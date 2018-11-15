Обзор Playme OMEGA. Двухканальный комбо-видеорегистратор

99% выпущенных на сегодняшний день комбо-видеорегистраторов проводит только одноканальную съемку. Как результат в тех задачах, когда автолюбителю необходима также съемка того, что происходит позади автомобиля или визуальная помощь во время парковки, приходится выбирать обычный видеорегистратор и использовать отдельно устанавливаемый радар-детектор. Тем интереснее стал выход новинки Playme OMEGA, комбо-видеорегистартор с Super HD съемкой, чувствительным радар-детектором, GPS-информатором и эффективной фильтрацией помех.

Playme OMEGA обзор

Сегодня мы готовы поделиться опытом её эксплуатации, рассказать обо всех преимуществах и недостатках. К моменту публикации его продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и данными по ключевым характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, внешнюю камеру, кабель для подключения второй камеры, двухсторонний скотч, винты крепления, основной корпус, техническую документацию.

Внешний вид

При своем продвинутом техническом оснащении Playme OMEGA отличается еще компактными габаритами, относительно привычного формата моделей, совмещенных с радар-детектором.

На фронтальной стороне выведена патч-антенна, занимающая ограниченную площадь лицевой стороны устройства. Рядом с ней, выступающий над поверхностью, объектив, собранный из группы стеклянных линз.

Панель разъемов расположена справа. Тут miniUSB для подключения внешней камеры и гнездо питания. Все коннекторы Г-образные, упрощая скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Длины проводов с запасом, мы не сталкивались с проблемами во время установки и эксплуатации во внедорожнике. Видимой в итоге остается только ограниченная часть проводки.

Изображение выводится на 3-дюймовый цветной ЖК-дисплей. Во время движения водитель помимо данных по камерам контроля скорости, технических параметров, сможет контролировать картинку с двух камер.

Тип изображения переключается, данные с тыльной камеры будут полезны для просмотра того, что происходит позади автомобиля. Переключать приоритет на вторую камеру можно автоматически подключив линию питания к фонарю заднего хода.

Под дисплеем Playme OMEGA расположен ряд из семи механических кнопок с нанесенной маркировкой. Зафиксированы кнопки хорошо, не дребезжат и не люфтят при движении по неровным дорогам.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Двухканальная съемка, высокий битрейт потребуют установки скоростного накопителя, соответствующего Class 10.

На верхней грани паз под крепление с вакуумной присоской. Есть возможность поворота вокруг оси и изменения углы наклона.

Настройки

Меню настроек разделено на отдельные вкладки, упрощая поиск нужной опции. Детально настраиваются параметры активного радар-детектора и GPS-информатора. Выбирается разрешение съемки, длительность роликов.

Активируется функция контроля расстояния до впереди идущего автомобиля. Есть возможность просмотра ранее отснятых файлов и защита/удаление выбранных файлов.

Радар-детектор

Playme OMEGA детектирует сигналы во всех диапазонах используемых в России. Определяются такие комплексы как Автоураган, Амата, Бинар, Визир, Искра, Камеры контроля полосы МТС, Кордон, Кречет, Крис-П, ЛИСД, Радис, Робот, Скат, Стрелка-СТ/М и другие. Дальности срабатывания достаточно для коррекции скорости движения во избежание получения «писем счастья». За время длительного тестирования не было замечено мобильных и стационарных камер которые не сопровождались выводом уведомления. На экране отображается тип диапазона и сила сигнала.

Стрелку этот комбо-видеорегистартор детектирует на расстоянии 1200 метров. КОРДОН-М около 200 метров. Без внимания не остаются системы направленные по ходу движения. Ложные срабатывания в условии мегаполиса встречались только в ограниченном количестве.

База данных обновляется регулярно. Наполнение хорошее, присутствуют комплексы установлены во второй половины осени 2018 года в Казани. По АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости движения на участке контроля. Точки входа и выхода. Помимо визуального отображения на экране, выводятся уведомления внятным женским голосом. Громкость системы можно отрегулировать, выбрав оптимальный. Поведение информатора и радар-детектора детально настраивается самим пользователем.

Видеозапись

Super HD день Playme OMEGA

За обработку данных с двух камер в Playme OMEGA отвечает процессор MSTAR-8328P. В основном корпусе установлена матрица AR0238, в выносной камере OV9726.

Full HD ночь Playme OMEGA

Super HD ночь Playme OMEGA

Максимальное разрешение съемки Super HD со скоростью 30 кадров в секунду. В настройках доступна также съемка в Full HD и HD. Используется кодек H.264. Для просмотра файлов не потребуется установка дополнительного программного обеспечения и кодеков.

Full HD ночь Playme OMEGA

Задняя камера день Playme OMEGA

Записанные ролики отличает высокий уровень детализации. Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы в своем и соседнем потоках. Шумы и артефакты отсутствуют.

Задняя камера ночь Playme OMEGA

Итоги по Playme OMEGA

Записи с тыловой камеры пишутся в отдельный файл. Детализация меньше, чем на основном канале. Эти видеозаписи также могут использоваться в качестве доказательной базе при разборе спорных ситуаций с ГАИ или в суде.Playme OMEGA – продвинутый комбо-видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки. Поддерживается Super HD разрешение, установлен точный и чувствительный радар-детектор, регулярно наполняемая база данных, детализированные ручные настройки и дополнительный функционал. Одно устройство решает сразу круг задач, среди которых съемка видео, детектирование мобильных и стационарных точек, помощь во время парковки. Сбоев и проблем за время длительных тестов замечено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".