читается при разном уровне освещения.
По краям от экрана распределены группы с механическими кнопками управления. Управление интуитивное. Часто используемые действия можно провести в 1-2 клика.
Playme MARK оснащен встроенными динамиком с регулируемым уровнем громкости. Есть как голосовые, так и звуковые предупреждения.
Запись видеорегистратор ведет на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с накопителей объемом 128 Гбайт.
Сопровождается устройство креплением с вакуумной присоской. Разъем питания находится в основании крепежа. Сквозное питание упростит для владельца организацию скрытого монтажа в салоне автомобиля.
Распространённый в видеорегистраторах аккумулятор заменен на суперконденсатор. Этим повысили надежность и долговечность эксплуатции.
Автоматическое отключение дисплея. Датчик движения. Выбор типа штампа на роликах.
Управление радар-детектором и GPS-информатором.
Просмотр потокового изображения с камеры.
Список отснятых видеороликов. Выбранные переносятся в память смартфона или удаляются.
При просмотре роликов также можно просмотреть маршрут, по которому проходило движение.
Управление базовыми настройками.
Обновление прошивки и базы данных.
Доступно несколько режимов, каждый из которых содержит свой пресет настроек и активные диапазоны для детектирования. Оптимально себя показал SMART, в нем корректировка идет автоматически в зависимости от текущей скорости.
Также система ведет вывод предупреждений на основе базы данных, содержащей информацию по стационарным системам. Наполнение базы хорошее. Есть различные типы комплексов. По ним выводится предупреждение голосом с произношением типа камеры и разрешенной скорости на участке.