Обзор Playme MARK. Гибридный видеорегистратор с Wi-Fi

В центре внимания сегодня видеорегистартор с сигнатурным радар-детектором, выполняющий задачи сразу трех отдельных устройств. Playme MARK был анонсирован в конце 2021 года, и он предлагает актуальное техническое оснащение. Из особенностей производитель отмечает модуль Wi-Fi, суперконденсатор, режим SMART с автоматической корректировкой чувствительности, система фильтрации помех и видеосъемку в разрешении Super HD.

Playme MARK

Его средняя стоимость составляет 17 990 рублей.

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя, гарантийный талон. Собрано все в коробке с минималистичным оформлением.

Playme MARK

Playme MARK обзор

Внешний вид

В видеорегистраторе установлена современная патч-антенна, вместо рупорного приемника. Это позволило сохранить компактные габариты.

Playme MARK

Как итог, он сопоставим с моделями без радар-детектора. Занимает меньше места на лобовом стекле и не привлекает внимание со стороны улице.

Playme MARK

Изначально на объектив установлен CPL-фильтр, снижающий количество бликов и смягчающий переходы. Его можно регулировать или полностью снять.

Playme MARK

На сторону водителя направлен цветной дисплей. Информация на нем хорошо читается при разном уровне освещения.

Playme MARK

По краям от экрана распределены группы с механическими кнопками управления. Управление интуитивное. Часто используемые действия можно провести в 1-2 клика.

Playme MARK

Playme MARK оснащен встроенными динамиком с регулируемым уровнем громкости. Есть как голосовые, так и звуковые предупреждения.

Playme MARK

Запись видеорегистратор ведет на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с накопителей объемом 128 Гбайт.

Playme MARK

Сопровождается устройство креплением с вакуумной присоской. Разъем питания находится в основании крепежа. Сквозное питание упростит для владельца организацию скрытого монтажа в салоне автомобиля.

Playme MARK

Распространённый в видеорегистраторах аккумулятор заменен на суперконденсатор. Этим повысили надежность и долговечность эксплуатции.

Настройки

Меню выполнено в виде списка с опциями настроек. Управление беспроводным соединением. Изменение разрешения съемки. Цикл записи. Дополнительные модули.

Playme MARK

Автоматическое отключение дисплея. Датчик движения. Выбор типа штампа на роликах.

Playme MARK

Управление радар-детектором и GPS-информатором.

Playme MARK

Софт

Для смартфонов доступно бесплатное приложение. Работу его проверяли на iOS и Android. Главный экран представляет набор кнопок для доступа к разделам.

Playme MARK

Просмотр потокового изображения с камеры.

Playme MARK

Список отснятых видеороликов. Выбранные переносятся в память смартфона или удаляются.

Playme MARK

При просмотре роликов также можно просмотреть маршрут, по которому проходило движение.

Playme MARK

Управление базовыми настройками.

Playme MARK

Обновление прошивки и базы данных.

Радар-детектор

Playme MARK детектирует радарные комплексы во всех частотных диапазонах, используемых в России. Мы эксплуатировали его в течение 2 месяцев и за это время проехали более 3000 км, как в городе, так и на трассе. За это время детектировал все замеченные на обочинах системы, позволяя скорректировать скоростной режим по необходимости.

Playme MARK

Доступно несколько режимов, каждый из которых содержит свой пресет настроек и активные диапазоны для детектирования. Оптимально себя показал SMART, в нем корректировка идет автоматически в зависимости от текущей скорости.

Playme MARK

Также система ведет вывод предупреждений на основе базы данных, содержащей информацию по стационарным системам. Наполнение базы хорошее. Есть различные типы комплексов. По ним выводится предупреждение голосом с произношением типа камеры и разрешенной скорости на участке.

Playme MARK

Тесты

Работает видеорегистратор на базе процессора Mstar 8336, обрабатывающий информацию с матрицы GC2053. Максимальное разрешение съемки Super HD.

Дневная съемка Playme MARK

Ночная съемка Playme MARK

Итоги

Playme MARK – гибридный видеорегистартор с сигнатурным радар-детектором, съемкой в высоком разрешении, частым и простым простым обновлением базы данных через приложение на телефоне, суперконденсатором, информативным дисплеем и сопровождаемый CPL-фильтром.
Комментарии и отзывы Playme MARK
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