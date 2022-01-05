Обзор Playme MARK. Гибридный видеорегистратор с Wi-Fi…

В центре внимания сегодня видеорегистартор с сигнатурным радар-детектором, выполняющий задачи сразу трех отдельных устройств. Playme MARK был анонсирован в конце 2021 года, и он предлагает актуальное техническое оснащение. Из особенностей производитель отмечает модуль Wi-Fi, суперконденсатор, режим SMART с автоматической корректировкой чувствительности, система фильтрации помех и видеосъемку в разрешении Super HD.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 17 990 рублей.Комплект включает зарядное устройство, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя, гарантийный талон. Собрано все в коробке с минималистичным оформлением.

Playme MARK обзор

Внешний вид

В видеорегистраторе установлена современная патч-антенна, вместо рупорного приемника. Это позволило сохранить компактные габариты.

Как итог, он сопоставим с моделями без радар-детектора. Занимает меньше места на лобовом стекле и не привлекает внимание со стороны улице.

Изначально на объектив установлен CPL-фильтр, снижающий количество бликов и смягчающий переходы. Его можно регулировать или полностью снять.

На сторону водителя направлен цветной дисплей. Информация на нем хорошо читается при разном уровне освещения.

По краям от экрана распределены группы с механическими кнопками управления. Управление интуитивное. Часто используемые действия можно провести в 1-2 клика.

Playme MARK оснащен встроенными динамиком с регулируемым уровнем громкости. Есть как голосовые, так и звуковые предупреждения.

Запись видеорегистратор ведет на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с накопителей объемом 128 Гбайт.

Сопровождается устройство креплением с вакуумной присоской. Разъем питания находится в основании крепежа. Сквозное питание упростит для владельца организацию скрытого монтажа в салоне автомобиля.

Настройки

Распространённый в видеорегистраторах аккумулятор заменен на суперконденсатор. Этим повысили надежность и долговечность эксплуатции.Меню выполнено в виде списка с опциями настроек. Управление беспроводным соединением. Изменение разрешения съемки. Цикл записи. Дополнительные модули.

Автоматическое отключение дисплея. Датчик движения. Выбор типа штампа на роликах.

Управление радар-детектором и GPS-информатором.

Софт

Для смартфонов доступно бесплатное приложение. Работу его проверяли на iOS и Android. Главный экран представляет набор кнопок для доступа к разделам.

Просмотр потокового изображения с камеры.

Список отснятых видеороликов. Выбранные переносятся в память смартфона или удаляются.

При просмотре роликов также можно просмотреть маршрут, по которому проходило движение.

Управление базовыми настройками.

Радар-детектор

Обновление прошивки и базы данных.Playme MARK детектирует радарные комплексы во всех частотных диапазонах, используемых в России. Мы эксплуатировали его в течение 2 месяцев и за это время проехали более 3000 км, как в городе, так и на трассе. За это время детектировал все замеченные на обочинах системы, позволяя скорректировать скоростной режим по необходимости.

Доступно несколько режимов, каждый из которых содержит свой пресет настроек и активные диапазоны для детектирования. Оптимально себя показал SMART, в нем корректировка идет автоматически в зависимости от текущей скорости.

Также система ведет вывод предупреждений на основе базы данных, содержащей информацию по стационарным системам. Наполнение базы хорошее. Есть различные типы комплексов. По ним выводится предупреждение голосом с произношением типа камеры и разрешенной скорости на участке.

Тесты

Дневная съемка Playme MARK

Ночная съемка Playme MARK

Итоги

Работает видеорегистратор на базе процессора Mstar 8336, обрабатывающий информацию с матрицы GC2053. Максимальное разрешение съемки Super HD.Playme MARK – гибридный видеорегистартор с сигнатурным радар-детектором, съемкой в высоком разрешении, частым и простым простым обновлением базы данных через приложение на телефоне, суперконденсатором, информативным дисплеем и сопровождаемый CPL-фильтром.